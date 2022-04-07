Инициатива о присоединении Южной Осетии к России стала козырем в руках Бибилова

07 апреля 2022, 05:59

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Кандидатам в президенты Южной Осетии оказалось нечего предложить избирателям, кроме возможного референдума о вхождении республики в состав России. Оппоненты Анатолия Бибилова сделали критику действующего президента основой в своей предвыборной полемике, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики из Южной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", Анатолий Бибилов 30 марта выступил с заявлением о намерении провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил, что планируется объединение с Северной Осетией. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, референдум может пройти в мае-июне. Кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев предложил 4 апреля провести одновременно с выборами президента референдум о присоединении Южной Осетии к России. Предложение Гаглоева – такой же пиар-ход, как и аналогичное заявление Бибилова, заявили аналитики. По их оценке, большинство политиков в Южной Осетии – пророссийские, и для проведения референдума неважно, кто станет президентом.

Выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. Ибрагим Гассеев призвал своих сторонников поддержать на выборах Плиева, говорится в справочном материале "Главное о президентских выборах в Южной Осетии", опубликованном на "Кавказском узле".

Бибилов делает ставку на референдум в своей предвыборной кампании, а соперники президента набирают баллы за счет его критики, считает бывший советник Бибилова Сослан Джусоев.

"Насколько это мощный козырь, покажет время, тем более сейчас в сети появились видео – сторонники президента осуществляют подомовой обход и представляют дело так – референдум может быть проведен только при нынешнем президенте, и только при нем Россия может принять Южную Осетию в свой состав. Очевидно, на это делается ставка. Если следить по дебатам, там было очень много вопросов задано президенту разных, была критик­а самых разных сторон, и каких-то внятных ответов не последовало. Я не думаю, что они будут конкретно что-то противопоставлять референдуму, они публично идею поддержали, просто все оставшиеся четыре кандидата обозначили, что это не более, чем политическая технология и что это, скажем так, придумано сугубо под выборы", - сказал Джусоев корреспонденту "Кавказского узла".

Два кандидата, которые не были допущены к выборам, призвали своих сторонников поддержать оппонентов, отметил он.

"Гассеев высказался в поддержку Плиева, и [Гено] Каджаев высказался в поддержку Гаглоева. Я не знаю, насколько сторонники и того, и другого поддержали выбор Каджаева и Гассеева соответственно. Все остальные заняли пока нейтральную позицию, и по большому счету, кроме Давида Санакоева, никто активно не высказывается. Позиция Санакоева такова - эти выборы незаконны, нелегитимны", - пояснил Джусоев.

Реакция МИД России относительно возможного проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России показала отсутствие сильной заинтересованности Москвы в этом вопросе, полагает он.

5 апреля заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал возможное проведение референдума. По его словам, сначала нужно дождаться результатов президентских выборов в республике, а уже потом "говорить обо всем остальном: и о референдуме, и о реакции международного общества, включая США".

"Я не думаю, что особенно в нынешних условиях МИД России сильно интересует реакция США или Запада. Просто был некий информационный повод, очевидно, что он уже он был создан президентом Южной Осетии без какого-то согласования с МИД РФ. Вот они соответствующим образом отреагировали и обозначили свою позицию", - сказал Джусоев.

Он поставил под сомнение как возможные сроки проведения референдума, так и реалистичность его последствий. "Я не думаю, что референдум пройдет в мае, не знаю, пройдет ли он в июне или нет, я и в этом сомневаюсь. В любом случае, я не думаю, что имеет какое-то принципиальное значение, будет он в мае или в июне. На мой взгляд, это сугубо предвыборная политтехнология, и если за проведением референдума не последует немедленно каких-то действий со стороны РФ, то смысла в этом референдуме не будет. Условно говоря, окажемся в ситуации, когда референдум пройдет так же, как референдум 1992, 2006 года, то есть за ним ничего не последует", - считает он.

В 1992 году жители Южной Осетии согласились с решением Верховного Совета РЮО от 1 сентября 1991 года о воссоединении с Россией. На референдуме 2006 года граждане выступили за сохранение статуса независимого государства. В июне 2014 года спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о скорой подготовке к народному голосованию о присоединении республики к России. 18 марта 2015 года договор о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией подписали президенты Владимир Путин и Леонид Тибилов. В октябре того же года тогдашний президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил о намерении инициировать референдум о присоединении к России. В 2017 году Анатолий Бибилов в ходе предвыборной гонки на президентских выборах заявил, что его основная цель в случае победы на выборах – осуществление проекта по воссоединению двух Осетий.

Оппоненты Бибилова могли бы противопоставить ему все, что влечет за собой возможная потеря политической независимости Южной Осетии, полагает журналист, главный редактор журнала «Дарьял» Алан Цхурбаев.

