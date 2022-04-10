Избиратели в Цхинвале перечислили задачи для будущего президента

10 апреля 2022, 14:00

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Победителю президентской гонки в Южной Осетии нужно в сжатые сроки решить проблемы с нехваткой рабочих мест, наладить сельскохозяйственное производство и развивать спорт в республике, указали пришедшие на избирательные участки жители Цхинвала.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Южной Осетии, а также в Москве, Владикавказе и Сухуме открылись избирательные участки для голосования на выборах президента Южной Осетии. К 11.00 мск явка на выборах составила 13,2%, сообщили в Центризбиркоме.

Регистрацию в качестве кандидатов в президенты прошли пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. Еще 12 кандидатов получили отказ в регистрации, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Корреспондент "Кавказского узла" посетил сегодня избирательный участок №9 в центре Цхинвала. Там зарегистрировано 547 бюллетеней, и, по данным ЦИК и словам наблюдателей, к 12.00 мск на этом участке проголосовали 190 человек. Обстановка, по их словам, спокойная, никаких нарушений не зафиксировано.

"Люди идут с самого утра. В половине восьмого уже здесь были люди, хотя участки открываются в восемь. Это пенсионеры, которые обычно в воскресенье ходят на утренний базар, и которые решили совместить это с выборами", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель Ахсар Кумаритов.

Некоторые избиратели, проголосовавшие на участке №9, поделились с корреспондентом "Кавказского узла" ожиданиями от будущего президента. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Так, предприниматель Диана Газзаева ждет решения проблемы с рабочими местами. "От президента ждём перемен. В первую очередь ждем каких-то улучшений в городе, особенно для молодёжи. У меня дети закончили учёбу, и я бы хотела, чтобы они вернулись сюда работать, а не оставались в России", - поделилась предприниматель.

Военнослужащую Ию Папиеву волнует проблема с сельским хозяйством. "От президента ждем изменений. С сельским хозяйством у нас совсем плохо, у нас нет своего производства. Я бы хотела, чтобы мой сын поступил в сельскохозяйственный институт и чтобы в будущем у него была возможность работать в Южной Осетии", - сказала она.

Бывший футболист Сослан Кокоев сообщил, что бросил спорт из-за отсутствия перспектив в регионе. "Всего самого наилучшего ждем от нового президента. Например, развивать спорт, давать побольше возможностей, чтобы спортсмены могли выезжать на соревнования. Нет у нас таких спортсменов сейчас, которые бы поехали и привезли награды", - рассказал Кокоев.

Зоя Тедеева работает на частной швейной фабрике и также указала на проблему с рабочими местами: "От нового президента ждём новшеств, рабочих мест для молодёжи. Надеемся, что заработают наши фабрики и заводы, которые сейчас не работают".

Работник городского отдела образования Олег Козаев также сообщил, что ждет перемен. "Проблем много, но считаю, что самое главное – чтобы у нас было спокойствие. Сейчас тоже спокойно, но хочется и дальше иметь гарантии спокойствия", - сказал он.

В свою очередь студентка Алана Плиева сообщила, что ничего особенного от президента не ждет. "Хочу, чтобы всё оставалось, как есть", - заявила девушка.

Пенсионер, отказавшийся представиться, сказал, что ждет "справедливости". "Власти народа, чтоб не в одних руках была власть сосредоточена, чтоб президентское правление поменяли на парламентское. Все проблемы идут оттуда", - поделился мнением мужчина.

Действующая власть "отгородилась от простого народа", посетовала пенсионерка, также отказавшаяся назвать свое имя. "Мои знакомые записывались на приём к президенту и он их не принял", - пояснила она.

Напомним, МИД Грузии заявил, что выборы в Южной Осетии незаконны и не будут иметь юридической силы. С аналогичным заявлением выступили сегодня МИД Литвы и Латвии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Подробности вооруженного конфликта собраны в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Итоги предыдущих президентских выборов в Южной Осетии, которые прошли в 2017 году отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан. Представители США, Евросоюза и НАТО не раз выступали с заявлениями в поддержку территориальной целостности Грузии. Так, 7 июля 2019 года комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял предложенную Грузией резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Грузию в марте 2019 года заявил о поддержке территориальной целостности страны.

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