Аналитики констатировали низкий интерес жителей Абхазии ко второму туру выборов

27 марта 2022, 01:12

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Часть избирателей утратила интерес к участию в выборах, прокомментировали второй тур голосования на парламентских выборах в Абхазии опрошенные «Кавказским узлом» журналистка Изида Чания и политолог Нателла Акаба. В Абхазии сильны родственные и дружеские отношения, и сторонники проигравших в первом туре кандидатов не захотели участвовать в голосовании второго тура, объяснила Изида Чания.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта в 17 избирательных округах в Абхазии открылись 64 участка, к 14.00 мск явка составила более 30%. По данным Центризбиркома, жалоб на нарушения не поступало. В 20.00 мск все участки закрылись, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

Первый тур выборов в Абхазии прошел 12 марта, тогда были избраны 17 из 35 депутатов парламента (народного собрания Абхазии). Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты указали, что в целом выборы прошли без нарушений, однако многочисленные случаи подвоза избирателей к участкам даже не фиксировались. Депутат парламента шестого созыва Илья Гуния заявил, что избирательная комиссия в Драндском округе не предоставила возможности для голосования части избирателей, которые подали заявление на голосование на дому.

Главный редактор "Нужной газеты" Изида Чания заявила корреспонденту "Кавказского узла", что ни о каких инцидентах на избирательных участках в ходе голосования 26 марта она не слышала. "Не было ни жалоб в ЦИК, ни слухов о том, что где-то что-то случилось", - рассказала она.

Журналистка также заметила, что явка на выборы была не выше, чем в первом туре. "На 15.00 явка составила 30%. Это примерно также, как в первом туре, и новых цифр ЦИК не давал. В итоге явка, возможно, будет чуть ниже, чем в первом туре", - заметила Изида Чания.

Она связала снижение явки с тем, что многие избиратели проголосовали за кандидатов, не вышедших во второй тур. "Люди проголосовали за своего кандидата, он проиграл, и они не хотят больше ходить на выборы, второй тур их не интересует. Технология "передачи" голосов, когда кандидат призывает своих избирателей отдать голоса за одного из двух участников второго тура, в Абхазии работает очень плохо. Здесь при голосовании больше работают родственные, дружеские, соседские и даже "пацанские" механизмы ("пацаны на районе сказали, что надо голосовать так")", - заявила Чания.

Кроме того, по ее данным, низкая явка отмечалась в ряде округов, где был большой разрыв между фаворитом и человеком, занявшим второе место. "К примеру, в Старом поселке, округ №3, явка составила 22%, там был большой разрыв между двумя кандидатами. То же самое было в Центральном округе, где явка также составила 22%. С другой стороны, в Новом Афоне, где баллотировалась независимый кандидат Наталья Смыр, и предвыборная борьба была серьезной, явка составила 47%" - рассказала Изида Чания.

О том, что голосование 26 марта в Абхазии проходило спокойно, заявила и политолог Нателла Акаба. "Ни про какие инциденты мне пока не известно", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла" еще во время голосования.

Что касается явки, то политолог подчеркнула, что явка невелика, и связала это с тем, что часть избирателей утратила интерес к участию в выборах. "Явка не очень велика. Это вызвано тем, что люди потеряли интерес к выборам. Даже часть тех, кто ходил на участки в первом туре, сегодня решили не идти", - отметила она.

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Материалы о ходе выборов в парламент Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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