"Кроме того, эта потеря, на мой взгляд, ставит частично под сомнение логику народно-освободительного движения в Южной Осетии в период событий 1989-1992 годов", - сказал он "Кавказскому узлу".

Цхурбаев предположил, что анонсированные даты референдума могут быть связаны с событиями на Украине. «Май-июнь - это даты весьма расплывчатые, целых два месяца. Это может быть связано с различными обстоятельствами, например, с желанием дождаться окончания спецоперации, которую проводит Россия на Украине», - пояснил он.

Инициатива о возможном проведении референдума является очередной попыткой Бибилова манипулировать сознанием жителей Южной Осетии, считает политический редактор интернет-СМИ «Основа» Руслан Тотров.

"Делать из населения Южной Осетии совсем дураков не надо. Люди прекрасно понимают, что президент Бибилов делает это намеренно, люди помнят его прошлую эскападу, его так называемые «пять шагов в Россию», но при этом играя на тонких струнах осетинской души, затрагивая национальное сознание, конечно же, Бибилов манипулирует сознанием даже тех, кто прекрасно понимает, что он делает", - сказал Тотров "Кавказскому узлу".

По его мнению, оппонентам действующего президента нечего противопоставить идее о проведении референдума по вхождению в состав России, но им удается словесно побороть Бибилова во время дебатов.

"Другие кандидаты, естественно, в сложившихся обстоятельствах не могут ему противопоставить аргумент настолько же зубодробительный. Они могут делать то, что у них получается лучше всего во время предвыборной кампании – это фактически уничтожать Анатолия Бибилова словесно во время дебатов. Я очень пристально слежу за ними и должен сказать, что весь квартет оппозиционных кандидатов в президенты просто стирает в порошок действующего руководителя страны своими аргументами. И потуги Бибилова во время дебатов выглядят очень жалко, при этом учитывая, что находятся они на площадке государственного телевидения и ведущие этих дебатов абсолютно сознательно и демонстративно играют на стороне Бибилова. Тасоев, Гаглоев, Мулдаров и Плиев на голову сильнее Бибилова. При этом нельзя сказать, что действующий президент плохой оратор <...> На уровне Южной Осетии Бибилов - это хороший спикер, и тем не менее четверка оппозиционных кандидатов просто уничтожает его совершенно справедливыми аргументами. Здесь дело не в том, что они великие мастера-мыслители, просто количество провалов президента за последние несколько лет делает его шикарной мишенью для кандидатов", - считает Тотров.

То, что не допущенные до выборов кандидаты высказались в поддержку оппонентов, не является весомым фактором, способным повлиять на электоральный расклад, уверен он. «Недопущенные до выборов Санакоев и Гассеев - фигуры куда значительнее, чем остальные отсеянные кандидаты. Поэтому имеет смысл говорить только о Гассееве, хотя я знаю, что Каджаев поддержал одного из кандидатов. Но нет в этом смысла - это не те альянсы, которые серьезно могут повлиять на электоральный расклад 10 апреля", - пояснил политический редактор.

Результаты возможного референдума о вхождении Южной Осетии в состав России не признают на Западе, при этом заинтересованность Москвы в этом вопросе также вызывает сомнения, считает он.

«РФ ни в малейшей степени не интересует реакция того самого международного сообщества по одной причине – реакция абсолютна понятна всем, мы знаем, что возможный референдум будет подвергнут решительному остракизму на Западе, это не секрет. Не думаю, что какие-то иллюзии кто-то питал <...> Очевидно, что референдум должен проводиться после выборов президента. Я не вижу разницы когда это будет - в мае или июле <...> Конечно же, у многих возникает вопрос, а к чему тогда эта ожесточенная борьба за президентское кресло, если вы хотите проводить референдум, а потом вступать в РФ? Но я вынужден еще раз сообщить, что РФ в общем-то никогда еще не говорила, что ждет Южную Осетию в своем составе с распростертыми объятиями. Более того президент Путин неоднократно подчеркивал, что Южная Осетия хоть и маленький, но важный стратегический партнер», - сказал Тотров.

По его словам, все процедуры референдума должны пройти с соблюдением конституционных стандартов. "Проведение референдума должно быть конституционным в рамках Южной Осетии. Это стандартная процедура, глубоко аппаратные движения, которые по большому счету большого интереса для широкой публики представлять не должны. Я бы не придавал серьезного значения процедурным вопросам, они вполне себе стандартны и вписываются в конституцию Южной Осетии. Единственное, что хотелось бы, чтобы все конституционные формальности были соблюдены по одной простой причине - чтобы показать, что мы хоть как-то еще правовое государство", - добавил он.