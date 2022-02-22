Кубанские активисты предложили способы помощи беженцам из Донбасса

22 февраля 2022, 01:20

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Работников медучреждений принуждают отдать свои однодневные заработки в помощь беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а крупные бизнесмены не спешат оказать помощь, отметил ейский активист Александр Коровайный. Чтобы помочь беженцам, надо продать дворец Путина под Геленджиком, предложила краснодарская активистка Яна Антонова в опубликованной на change.org петиции.

Как писал "Кавказский узел", о начале эвакуации жителей в Россию сообщили 18 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). К 12.00 мск 19 февраля в Ростовскую область прибыли из Донбасса 36 тысяч человек, а за следующие сутки, по данным ФСБ - еще 30 тысяч. Утром 20 февраля, по данным властей, в пунктах временного размещения в Ростовской области находились 6,5 тысячи беженцев, около 2000 человек были перевезены на поездах в другие регионы России. Учащиеся Донского государственного технического университета сообщили, что руководство обязало студентов переселиться из общежития, чтобы освободить комнаты для жителей Донбасса.

В Красносулинском районе Ростовской области беженцев с Донбасса разместили в гостиницах, ограничив доступ журналистов к ним. Беженцы рассказали 20 февраля о своих опасениях за близких, которые остались дома, и выразили желание поскорее вернуться к ним.

Краснодарская активистка Яна Антонова создала на сайте change.org петицию-обращение к президенту России Владимиру Путину. Она напомнила, что "со дня на день начнется большая война на Донбассе, которую не хватило мудрости предотвратить".

"Вы обещали выплатить беженцам по 10 тысяч рублей. Этого мало! В Геленджике на мысе Идокопас есть дворец, о котором есть основания предполагать, что вы можете им распоряжаться. Продайте этот дворец и вырученные от его продажи деньги раздайте беженцам из Донбасса и Луганска!" – предложила Антонова.

За 14 часов с момента создания петиции, по данным на 01.00 мск сегодня, 22 февраля, петиция набрала 52 подписи.

Один из подписантов петиции Владислав Постников отметил, что поддерживает инициативу. "И к Ротенбергу (бизнесмен Аркадий Ротенберг, – прим. "Кавказского узла") еще нужно дополнительно обратиться", – предложил также он.

Напомним, что 19 января 2021 года команда Алексея Навального* опубликовала расследование "Дворец для Путина" о строительстве на мысе Идокопас под Геленджиком самого большого частного дома в России стоимостью около 100 миллиардов рублей. Версии из расследования о "дворце для Путина" под Геленджиком подтверждаются массивом документов, подготовленных на этапах проектирования и смены собственника здания, сообщили 13 мая 2021 года авторы расследования Русской службы BBC (The British Broadcasting Corporation). 20 января соратники Алексея Навального* Мария Певчих и Георгий Албуров опубликовали видеоролик, в котором показаны "настоящие фотографии" интерьера дворца под Геленджиком, который авторы публикации называют "дворцом Путина". Интерьеры потрясают роскошью и обилием позолоты, но дворец еще продолжают строить и обставлять на средства госкомпаний, заявили авторы публикации.

Тем временем другой кубанский активист, бывший депутат ейского районного совета Александр Коровайный сообщил о том, что сотрудники одного из местных медицинских учреждений жалуются на "добровольно-принудительный" сбор денег в пользу беженцев – в размере однодневного заработка. "Мне прислали ссылку на чат сотрудников одного из медицинских учреждений района, где люди возмущаются – при зарплате в 15 тысяч, которой уже ни на что не хватает, еще отдавать деньги эвакуированным", – приводят его слова "Кавказ.Реалии"**.

По словам Коровайного, сообщение о перечислении заработка поступило от начальства, "но в утвердительной форме, людям не оставили выбора". При этом он подчеркнул, что жители Кубани и так готовы поделиться с беженцами продуктами и вещами, но это не должно навязываться в административном порядке. "Что-то наши олигархи не спешат жертвовать на помощь эвакуированным. Зато у самых малоимущих собирают копейки", – отметил он.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

* Алексей Навальный – основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), организации, которая включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России.