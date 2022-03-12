Жители Абхазии заявили о пренебрежении масочным режимом на избирательных участках

12 марта 2022, 20:11

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Члены избиркомов на парламентских выборах в Абхазии не требовали от избирателей надевать маски, рассказали местные жители. Невысокая активность избирателей говорит о слабом интересе жителей республики к выборам, указала редактор "Нужной газеты".

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Абхазии на 152 избирательных участках прошло голосование на выборах в Народное собрание. На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты. Международные наблюдатели из России и ЛНР заявили об отсутствии нарушений, об этом же отчитался и Центризбирком Абхазии. Кандидат в депутаты Астамур Какалия и журналистка Изида Чаниа заявили о случаях подвоза избирателей к участкам с последующим контролем их голосования. К 15.00 мск был преодолен порог явки в 27 из 35 округов, наиболее активно голосовали избиратели Галского района, где к этому времени участки посетили 58,3% избирателей.

По данным на 18.00 мск явка избирателей по республике составила 40,2%. Выборы состоялись в 33 округах. В двух округах - Сухумском округе №2 (Новый район) и округе №10 (Пицундский) проголосовали менее 25% избирателей. В округе №2 явка составила 21,9%, в округе №10 - 23,6%. Больше всего избирателей пришли на выборы в Галском районе - к 18.00 здесь проголосовали 68,4%, сообщило сегодня "Апсныпресс" со ссылкой на данные ЦИК Абхазии.

Высокую в сравнении с другими округами активность избирателей Галского округа пояснила редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа: "В Галском округе очень мало избирателей — 1359, и главным образом, это пожилые люди, а в основном на выборы и ходят именно пожилые". По ее словам, низкая явка во втором округе в Сухуме вызвана тем, что это очень большой округ, почти 5600 избирателей. "Кроме того, все четыре кандидата, баллотирующиеся там — люди малоизвестные для избирателей", - подчеркнула она.

По ее словам, относительно низкая явка на выборах в целом связана как с плохой погодой, так и с отсутствием конкуренции на выборах, что сразу снижает интерес к выборам. Чаниа пояснила, что на этих выборах баллотируется очень много чиновников — 23 кандидата (плюс 19 депутатов действующего парламента) из 123. "По национальному признаку, помимо абхазов, баллотируются семь армян и трое русских", - рассказала журналистка.

Она подчеркнула, что об инцидентах или нарушениях на участках она не слышала, однако есть случаи подвоза избирателей. "Этого никто не стесняется. Звонят в квартиры, предлагают: давайте подвезем, а то идти тяжело, снег. По дороге спрашивают — за кого будете голосовать, и могут агитировать голосовать за кого-то конкретного. Это, конечно, агитация в день голосования, но на это закрывают глаза", - рассказала Чаниа.

Никаких специальных антиковидных мер на участках не принимается, сообщила Чания со ссылкой на сведения своих близких, которые побывали на избирательных участках. Она добавила, что сотрудники избиркомов не обращают внимания — пришел человек в маске или нет, хотя санитайзеры стоят. Очередей на участках, по ее словам, нет, как и усиленной охраны со стороны полиции.

Политолог Нателла Акаба объяснила разницу в голосовании между городскими и сельскими округами разницей в структуре занятости. "Жители сел обычно работают на себя на своих участках, а сейчас там особо не поработаешь, а горожане трудятся", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам (она голосовала в 7-м округе), на участках все спокойно, очередей нет, об инцидентах ей неизвестно.



Акаба подтвердила, что далеко не все избиратели приходят в масках, но сотрудники избиркомов не реагируют на это. "Но санитайзеры для рук там стоят", - отметила она.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сухуме умеренный дождь и снег при температуре воздуха +2 градуса, скорость ветра - два метра в секунду. В ночь на 13 марта также ожидаются осадки, температура воздуха снизится до +1 градуса, скорость ветра возрастет до трех метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Материалы о ходе выборов в парламент Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Абхазии".