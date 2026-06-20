Военный осужден в Нальчике за кражу и отсутствие в части

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Суд в Нальчике приговорил военнослужащего Александра Семеняка к одному году и восьми месяцам заключения, признав его виновным в краже и самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, военнослужащий Александр Семеняк с 3 до 8 июня 2025 года отсутствовал на службе, а 6 июня 2025 года совершил кражу чужого имущества, владелец которого оценил его в 43 200 рублей.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Александра Семеняка виновным в самовольном оставлении части и в краже, и приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда на его сайте.

Напомним, Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, но соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации указ не нужен, отметил пресс-секретарь Путина.

12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, который в июне 2023 года оставил часть, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления окончена не была".

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил военнослужащего Альберда Хапова к одному году колонии за неявку в воинскую часть.

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