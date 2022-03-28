Аналитики прокомментировали итоги парламентских выборов в Абхазии

28 марта 2022, 05:36

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Новый парламент Абхазии сильно обновился, из старого состава остались всего семь человек, также снизился средний возраст депутатов, отметила редактор "Нужной газеты" Изида Чания. Абхазские власти могут быть довольны результатами выборов, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин. В новом составе нет представителей русской общины и всего две женщины, смешанная система выборов позволила бы изменить такую ситуацию, заявила политолог Нателла Акаба.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта прошел второй тур голосования на парламентских выборах в 17 избирательных округах Абхазии. По данным Центризбиркома, жалоб на нарушения не поступало. Во втором туре депутаты избраны в 16 округах, в сухумском округе №8 кандидаты набрали равное количество голосов и будут проведены повторные выборы. Кроме того, повторные выборы будут проведены в округе №18.

Первый тур выборов прошел 12 марта, были избраны 17 из 35 депутатов Народного собрания Абхазии, еще в 17 округах был назначен второй тур голосования, а в одном округе - перевыборы. Уже понятно, что новый парламент будет провластным, отметили тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В 17 округах, где прошел второй тур выборов депутатов парламента Абхазии, проголосовало 54% избирателей, напомнила 27 марта корреспонденту "Кавказского узла" редактор "Нужной газеты" Изида Чания.

Чания призналась, что для нее стал неожиданность проигрыш некоторых независимых кандидатов. «К примеру, в округе №2 в Новом районе баллотировались представитель партии «Амцахара» Астамур Герхелия и айтишник Дмитрий Халбад. Казалось бы: небо и земля по уровню образования, репутации и так далее. Но избрался именно Герхелия. Сенсацией стал проигрыш в 21 округе в Новом Афоне Натальи Смыр, которая заняла в первом туре первое место с большим отрывом, заместителю директора РУП «Новоафонская пещера им. Г. Ш. Смыр» Ахра Пачулия», - отметила она.

В последнем случае, по ее сведениям, имело место серьезное давление на избирателей. Кроме того, по словам журналистки, ходят слухи, что на этих выборах в ряде округов практиковался прямой подкуп избирателей. «Говорят, что за приезд на участок и голосование давали по 1000 рублей с привозом и отвозом обратно домой», - подчеркнула Чания.

Она выразила сомнение, что кто-то из проигравших будет требовать отменить результаты выборов. «Исходя из имеющегося опыта, это очень долгий и, главное, безуспешный, процесс. Никому еще не удавалось отменить результаты даже при признании нарушений», - заявила журналистка.

Чания отметила, что из 16 избранных депутатов лишь шесть относится к непровластным, а к оппозиции относится только исполнительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса Инар Гицба. В итоге, по словам журналистки, из 33 нынешних депутатов к непровластным относятся девять, и их них всего двое являются оппозиционерами. Таким образом, власти получают в парламенте конституционное большинство. «Это самый провластный парламент из всех», - заметила она.

По мнению журналистки, практические полной отсутствие оппозиционеров в новом парламенте связано с отказом оппозиции от участия в выборах. «Оппозиция требовала перехода от одномандатной к смешанной систем выборов, когда часть депутатов выбиралась бы по партийным спискам. Когда им не удалось этого добиться, оппозиция объявила о неучастии в выборах. Так что те кандидаты-оппозиционеры, которые пошли на выборы, шли сами по себе, без поддержки оппозиции и договоренностей о том, чтобы не соперничать в одних и тех же округах. Но при этом оппозиция так и не стала призывать население к их бойкоту, избрав наихудшую тактику пассивного неучастия», - заявила она.

Чания также выразила сомнение, что оппозиции удастся добиться успеха в двух округах, где назначены перевыборы. «В одном из этих округов на выборы идет человек, которому обещано место спикера парламента, В другом непонятно, сможет ли оппозиция кого-то консолидировано выставить», - отметила она.

При этом редактор «Нужной газеты» отметила, что состав парламента очень сильно обновился. «Из старого парламента осталось всего семь депутатов, все провластные. Снизился средний возраст депутатов. Если в прежнем парламенте он был примерно 50 лет, то в избранном это уже 40 лет. Может даже меньше. Это в основном либо люди совсем неизвестные, либо с такой известностью, что лучше бы они были неизвестными», - резюмировала Чания.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что у абхазских властей «есть все основания быть довольными результатом выборов».

«Все кандидаты, связанные с президентом, с премьер-министром прошли. И с этой точки зрения парламент благоприятен для решения проблем, отложенных в «долгий ящик». Явные оппозиционеры есть, но их лишь несколько человек. И, по крайней мере на первом этапе, они не смогут повести за собой остальных», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог, председатель првления Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее удивил проигрыш по округу № 6 (Центральному) Рауля Лолуа, который проиграл бывшему председателю Сухумского горсобрания Дмитрию Маршания. Посетовав на то, что в парламенте нет ни одного депутата из русской общины и всего две женщины, Акаба заметила, что считала бы правильным переход на смешанную систему выборов, чтобы у национальных меньшинств и женщин были свои квоты.

Она также отметила, что проигравшие вряд ли что-то будут обжаловать, приведя в пример Наталью Смыр. «Она сильно возмущается, но я не думаю, что она будет что-то обжаловать из-за неясности результата», - подчеркнула политолог.

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Материалы о ходе выборов в парламент Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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