Абхазские журналисты разошлись в прогнозах об итогах второго тура выборов

23 марта 2022, 20:43

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Оппозиция практически не будет представлена в Народном собрании, а в большинстве округов, где назначен второй тур выборов, не стоит ожидать реальной борьбы, за исключением округа в Новом Афоне, предположила Изида Чаниа. Серьезная борьба во втором туре развернется Сухуме и Гагре, а в сельских округах власть спокойно проведет нужных ей кандидатов, но расклад сил в парламенте еще не предрешен, и власти придется побороться за парламентское большинство, возразил Рион Аргба.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Абхазии на 152 избирательных участках прошло голосование на выборах в Народное собрание. На 35 мест в парламенте претендовали 123 кандидата. Выборы состоялись во всех 35 округах, депутаты были избраны в 17 округах, еще в 17 округах парламентариев выберут в ходе второго тура голосования, в одном округе пройдут перевыборы. Несмотря на то, что назначен второй тур, понятно, что новый парламент будет провластным, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Никакой борьбы в большинстве округов, где пройдет второй тур, нет, поскольку там остались лишь провластные кандидаты, сказала редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа. Исключение, по ее словам, составляет округ в Новом Афоне, где баллотируется Наталья Смыр. "Она не оппозиционер, просто независимый кандидат, но против нее выставлен провластный кандидат. А поскольку у нее реальные шансы на победу, то там к избирателям приходят на дом, давят на них и даже угрожают", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В новом парламенте будет минимальное представительство оппозиции, отметила Чаниа. "Пока из независимых кандидатов прошел только Кан Кварчия. Возможно, победит Наталья Смыр, и все - больше независимых депутатов не будет. Причем произойдет сращивание трех ветвей власти — сегодня срослись правительство и судебная власть, а теперь к ним прибавится и парламент", - отметила она.

Профессиональный уровень парламента также очень сильно упал, подчеркнула Чаниа. "Там почти нет юристов, а если не изберут Наталью Смыр, то непонятно, кто будет заниматься бюджетом", - указала она.

Бывшему премьеру Леониду Лакербае будет сложнее победить на повторных выборах в Гудауте, где назначены перевыборы, так как ни один из двух кандидатов в первом туре не набрал 50% голосов, отметила Чаниа. По ее мнению, в этом округе могут выставить свои кандидатуры другие сильные кандидаты, проигравшие в первом туре, или те, кто проиграет во втором. "Поэтому, хотя и говорят, что ему обещали, что его выберут спикером парламента, и власти точно применят административный ресурс, ему явно будет не легче переизбираться", - заявила она.

По данным журналиста Риона Аргбы, Лакербая не пойдет на повторные выборы. "У него было аналогичное фиаско, когда он проиграл в родном округе и не стал больше баллотироваться. Не станет он этого делать и сейчас. Там будет баллотироваться сильный кандидат от оппозиции - Наира Амалыиа, и у нее есть высокие шансы на победу. А со стороны власти там пока кандидата не согласовали", - подчеркнул он.

Что касается остальных округов, то, по его мнению, серьезная борьба во втором туре будет в Сухуме и Гагре. "Электоральная политика в Абхазии построена так, что в сельских районах власть протаскивает своих кандидатов, а в городах предстоит серьезная борьба", - указал он.

В обществе, СМИ и соцсетях всерьез опасаются, что парламент будет низкоквалифицированным, указал Аргба. "О профессионализме речи не идет. Власти сделали ставку на амбициозных, но малопрофессиональных людей, по принципу "это хороший парень, лояльный власти, давайте возьмем его", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Гендерным перекосом" назвала итоги первого тура политолог Нателла Акаба. "Кроме того, среди кандидатов на второй тур почти нет ярких личностей", - сказала она ранее "Кавказскому узлу".

Кроме того, в парламенте пока нет женщин (в нынешнем парламенте есть одна женщина-депутат — Наталья Смыр, среди кандидатов во втором туре — двое), отметил журналист. Он подчеркнул, что в парламенте не будет представлена русская община. "Армяне выиграли — там будет трое их депутатов, а кандидаты-русские проиграли в своих округах, и в результате получилось, что парламент не является срезом общества, как должен был быть", - заявил Аргба.

При этом Рион Агрба не считает, что власти будут полностью контролировать парламент. "Власть очень спешила провести выборы, вопреки мнению оппозиции, которая требовала их отложить из-за эпидемии коронавируса, надеясь получить послушный парламент с Леонидом Лакербая в качестве спикера. Сейчас они уже утратили конституционное большинство и будут бороться за простое (50% плюс один голос), но не думаю, что они его наберут. Если это удастся сделать, то для властей это будет серьезная победа. Кроме того, из-за ситуации с Лакербая будет серьезный конфликт за кресло спикера, поскольку другого кандидата [на место спикера] у власти сейчас нет", - заключил он.

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Материалы о ходе выборов в парламент Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Абхазии".