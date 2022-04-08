Милиция Южной Осетии отчиталась о готовности к выборам

08 апреля 2022, 18:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

600 сотрудников милиции будут охранять избирательные участки и сопровождать бюллетени в день выборов, сообщило МВД Южной Осетии. Голосование пройдет на 76 участках, четыре из них будут открыты за пределами Южной Осетии, проинформировал Центризбирком.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, 16 марта началась агитационная кампания. Выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. Ибрагим Гассеев призвал своих сторонников поддержать на выборах Плиева. В Южной Осетии срывают предвыборные плакаты и баннеры кандидатов в президенты, а теледебаты проводят провластные журналисты, заявили представители штабов Дмитрия Тасоева и Алана Гаглоева.

Регистрацию в качестве кандидатов в президенты прошли пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

9 апреля сотрудники мили с помощью техническихции средств и служебных собак обследуют избирательные участки, после чего они будут взяты под круглосуточную охрану сотрудникам милиции, сообщило сегодня МВД Южной Осетии.

Сотрудники органов внутренних дел будут сопровождать членов участковых избирательных комиссий при транспортировке бюллетеней. Кроме того, сотрудники милиции доставят бюллетени в избирательные участки, работающие за пределами республики. Представители МВД Южной Осетии уже выехали в Москву и Абхазию. В избирательные участки Северной Осетии бюллетени будут доставлены 9 апреля, указано в сообщении на сайте ведомства.

У входов на избирательные участки сотрудники милиции будут проверять избирателей с помощью ручных металлодетекторов, кроме того, сотрудники милиции будут дежурить и в помещениях для голосования. На улицах столицы Южной Осетии будут работать дополнительные наряды милиции.Всего будут задействованы более 600 сотрудников органов внутренних дел.

В день выборов откроются 76 избирательных участков, в том числе четыре - за пределами Южной Осетии. В Цхинвале будут работать 19 избирательных участков, , в Цхинвальском районе -15, в Дзауском районе - 12, в Знаурском районе - девять, в Лениногорском районе - 11, в городе Квайса - есть. Четыре участка откроются за пределами Южной Осетии - два во Владикавказе, один в Москве и один в Сухуме, сообщило 8 апреля ИА "Рес".

Ко дню голосования напечатано 40 тысяч бюллетеней, более пяти тысяч бюллетеней будут отправлены на зарубежные участки, сообщила секретарь Центризбиркома Кристина Авлохова. В республике зарегистрировано более 32 тысяч избирателей. На участках за пределами Южной Осетии избиратели будут голосовать по факту. "На два участка, которые откроются во Владикавказе, отправят 4400 бюллетеней, 800 – в Москву, еще сотню – в Сухум", – привел ее слова "Спутник Осетия".

ЦИК Южной Осетии обязал членов избирательных комиссий ставить отметку в паспортах избирателей, которые пришли на выборы. "Отметка (штамп) на заднем форзаце паспорта гражданина Республики Южная Осетия, свидетельствующая об участии гражданина в выборах Президента Республики Южная Осетия, проставляется членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса в день голосования 10 апреля 2022 года", - говорится в постановлении от 4 апреля, опубликованном на сайте ЦИК.

"Кавказский узел" также писал, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта предложил провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива присоединения к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. Кандидат в президенты Алан Гаглоев 4 апреля предложил провести одновременно с выборами референдум о присоединении Южной Осетии к России. Он также заявил о готовности сложить полномочия президента по итогу референдума. По мнению аналитиков из Южной Осетии, и заявление Бибилова, и заявление Гаглоева - просто пиар-ход.

Перед выборами Бибилов назначил бывшего президента Эдуарда Кокойты спецпредставителем Южной Осетии на время спецоперации на Украине. Это решение принято в расчете на голоса избирателей из числа сторонников бывшего президента, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Тему событий на Украине используют во время предвыборной кампании все кандидаты, пояснили они.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.