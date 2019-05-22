Число жалоб на недопуск к выборам в Южной Осетии достигло 13

22 мая 2019, 12:37

Верховный суд Южной Осетии признал обоснованным отказ избиркома зарегистрировать семерых выдвиженцев в депутаты парламента, иски еще шестерых кандидатов поступили в суд. Явка на выборах будет невысокой, предположил один из кандидатов. Участие одномандатников в парламентских выборах обострит предвыборную борьбу, считает лидер движения "Твой выбор – Осетия" Алан Джуссоев.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая ЦИК Южной Осетии завершил регистрацию партий и кандидатов на выборы депутатов парламента. Всего было подано 263 заявления от кандидатов. По итогам регистрации на 34 мандата претендуют 90 кандидатов по спискам партий и 99 - как одномандатники, сообщил избирком.

Выборы в парламент Южной Осетии назначены на 9 июня. Впервые за 15 лет они вновь пройдут по смешанной мажоритарной системе. На 17 мест в парламенте претендуют 99 кандидатов по одномандатным округам, из них 60 – выдвиженцы от партий, еще 39 - самовыдвиженцы. На другие 17 мандатов претендует 90 кандидатов от семи зарегистрированных партий: "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", "Народная партия", "Фыдыбаста", "Единство" и "Компартия". По данным Центризбиркома, в регистрации было отказано 78 кандидатам.

Решение об отказе в регистрации обжаловали 20 мая в Верховном суде трое выдвиженцев в депутаты по республиканским спискам партии "Ныхас" и один самовыдвиженец, сообщила 21 мая пресс-секретарь Верховного суда Южной Осетии Зарина Тедеева.

"Административные исковые заявления... подали ещё четверо выдвиженцев: Алан Джоев, Алексей Санакоев и Артур Туаев по республиканским спискам от партии «Ныхас» и самовыдвиженец Эльбрус Джиоев", - сказала Тедеева, уточнив, что накануне еще двое выдвиженцев по одномандатным избирательным округам – Сослан Тасоев от партии "Единство народа" и самовыдвиженец Фатима Маргиева – подали аналогичные иски.

По ее словам, ранее суд не удовлетворил иски семи кандидатов, оспоривших отказ в регистрации - Владимира Пухаева, Алексея Алборова, Альберта Габатты, Индиры Биченовой, Алана Бекоева, Бориса Тасоева и Ванды Тибиловой, сообщило ИА "Рес".

Большое число кандидатов может отпугнуть избирателей

Парламент шестого созыва внес поправки в закон о выборах и избирательные права, сократив агитационный период с 30 до 20 дней, что создало сложности кандидатам, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" кандидат от одной из парламентский партий, попросивший не указывать его имя.

"Новые парламентские выборы проходят по смешанной мажоритарной системе, и число кандидатов возросло в десятки раз. На всех предыдущих выборах в парламент баллотировались только партии. Сегодня мы видим, что счет претендентов в депутаты идет на сотни. И где логика в поправках? Это все усложняет", - посетовал он.

На теледебатах "будет горячо", предположил политик. "Все пока держат себя в рамках, сдерживают эмоции. Потому что боялись, что резкие высказывания помешают их регистрации ЦИКом. Теперь, когда они зарегистрированы, они будут высказывать все, что думают, свое мнение, отличное от мнения правящей партии, и будут делать это в достаточно резкой форме", - пояснил он.

Первые дебаты между кандидатами в депутаты состоятся в прямом эфире государственной телерадиокомпании "ИР" 22 мая, сообщило 21 мая ИА "Рес".

По мнению кандидата, интерес избирателей к выборам невысок, что может повлиять на явку избирателей в день голосования. "Избирателю особо не интересны эти выборы, потому что они никак не влияют на улучшение условий жизни людей. Поэтому у нас популярны только выборы президента. Все остальные мероприятия, будь то референдум или парламентские выборы, не пользуются большой популярностью. Слишком большое количество кандидатов будет раздражать избирателей. Это все может стать причиной низкой явки на выборы", - сказал он.

Кандидатам предстоит жесткая конкурентная борьба

Участие в выборах кандидатов по одномандатным округам стало фактором, который "даст толчок более активной предвыборной борьбе и более активной конкуренции", считает лидер общественного движения "Твой выбор – Осетия" Алан Джуссоев.

"Появятся разные мнения по различным вопросам, и предметы обсуждения политических партий и одномандатников немного поменяются, лозунгов политических станет меньше, больше будут говорить о хозяйственно-бытовых нуждах населения республики... Бесспорно, в таком круге вопросов с учетом того, что «Единая Осетия» - партия большинства в парламенте, у нее, конечно, будут конкуренты, и борьба будет достаточно жесткой", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Джуссоев.

Острая конкуренция предстоит кандидатам во всех избирательных округах, предположил Алан Джуссоев. "Нет округов с большей или меньшей степенью сложности. Могут быть одни и те же проблемы, а подходы к решению этих проблем разные. В том числе и в районах, и в столице республики. На мой взгляд, те политические силы, которые будут более доходчиво обозначать бытовые социальные и хозяйственные проблемы и показывать пути выхода, будут более конкурентоспособны", - сказал он.

Самовыдвиженцев Джуссоев назвал новой политической силой, которая может пробиться в парламент. "И эта сила займет половину мест в парламенте. Если говорить о партиях, то, например, партия «Ныхас» - в старой обёртке новое наполнение. Состав очень разный, это соратники [участника президентских выборов 2017 года] Алана Гаглоева, частичное наполнение из «Новой Осетии», частично партии «Ныхас», так или иначе, все они участвовали в прошлые времена в общественно-политической жизни Южной Осетии, но в одной команде или в составе одного политического образования оказались впервые. Посмотрим, что из этого получится", - сказал Джуссоев.

Партию "Единая Осетия" возглавляет руководитель МЧС республики Алан Тадтаев. Партия "Ныхас" идет на выборы во главе с новым лидером Давидом Санакоевым, который ранее возглавлял собственную партию "Новая Осетия", но в апреле 2019 года ликвидировал ее и перешел в "Ныхас" вместе со всем составом. Лидер партии "Единство народа" - бывший глава Дзауского района Южной Осетии Владимир Келехсаев, "Народную партию" возглавляет врач-анестезиолог Александр Плиев. Партией "Единство" руководит представитель правительства Южной Осетии в парламенте Зураб Кокоев, а партией "Отечество" - представитель президента в парламенте Вячеслав Гобозов. Лидер Компартии Южной Осетии - Инал Уригаев.

Бывшему президенту республики Леониду Тибилову, который зарегистрирован как самовыдвиженец по одномандатному округу, конкурентной борьбы в своем округе также избежать не удастся, полагает Джуссоев. "Он выдвигается с округа, где он сам живет. То, что там есть очень интересные молодые люди, и они составят ему конкуренцию, это факт", - заявил он.

Новости о выборах в Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".