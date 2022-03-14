Абхазский депутат потребовал от ЦИК рассмотреть его жалобу

14 марта 2022, 17:17

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Депутат Илья Гуния, который баллотировался на выборах в парламент нового созыва, 12 марта подал жалобу в ЦИК, однако комиссия не отреагировала на нее должным образом, сообщил он сегодня. В своей жалобе Гуния указал, что часть избирателей была лишена возможности проголосовать.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Абхазии на 152 избирательных участках прошло голосование на выборах в Народное собрание. На 35 мест в парламенте претендовали 123 кандидата в депутаты. Выборы состоялись во всех 35 округах, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. По его словам, в двух округах за два часа до закрытия участков не хватало 1-2% избирателей до минимального порога явки, но к закрытию явка составила 25%. Серьезных нарушений в ходе выборов не было, отчитался ЦИК и наблюдатели Депутаты в Народное собрание Абхазии избраны в 17 округах из 35, в 17 округах парламентариев выберут в ходе второго тура голосования, еще в одном коруге пройдут перевыборы, однако уже понятно, что новый парламент будет провластным, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Депутат парламента шестого созыва, кандидат в депутаты парламента седьмого созыва потребовал от Центризбиркома Абхазии рассмотреть его заявление о нарушениях на выборах. Гуния считает, что избирательной комиссией по Драндскому избирательному округу были допущены нарушения, которые повлияли на итог выборов. Избирательная комиссия не выполнила своей обязанности и нарушила право избирателей на голосование, не предоставив возможность для голосования части избирателей, которые подали заявление на голосование на дому, сообщила сегодня "Нужная газета".

Гуния подал заявление о нарушениях еще в день выборов, 12 марта, однако не получил должной реакции. Он потребовал от Центральной избирательной комиссии рассмотреть его заявление, как это предусмотрено законом и ответить на него по существу, проинформировал портал АИААИРА.

Как следует из данных ЦИК, в округе №26 (Драндский) проголосовало 2303 человек, победу одержал Адгур Харазия, набрав 50,28% процентов голосов, сообщило 13 марта Апсны-пресс.

В парламенте шестого созыва Гуния возглавлял комитет по обороне и национальной безопасности, а также являлся членом комитета по государственно-правовой политике, следует из информации на сайте Народного собрания Абхазии.

Напомним также, что 2 марта кандидат в депутаты Астамур Какалия и журналист Изида Чаниа заявили о случаях подвоза избирателей к участкам с последующим контролем их голосования.

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Материалы о ходе выборов в парламент Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Абхазии".