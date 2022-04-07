Жители Владикавказа оценили последствия присоединения Южной Осетии к России

07 апреля 2022, 21:50

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Южной Осетии давно пора присоединиться к России, так как это повысит безопасность жителей и улучшит условия их жизни. Однако в экономическом плане этот шаг повлечет за собой утрату возможных экономических выгод от лишения государственности и ужесточение налоговой политики, отметили опрошенные "Кавказским узлом" жители Владикавказа.

Как писал "Кавказский узел", президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта предложил провести референдум о вхождении в состав России, на следующий день он заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Также президент республики указал, что нужно использовать "окно возможностей" для объединения с Россией. По мнению аналитиков из Южной Осетии, заявление Бибилова – это всего лишь пиар-ход в рамках предвыборной гонки.

Южная Осетия без поддержки России не сможет защитить себя, указал юрист Олег Бибоев. "Гарантировать то, что Южная Осетия будет субъектом международного права и завтра будет в состоянии самостоятельно защитить себя от стран, которые обладают оружием массового поражения — тут очень много вопросов. (...) Если бы наличие международной правосубъектности обеспечивало безопасность, то вопросы снимались бы", - отметил он.

Против присоединения Южной Осетии к России выступил экономист Алан Гусалов. "Отношусь отрицательно, потому что цена — собственное государство (и она) очень высока. В современном мире лишаться своей государственности, на мой взгляд не стоит", - сказал он. Гусалов отметил, что прежде всего, присоединение Южной Осетии к России приведет к утрате множества экономических возможностей.

Менеджер Айтакин Шахиева поддержала присоединение Южной Осетии к России, но отметила, что могут быть последствия. "И с Грузией может быть война. Я думаю, да, какие-то последствия все равно будут", - подчеркнула она.

Логист Павел Хуциев, выступил в поддержку ее присоединения к России "Давно пора было это сделать, чтобы теми правами, которыми пользуется Северная Осетия Южная Осетия тоже пользовалась. (...) На первом месте должны стоять интересы народа, качество его жизни. Чем раньше произойдет это вступление, тем лучше", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Среди последствий присоединения к России он выделил экономические аспекты. "Возможно, налоговая база ужесточится, придет российское законодательство, где, может, уже не будет такой возможности договориться по-братски". Относительно объединения Южной и Северной Осетии он отметил, что необходимо спросить об этом у жителей, провести голосование.

Опрос не носит репрезентативный характер и отражает мнение только опрошенных жителей Северной Осетии.

Напомним, что 6 апреля стало известно, что ЦИК Южной Осетии зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о вхождении республики в состав России. Группа состоит из 26 общественных и политических деятелей, им предстоит собрать не менее тысячи подписей. Сбор подписей в поддержку референдума начнется с 7 апреля.

"Кавказский узел" также писал, что аналитики ранее напомнили, что инициатива присоединения к России озвучивалась Бибиловым на выборах в 2017 году и помогла ему тогда победить в них.

Выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. Ибрагим Гассеев призвал своих сторонников поддержать на выборах Плиева.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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