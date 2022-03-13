Итоги выборов в Абхазии подтвердили недоверие населения к политикам

13 марта 2022, 23:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Новый парламент Абхазии будет провластным, предположили опрошенные "Кавказским узлом" местные журналисты, по-разному при этом оценив отношение населения к выборам. Если парламент начнет принимать непопулярные решения, возможны волнения, считает Изида Чания. У людей есть надежда на серьезные реформы, указал Рустам Зантария.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Абхазии на 152 избирательных участках прошло голосование на выборах в Народное собрание. На 35 мест в парламенте претендовали 123 кандидата в депутаты. Выборы состоялись во всех 35 округах, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. По его словам, в двух округах за два часа до закрытия участков не хватало 1-2 процентов явки, но в закрытию явка составила 25 процентов. Депутаты в Народное собрание Абхазии избраны в 17 округах из 35, в остальных округах парламентариев выберут в ходе второго тура голосования.

Грузинский МИД заявил, что Тбилиси не признает выборы в Абхазии и расценивает их как незаконное действие, направленное против суверенитета Грузии. Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и считает, что выборы в Абхазии не соответствуют конституционным и правовым рамкам, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Журналист Рион Агрба отметил общую апатию населения по отношению к выборам. "Я не помню подобной апатии людей на выборах", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла". При этом, по его словам, низкая явка сыграла злую шутку с бывшим премьер-министром Леонидом Лакербая, у которого были шансы стать спикером будущего парламента - в округе, где он баллотировался, из-за низкой явки были объявлены перевыборы.

Оценивая избранных депутатов, Агрба предположил, что будущий парламент на 70-80% будет провластным. Причем, по его словам, ряд избранных депутатов демонстративно самоустранились от кампании, даже не участвуя в дебатах и надеясь на административный ресурс. "Но пока впереди второй тур, там уже будет идти борьба за конституционное большинство в 24 депутата", - отметил журналист.

Многие из оппозиционных кандидатов в парламент Абхазии отдали в предвыборной гонке приоритет личным амбициям, что привело к раздробленности оппозиции. В результате она может проиграть выборы, и парламент окажется лояльно настроен по отношению к действующей власти, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Кандидат в депутаты по Маякскому округу Астамур Какалия, занявший на выборах третье место, отметил, что, по его данным, серьезных нарушений при подсчете голосов не было. "Единственно что, хотя нам обещали, что не будут выключать свет, его все же выключали два или три раза", - рассказал Какалия корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что не будет подавать жалобу в Центризбирком, поскольку полагает, что основной причиной его проигрыша стала позиция населения. "Если население в массе против реформ и справедливости, против того, чтобы их детей принимали на госслужбу по конкурсу, чтобы чиновники отчитывались перед людьми, и смирилось с бюджетом, где 60% расходуется на бюрократический аппарат – значит, это их выбор. Я же не могу подавать жалобу на избирателей", - заявил он.

Редактор "Нужной газеты" Изида Чания также заявила корреспонденту "Кавказского узла", что, по ее данным, серьезных нарушений на участках не было. "Единственное нарушение было в Гульрипшском районе, где кандидат пожаловался, что комиссия не выехала с переносными урнами к больным. Но, поскольку речь шла о пятнадцати голосах, а он проиграл около 200, то фактически это роли не сыграло, и Центризбирком не будет отменять там результаты", - подчеркнула она.

Отметим, что 12 марта днем Астамур Какалия и Изида Чаниа заявили о случаях подвоза избирателей к участкам с последующим контролем их голосования.

Изида Чания также упомянула об отключении света, но подчеркнула, что это могло быть вызвано и естественными причинами. "Свет выключают постоянно, и хотя "Черноморэнерго" обещало не выключать его, могли сработать технические причины - перегрузки и т.д. Тем более, что в этом округе будет второй тур, поэтому, если кто и хотел что-то там "подправить", то явно не сумел", - заметила она.

Упомянув неудачу Леонида Лакербая, она отметила, что поскольку в округе будут перевыборы, а не второй тур, то Лакербая придется бороться за мандат через два месяца, а не через две недели, как остальным.

Говоря о будущем парламенте, Изида Чания отметила, что он будет фактически контролироваться правительством. "Хотя там будет несколько оппозиционных депутатов. К примеру, удалось избраться Кану Кварчия, против которого власти активно боролись и даже специально переделали округ, чтобы затруднить ему победу", - рассказала она.

По словам журналистки, общество находится в шоке от результатов выборов. "Достаточно взглянуть на абхазский сегмент Facebook. Один из журналистов, Саид Барганджия, даже написал "10 советов для будущих кандидатов в абхазский парламент", где саркастически отобразил типичные черты победивших провластных кандидатов. Но никаких волнений не будет - максимум бурчание в соцсетях. Волнения будут, если парламент начнет принимать непопулярные решения", - заключила она.

Выборы в парламент Абхазии достаточно конкурентные, агитации много, но жители страны мало ими интересуются, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики за 10 дней до голосования.

Министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что выборы прошли очень спокойно. "Абсолютно никаких нарушений не было", - отметил он.

Ведущий телеканала "АБАЗА-ТВ" Рустам Зантария заметил корреспонденту "Кавказского узла", что международные наблюдатели (из России, ЛНР, ПМР и Южной Осетии) заявили, что выборы в Абхазии являются образцом для выборов в других странах. "Что касается нарушений, то если они и были, то мелкие", - заявил Рустам Зантария. Говоря о большом количестве округов, где будет проводиться второй тур, он подчеркнул, что это вызвано двумя вещами - низкой явкой и большим количеством кандидатов, которые "растащили" голоса. Что касается отношения к новому парламенту в обществе, то Рустам Зантария отметил, что "эйфории нет, но есть надежда, что нас ждут серьезные реформы и переход к лучшему".

За неделю до выборов жители Сухума заявили "Кавказскому узлу", что в городе достаточно предвыборной агитации, и информацию о кандидатах можно найти в интернете, однако почти никто из них не говорит об экономической программе. Тогда же абхазские журналисты указали на небольшой интерес жителей к выборам, объяснив его социальными трудностями и событиями на Украине.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.