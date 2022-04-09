Свыше 60 международных наблюдателей аккредитованы на выборы президента Южной Осетии

09 апреля 2022, 13:13

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Российские наблюдатели уже прибыли в Цхинвал для наблюдения за ходом президентских выборов, аккредитовались для участия в выборах представители Абхазии, республик Донбасса, а также Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока, сообщил сегодня Центризбирком.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, 16 марта началась агитационная кампания. С полуночи сегодняшнего дня в Южной Осетии запрещена любая агитация, однако предвыборные плакаты большого размера, развешанные до наступления дня тишины, останутся на своих местах.

Регистрацию в качестве кандидатов в президенты прошли пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

За ходом голосования в Южной Осетии на выборах президента республики будут следить более 60 международных наблюдателей, сообщила сегодня секретарь ЦИК Южной Осетии Кристина Авлохова. "У нас заявлено более 60 человек, некоторые международные наблюдатели уже приехали", - привело ее слова ИА "Рес".

Представитель Центризбиркома Южной Осетии отметила, что для наблюдения за выборами аккредитовались представители Турции, Австрии, Венесуэлы, Италии, России, Сирии, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик. По ее словам, наблюдатели из России - это депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, ЦИК России, все они уже прибыли в Цхинвал, указано в сообщении.

Также на выборах в Южной Осетии будут присутствовать шесть наблюдателей от Общественной палаты России, в том числе председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин, его первый заместитель Владимир Лагкуев, заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова и другие, сообщило 8 апреля РАПСИ.

ЦИК Южной Осетии ранее разъяснил, что приглашения гражданам иностранных государств участвовать в качестве наблюдателя на выборах могут быть направлены президентом, парламентом, правительством или Центризбиркомом. Приглашения направляются избирательным органам иностранных государств, а также международным организациям, занимающимся вопросами избирательного законодательства и выборов, защиты прав граждан на участие в выборах и референдумах, в том числе международным ассоциациям организаторов выборов, следует из постановления от 1 марта, опубликованного на сайте Центризбиркома.

Отметим, что на выборах президента Южной Осетии в 2017 году присутствовали наблюдатели из России, Нагорного Карабаха, Абхазии, ДНР и ЛНР. Парламентские выборы 2019 года вызвали интерес наблюдателей из Никарагуа, Германии, Финляндии, Бельгии, Японии, Италии. Также за ходом выборов следили наблюдатели из Абхазии, Нагорного Карабаха, Луганской и Донецкой народных республик и Приднестровья. Всего были аккредитованы более 50 наблюдателей.

"Кавказский узел" также писал, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта предложил провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. Кандидат в президенты Алан Гаглоев 4 апреля предложил провести референдум одновременно с выборами и заявил о готовности в случае победы сложить полномочия президента по итогам референдума. По мнению аналитиков из Южной Осетии, заявления Бибилова и Гаглоева – просто пиар-ходы. Референдум о присоединении к России не будет иметь юридической силы, заявил МИД Грузии, которая считает Южную Осетию грузинской оккупированной территорией.

Перед выборами Бибилов назначил бывшего президента Эдуарда Кокойты спецпредставителем Южной Осетии на время спецоперации на Украине. Это решение принято в расчете на голоса избирателей из числа сторонников бывшего президента, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Тему событий на Украине используют во время предвыборной кампании все кандидаты, пояснили они.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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