Урна для голосования с бюллетенями на одном из участков в Абхазии 26 марта 2022 года. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=_ay7YZG_VxM

26 марта 2022, 20:04

Избирательные участки закрылись в Абхазии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Члены избирательных комиссий на участках в Абхазии, где сегодня проходил второй тур выборов в парламент, приступили к подсчету голосов. 

Как писал "Кавказский узел", первый тур выборов в Абхазии прошел 12 марта, тогда были выбраны 17 из 35 депутатов парламента (народного собрания Абхазии). Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты указали, что в целом выборы прошли без нарушений, однако многочисленные случаи подвоза избирателей к участкам даже не фиксировались. Депутат парламента шестого созыва Илья Гуния заявил, что избирательная комиссия в Драндском округе не предоставила возможности для голосования части избирателей, которые подали заявление на голосование на дому.  Сегодня в 17 округах   открылись 64 участка, к 14.00 мск явка составила более 30%. По данным Центризбиркома, жалоб на нарушения не поступало

В 20.00 мск закрылись избирательные участки в Абхазии, где сегодня проходили выборы 17 членов парламента, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей, сообщило сегодня "Апсныпресс".

Как ранее пояснил представитель ЦИК, явка во втором туре не важна, победитель определяется простым большинством голосов. Сегодня днем Центризбирком Абхазии сообщил, что жалоб в ходе выборов не зафиксировано. На 19.56 мск информации о нарушениях в ходе второго тура выборов не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что кандидат в депутаты Астамур Какалия, который баллотировался в первом туре, заявил об использовании  в предвыборной борьбе  кандидатами от власти и их соперниками подкупа избирателей при помощи оказания им мелких услуг. "Кому-то гравий подвезли, кому-то — трубу, кому-то материальную помощь оказали. Конечно, говорят, что это не связано с выборами, делается по доброте душевной, но все всё понимают", - рассказал он ранее "Кавказскому узлу". 

В большинстве округов, где назначен второй тур выборов, не стоит ожидать реальной борьбы, но серьезная борьба развернется Сухуме и Гагре. Второй тур не создаст трудностей для провластных депутатов, однако независимый депутат Наталья Смыр, баллотирующаяся в Новом Афоне, может получить место в парламенте, заявили ранее аналитики. 

Абхазская оппозиция добивалась переноса выборов на более поздний срок и внесения изменений в Конституцию, предусматривающих переход к смешанной системе выборов. 21 декабря 2021 года оппозиционеры в Сухуме вышли на митинг. Они потребовали отставки президента Аслана Бжании, после чего была предпринята попытка штурма здания парламента. После переговоров с Бжанией протестующие решили отложить требования об отставке президента и разошлись. Требование о переносе парламентских выборов связано только с тем, чтобы не дать Бжании укрепить позиции при помощи нового парламента, ранее указал журналист Антон Кривенюк.

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Материалы о ходе выборов в парламент Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Абхазии".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Итоги выборов в Абхазии подтвердили недоверие населения к политикам", "Абхазский депутат потребовал от ЦИК рассмотреть его жалобу", "Случаи подвоза избирателей к участкам замечены на выборах в Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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