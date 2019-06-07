07 июня 2019, 12:33

ЦИК Южной Осетии аккредитовал около 50 международных наблюдателей

За избирательным процессом в Южной Осетии будут наблюдать представители Никарагуа, Германии, Финляндии и других стран.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая ЦИК Южной Осетии завершил регистрацию партий и кандидатов на выборы депутатов парламента. Всего было подано 263 заявления. 

Выборы депутатов парламента Южной Осетии состоятся 9 июня. Всего будут работать 77 участков, четыре из которых - за пределами страны. Один участок - в Москве, еще два откроют на территории консульства в Северной Осетии и один - в столице Абхазии. Впервые за 15 лет они вновь пройдут по смешанной мажоритарной системе. На 17 мест в парламенте претендуют 99 кандидатов по одномандатным округам, из них 60 – выдвиженцы от партий, еще 39 - самовыдвиженцы. На другие 17 мандатов претендует 90 кандидатов от семи зарегистрированных партий.

Секретарь Центризбиркома Южной Осетии Кристина Авлохова заявила сегодня, что впервые на выборы в республику приедут наблюдатели из Никарагуа, Германии, Финляндии, Бельгии, а также два наблюдателя из Японии, три из Италии. Она добавила, что помимо этого традиционно ожидаются представители РФ, Абхазии, Нагорного Карабаха, Луганской и Донецкой народных республик и Приднестровья, передает "Интерфакс".

Более того, представительная делегация наблюдателей приедет из Госдумы и Совета Федерации РФ, уточняла Авлохова. Так, Госдуму представят девять наблюдателей во главе с членом комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Юрием Смирновым. Делегацию из пяти представителей Совета Федерации возглавит член комитета верхней палаты российского парламента по международным делам Сергей Цеков. Также ожидается приезд коллег из ЦИК Северной Осетии во главе с Жанной Моргоевой, рассказала Авлохова агентству "Рес".

Ранее в Центризбиркоме Южной Осетии сообщали, что на парламентские выборы в республики ожидается прибытие около 90 международных наблюдателей. 

Новости о выборах в Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".

Примечание:

"Сотрудничество с Россией названо целью нового главы генштаба Абхазии", "НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии", "Переназначение Магомедова выявило нежелание Кремля менять политику на Кавказе".

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