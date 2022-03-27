Избирком анонсировал повторные выборы в Сухуме

27 марта 2022, 13:40

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Во втором туре выборов в Народное собрание Абхазии избраны депутаты в 16 округах, а в сухумском округе № 8 кандидаты набрали равное число голосов, и там пройдут повторные выборы, озвучил предварительные итоги голосования Центризбирком.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта прошел второй тур голосования на парламентских выборах в 17 избирательных округах Абхазии. По данным Центризбиркома, жалоб на нарушения не поступало. В 20.00 мск все участки закрылись, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

Первый тур выборов прошел 12 марта, были избраны 17 из 35 депутатов Народного собрания Абхазии, еще в 17 округах был назначен второй тур голосования, а в одном округе - перевыборы. Уже понятно, что новый парламент будет провластным, отметили тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Согласно предварительным результатам второго тура парламентских выборов, избраны 16 депутатов из 17, еще в одном округе в течение двух месяцев пройдут повторные выборы, сообщил сегодня председатель ЦИК Дмитрий Маршан.

"В одном округе - сухумском № 8 - кандидаты набрали равное количество голосов, каждый - по 989, и там пройдут повторные выборы не позднее, чем через два месяца", - приводит его слова ТАСС.

По словам Маршана, в истории выборов в Абхазии это первый случай, когда кандидаты набирают одинаковое количество голосов.

Общая явка по всем 17 округам составила 54,52%, но во втором туре явка не имела значения в отличие от первого тура, когда для признания выборов состоявшимися необходимо было преодолеть 25-процентный порог явки. Всего в списки для голосования в 17 округах были внесены 67 659 человек, в голосовании приняли участие 36 885 из них, 905 бюллетеней были признаны недействительными.

По данным ЦИК, в ходе второго тура выборов поступила одна жалоба от кандидата в депутаты Амерана Какалии, который сообщил, что на некоторых бюллетенях не было подписей его наблюдателей, однако "по закону на бюллетенях обязательны лишь подписи членов участковой комиссии", информирует агентство.

Таким образом, согласно предварительным данным Центризбикома, по итогам двух туров в парламент избраны 33 депутата, а в двух округах (№8 и №18) будут проводиться повторные выборы, уточняет "Апсныпресс".

Напомним, ко второму туру голосования часть избирателей утратила интерес к выборам, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" журналистка Изида Чаниа и политолог Нателла Акаба. В Абхазии сильны родственные и дружеские отношения, и сторонники проигравших в первом туре кандидатов не захотели участвовать в голосовании второго тура, объяснила Изида Чаниа.

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Материалы о ходе выборов в парламент Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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