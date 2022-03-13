В первом туре выборов в Абхазии определились победители менее чем в половине округов

13 марта 2022, 10:32

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Депутаты в Народное собрание Абхазии избраны в 17 округах из 35, в остальных округах парламентариев выберут в ходе второго тура голосования.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Абхазии на 152 избирательных участках прошло голосование на выборах в Народное собрание. На 35 мест в парламенте претендовали 123 кандидата в депутаты. Выборы состоялись во всех 35 округах, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. По его словам, в двух округах за два часа до закрытия участков не хватало 1-2 процентов явки, но в закрытию явка составила 25 процентов.

Грузинский МИД заявил, что Тбилиси не признает выборы в Абхазии и расценивает их как незаконное действие, направленное против суверенитета Грузии. Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и считает, что выборы в Абхазии не соответствуют конституционным и правовым рамкам, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Семнадцать из 35 депутатов избраны в Абхазии в результате прошедших в субботу выборов в парламент, привел сегодня данные с избирательных штабов кандидатов ТАСС.

Из депутатов парламента предыдущего созыва в первом туре в новый состав прошли пять человек - Лаша Ашуба, Тимур Бейя, Левон Галустян, Ашот Миносян, Венори Бебия.

Кроме того, большинством голосов в парламент избраны бывший премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая, начальник Галского отделения Службы Госбезопасности Темур Шергелия, бывший гендиректор "Черноморэнерго" Резо Зантария, бывший мэр Сухума Адгур Харазия, директор госуправления по связи и массовым коммуникациям Беслан Халваш.

В парламент также прошел из лидеров оппозиции, бывший мэр Сухума Кан Кварчия, отмечается в сообщении.

В остальных 18 округах, по предварительным данным, пройдет второй тур голосования. Напомним, в трех округах выборы были безальтернативными.

Местные журналисты, опрошенные "Кавказским узлом", сочли явку невысокой. Редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа отметила, что относительно низкая явка на выборах в целом связана как с плохой погодой, так и с отсутствием конкуренции на выборах, что сразу снизило интерес к выборам.

Отметим, что в день голосования ЦИК заявил об отсутствии значимых нарушений. Отчеты избиркома о том, что нарушения на избирательных участках отсутствуют, свидетельствуют о проблемах в работе избирательных комиссий, предположил кандидат в депутаты по Маякскому округу (округу № 8) Астамур Какалия. "Если нарушения не фиксируются, то это означает, что избиркомы не защищают права избирателей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

За день до голосования он заметил, что в предвыборной борьбе многие кандидаты от власти и их соперники активно использовали подкуп избирателей при помощи оказания им мелких услуг.

Избирательная кампания в Абхазии показала раздробленность оппозиции, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.