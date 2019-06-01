Южная Осетия ожидает порядка 90 международных наблюдателей на парламентские выборы

01 июня 2019, 13:59

За избирательным процессом в Южной Осетии планируют следить представители России, Сирии, Никарагуа, Германии, Нагорного Карабаха, а также самопровозгашенных ДНР и ЛНР.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая ЦИК Южной Осетии завершил регистрацию партий и кандидатов на выборы депутатов парламента. Всего было подано 263 заявления от кандидатов. Регистрацию получили 60 кандидатов от восьми политических партий и 39 самовыдвиженцев.

Выборы в парламент Южной Осетии назначены на 9 июня. Впервые за 15 лет они вновь пройдут по смешанной мажоритарной системе. На 17 мест в парламенте претендуют 99 кандидатов по одномандатным округам, из них 60 – выдвиженцы от партий, еще 39 - самовыдвиженцы. На другие 17 мандатов претендует 90 кандидатов от семи зарегистрированных партий: "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", "Народная партия", "Фыдыбаста", "Единство" и "Компартия". По данным Центризбиркома, в регистрации было отказано 78 кандидатам.

Заместитель руководителя администрации президента закавказской республики Алан Джуссоев заявил, что наблюдатели уже направили предварительное подтверждения своего присутствия в ЦИК Южной Осетии, пишет ТАСС. В республику планируют приехать около 90 международных наблюдателей.

В свою очередь председатель Центризбиркома Белла Плиева пояснила агенству, что приглашать международных наблюдателей на выборы могут глава государства, парламент и ЦИК республики.

"До 3 мая был определен срок для подтверждения международными наблюдателями участия в выборах", - уточнила она.

Ранее ЦИК отказала в регистрации партии "Родина". По последним данным, административные исковые заявления с целью оспорить отказ в регистрации, подали 13 выдвиженцев в депутаты. Верховный суд Южной Осетии уже рассмотрел семь документов и признал отказ Центризбиркома обоснованным.

Новости о выборах в Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".