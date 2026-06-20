×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:37, 20 июня 2026

Военнослужащий из Кабардино-Балкарии убит в СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ислам Мусалов убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 409 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", на 19 июня власти и представители силовых ведомств официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 408 бойцов из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В военной операции на Украине убит военнослужащий Ислам Мусалов, сообщила администрация Прохладного на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 409 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 396 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
09:43, 20 июня 2026
Военный осужден в Нальчике за кражу и отсутствие в части
06:47, 20 июня 2026
Военнослужащий из Дагестана убит в СВО
20:38, 19 июня 2026
Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине
18:08, 19 июня 2026
1
 Восемь россиян приговорены судом в Баку к срокам по делам о наркотиках
17:14, 19 июня 2026
Жительница Дагестана заподозрена в оправдании терроризма
13:24, 19 июня 2026
Танцы с грузинскими флагами во Владикавказе обернулись извинениями и арестами
Все события дня
Новости
Мусор в Нальчике. Фото "Кавказского узла".
10:41, 20 июня 2026
Власти Кабардино-Балкарии признали свою вину в проблеме с вывозом мусора
Военнослужащий в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09:43, 20 июня 2026
Военный осужден в Нальчике за кражу и отсутствие в части
20:38, 19 июня 2026
Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08:22, 19 июня 2026
Военнослужащий осужден в Кабардино-Балкарии за отсутствие в части
Военный в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:47, 19 июня 2026
Военный осужден в Нальчике за отсутствие в части
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:00, 19 июня 2026
Карапетян Самвел
Баграт Галстанян. Фото www.aysor.am https://www.aysor.am/ru/news/2023/03/07/Баграт-Галстанян/2067088
10:53, 19 июня 2026
Архиепископ Баграт Галстанян
Айшат Кадырова. Фото https://grozny.tv/news/society/63632
11:00, 18 июня 2026
Айшат Кадырова
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
12:14, 15 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Кабардино-Балкарии за решетку отправился очередной «шариатский патруль»
Фото
11:52, 12 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
В чем они виноваты? Продолжаются попытки выселить жителей Нейтрино
Фото
18:05, 11 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Коммунальные банкроты. Мусорный оператор оказался еще и неплательщиком налогов
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/DZws6rTvT9p (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
20 июня 2026, 11:40
Объявление о повышении цен на проезд вызвало недовольство жителей Сухума

Свалка на улице Новоселов в Сочи. Фото Алексея Баранова
20 июня 2026, 04:49
Сочинцы пожаловались на мусорный коллапс в городе

Алла Соболева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 июня 2026, 02:50
Гособвинитель потребовал реального срока для Аллы Соболевой

Акция протеста в Тбилиси. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=vK-H6h6AV_w
19 июня 2026, 23:52
Демонстранты в Тбилиси возмущены приговором Георгию Чахунашвили

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше