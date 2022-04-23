Два кандидата зарегистрированы на парламентских перевыборах в Гудауте

23 апреля 2022, 12:00

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Избирком зарегистрировал бывшего премьер-министра Леонида Лакербаю и Беслана Таркила кандидатами в депутаты парламента по округу № 18 в Гудауте, где после первого тура были назначены перевыборы.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта прошел второй тур голосования на парламентских выборах в 17 избирательных округах Абхазии. Центризбирком сообщил, что жалоб на нарушения не поступало. Во втором туре депутаты избраны в 16 округах. При этом в Сухумском округе №8 кандидаты набрали равное число голосов, там будут проведены повторные выборы. Кроме того, перевыборы были назначены в округе №18 после первого тура. По словам опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, новый парламент сильно обновился, из старого состава остались всего семь человек, однако нет представителей русской общины и всего две женщины.

Первый тур выборов прошел 12 марта, были избраны 17 из 35 депутатов Народного собрания Абхазии. Уже понятно, что новый парламент будет провластным, прокомментировали итоги первого тура опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Центризбирком зарегистрировал кандидатами в депутаты парламента по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый) временно не работающих жителей Гудауты Леонида Лакербаю и Беслана Таркила, сообщило 22 апреля "Апсныпресс".

Повторные выборы по округу №18 состоятся 14 мая, уточнило агентство.

Инициативная группа по выдвижению Леонида Лакербаи кандидатом по избирательному округу №18 (Гудаутский первый) была зарегистрирована 28 марта, инициативная группа по выдвижению Беслана Таркила – 30 марта, информирует сайт ЦИК Абхазии. В округе № 8, где кандидаты набрали равное число голосов, повторные выборы назначены на 28 мая, говорится в публикации на сайте комиссии.

Напомним, Леонид Лакербая - бывший глава правительства Абхазии (2011-2014). Он участвовал также в выборах в парламент в 2017 году, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о политике.

Бывшему премьеру Леониду Лакербае будет сложнее победить на перевыборах в Гудауте, так как ни один из двух кандидатов в первом туре не набрал 50% голосов, сказала ранее "Кавказскому узлу" журналист Изида Чаниа. По ее мнению, в этом округе могут выставить свои кандидатуры другие сильные кандидаты. "Поэтому, хотя и говорят, что ему обещали, что его выберут спикером парламента, и власти точно применят административный ресурс, ему явно будет не легче переизбираться", - сказала она.

Отметим, грузинский МИД заявил, что Тбилиси не признает выборы в Абхазии и расценивает их как незаконное действие, направленное против суверенитета Грузии. Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и считает, что выборы в Абхазии не соответствуют конституционным и правовым рамкам, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Материалы о выборах в парламент Абхазии "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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