День тишины наступил в Южной Осетии

09 апреля 2022, 05:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С полуночи сегодняшнего дня в Южной Абхазии запрещена любая агитация, однако предвыборные плакаты большого размера, развешанные до наступления дня тишины, останутся на своих местах.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, 16 марта началась агитационная кампания. Выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. 8 апреля МВД Южной Осетии сообщило, что порядок на выборах будут охранять 600 сотрудников милиции.

Регистрацию в качестве кандидатов в президенты прошли пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

В Южной Осетии, где 10 апреля состоятся выборы президента, сегодня, 9 апреля наступил день тишины, запрещена любая предвыборная агитация, пишет "Рес".

В соответствии с действующим законодательством, с 00.00 мск срок предвыборной агитации истек, в том числе на телевидении и радио, в печатных СМИ, запрещено расклеивать листовки и вывешивать баннеры, а также встречаться с избирателями. При этом агитационные баннеры большого размера, которые были развешаны до дня тишины, останутся на своих местах, сообщила секретарь ЦИК Южной Осетии Кристина Авлохова.

Жители Южной Осетии смогут проголосовать на 76 участках, в том числе на двух во Владикавказе, одном - в Москве и одном - в Сухуме, информирует "Алания-информ".

"Кавказский узел" также писал, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта предложил провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива присоединения к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. Кандидат в президенты Алан Гаглоев 4 апреля предложил провести одновременно с выборами референдум о присоединении Южной Осетии к России. Он также заявил о готовности сложить полномочия президента по итогу референдума. По мнению аналитиков из Южной Осетии, и заявление Бибилова, и заявление Гаглоева - просто пиар-ход.

Перед выборами Бибилов назначил бывшего президента Эдуарда Кокойты спецпредставителем Южной Осетии на время спецоперации на Украине. Это решение принято в расчете на голоса избирателей из числа сторонников бывшего президента, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Тему событий на Украине используют во время предвыборной кампании все кандидаты, пояснили они.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.