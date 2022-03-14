На избирательном участке. Фото: Елены Синеок, Юга.ру

14 марта 2022, 17:17

Абхазский депутат потребовал от ЦИК рассмотреть его жалобу

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Депутат Илья Гуния, который баллотировался на выборах в парламент нового созыва, 12 марта подал жалобу в ЦИК, однако комиссия не отреагировала на нее должным образом, сообщил он сегодня. В своей жалобе Гуния указал, что часть избирателей была лишена возможности проголосовать.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Абхазии на 152 избирательных участках прошло голосование на выборах в Народное собрание. На 35 мест в парламенте претендовали 123 кандидата в депутаты. Выборы состоялись во всех 35 округах, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. По его словам, в двух округах за два часа до закрытия участков не хватало 1-2% избирателей до минимального порога явки, но к закрытию явка составила 25%. Серьезных нарушений в ходе выборов не было, отчитался ЦИК и наблюдатели Депутаты в Народное собрание Абхазии избраны в 17 округах из 35, в 17 округах парламентариев выберут в ходе второго тура голосования, еще в одном коруге пройдут перевыборы, однако уже понятно, что новый парламент будет провластным, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Депутат парламента шестого созыва, кандидат в депутаты парламента седьмого созыва потребовал от Центризбиркома Абхазии рассмотреть его заявление о нарушениях на выборах. Гуния считает, что избирательной комиссией по Драндскому избирательному округу  были допущены нарушения, которые повлияли на итог выборов. Избирательная комиссия не выполнила своей обязанности и нарушила право избирателей на голосование, не предоставив возможность для голосования части избирателей, которые подали заявление на голосование на дому, сообщила сегодня "Нужная газета".

Гуния подал заявление о нарушениях еще в день выборов, 12 марта, однако не получил должной реакции. Он потребовал от Центральной избирательной комиссии рассмотреть его заявление, как это предусмотрено законом и ответить на него по существу, проинформировал портал АИААИРА.

Как следует из данных ЦИК, в округе №26 (Драндский) проголосовало 2303 человек, победу одержал Адгур Харазия, набрав 50,28% процентов голосов, сообщило 13 марта Апсны-пресс.

В парламенте шестого созыва Гуния возглавлял комитет по обороне и национальной безопасности, а также являлся членом комитета по государственно-правовой политике, следует из информации на сайте Народного собрания Абхазии.

Напомним также, что 2 марта кандидат в депутаты Астамур Какалия и журналист Изида Чаниа заявили о случаях подвоза избирателей к участкам с последующим контролем их голосования.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. 

Материалы о ходе выборов в парламент Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Абхазии".

Примечание:

"Грузия назвала незаконными выборы в парламент Абхазии", "Жители Абхазии заявили о пренебрежении масочным режимом на избирательных участках", "Случаи подвоза избирателей к участкам замечены на выборах в Абхазии"

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 марта 2022, 02:08

15 марта 2022, 01:09

  • Трое военных из Камышина погибли на Украине

    В ходе спецоперации на Украине погибли уроженцы Камышина Сергей Дорофеев и Андрей Гребенников. Еще один военный Роман Филатов похоронен. С начала спецоперации погибли не менее 13 военнослужащих из Волгоградской области.

15 марта 2022, 00:10

  • 1 Прокуратура поддержала силовиков в деле о похищении Заремы Мусаевой

    Надзорное ведомство в Грозном не нашло нарушений в действиях силовиков, которые принудительно забрали Зарему Мусаеву из ее дома в Нижнем Новгороде, сообщил "Комитет против пыток"*. Правозащитники, назвавшие действия силовиков похищением, заявили также о бездействии нижегородских полицейских.

14 марта 2022, 23:25

14 марта 2022, 22:45

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи