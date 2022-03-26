Избирком отчитался о явке 30% избирателей на выборах в Абхазии

26 марта 2022, 16:56

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Явка избирателей во втором туре парламентских выборов к 14:00 составила 30%, жалоб на нарушения не зафиксировано, сообщил глава ЦИК Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Абхазии на 152 избирательных участках прошло голосование на выборах в парламент (Народное собрание). Выборы прошли во всех 35 округах, депутаты были избраны в 17 округах. Еще в 17 округах был назначен второй тур голосования, а в одном округе – перевыборы. В большинстве округов, где назначен второй тур выборов, не стоит ожидать реальной борьбы, но серьезная борьба развернется Сухуме и Гагре. Второй тур не создаст трудностей для провластных депутатов, однако независимый депутат Наталья Смыр, баллотирующаяся в Новом Афоне, может получить место в парламенте, заявили ранее аналитики. В 17 округах сегодня открылись 64 участка.

Явка избирателей, по данным ЦИК на 14.00 мск, составила 30%, сообщил сегодня председатель Центризбиркома Абхазии Дмитрий Маршан. Наибольшая явка зафиксирована в Новоафонском округе № 21- 49%, меньше всего избирателей пришли на выборы в округе № 2 в Новом районе Сухума - 20%, сообщило сегодня "Апсныпресс".

По его словам, ЦИК мониторит ситуацию по всем округам и участкам. "На этот час никаких жалоб не поступало. (...) Все проходит в рабочем режиме. Я думаю, что явка к 20:00 будет более 50%. Однако на итоги голосования она не влияет", - заявил Маршан. Он пояснил, что при повторном голосовании кандидат в депутаты считается избранным, если он получил больше голосов, чем другой кандидат вне зависимости от явки, отмечается в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что первый тур выборов в Абхазии в целом прошел без нарушений, однако журналисты и кандидаты отметили случаи подвоза избирателей к участкам с последующим контролем их голосования

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