BBC раскрыла детали сделок по продаже дворца под Геленджиком

13 мая 2021, 14:38

Версии из расследования Алексея Навального о "дворце для Путина" под Геленджиком подтверждаются массивом документов, подготовленных на этапах проектирования и смены собственника здания, сообщили сегодня авторы расследования Русской службы BBC.

Как писал "Кавказский узел", 19 января Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование "Дворец для Путина" о строительстве на мысе Идокопас под Геленджиком самого большого частного дома в России. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, утверждает Алексей Навальный. Свое расследование провело и издание "Медуза". Журналисты выяснили, что в скале на мысе Идокопас сооружен уникальный по сложности 16-уровневый бункер.

Жители Геленджика, в окрестностях которого находится дворец из расследования Алексея Навального, ютятся в нелегальных пристройках к гаражам, страдают от плохих дорог и проблем с водоснабжением, сообщила 1 марта "Новая газета".

На продаже "дворца Путина" бывший член кооператива "Озеро" и давний знакомый Путина Николай Шамалов заработал лишь 4,9 миллиона рублей, а на стройке его воспринимали как формального владельца — такой вывод можно сделать из документов, отражающих историю строительства дворца, говорится в материале "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина", опубликованном сегодня на сайте Русской службы BBC.

Автор статьи Андрей Захаров ссылается на "массив внутренних документов проекта по возведению "дворца Путина", который, по его мнению, подтверждает многие выводы расследования Навального о дворце.

В массиве собраны официальные документы и справки к совещаниям, подготовленные сотрудниками московской фирмы, которая обслуживала строительство дворца в Геленджике и нескольких связанных с ним объектов. "Период, который охватывают документы, — от середины нулевых, когда стройка стартовала, до начала 2010-х. Но особенно подробно в массиве отражена именно сделка по продаже дворца Шамаловым в начале 2011 года", — говорится в публикации.

Первая информация о дворце появилась в 2010 году после открытого письма петербургского бизнесмена Сергея Колесникова, в котором тот утверждал, что на берегу Черного моря в районе Геленджика строят роскошный дворец для Владимира Путина, хотя номинальным владельцем поместья выступал его давний друг — бизнесмен Николай Шамалов, утверждал в своем расследовании Алексей Навальный. Согласно расследованию, стоимость строительства усадьбы составляла миллиард долларов, деньги, по словам Колесникова, были получены при помощи откатов и коррупционной схемы. Затем дворец был продан бизнесмену Александру Пономаренко, утверждал Навальный.

Документы из массива, оказавшегося в распоряжении Би-би-си, показывают, как проходила смена собственника дворца в 2011 году и насколько она могла быть формальной. "Но самое главное — они отражают, что и к старым, и к новым собственникам даже сотрудники проекта относились как к номинальным. А реальный владелец мог скрываться на внутренних схемах за знаком вопроса", — говорится в материале.

"Официальным владельцем [дворца] был Шамалов. Был ли он номиналом? Этот вопрос мы внутри не обсуждали, но для нас ответ был очевиден. Мало-мальски разумному человеку такой объект не нужен, потому что его нельзя использовать", — приводит издание слова человека, участвовавшего в реализации проекта.

До скандала с Колесниковым на Николая Шамалова была записана 49-процентная доля в компании "Рирус", которая одно время выступала в роли главного инвестора. Однако Колесников и Навальный утверждали, что он лишь номинальный собственник, а в реальности дворец строился для Владимира Путина, говорится в публикации.

"Нам было понятно, что лично на Путина этот объект не может быть оформлен. Его фамилия на совещаниях не звучала, мы полушутя говорили "Начальник", — приводятся в статье слова другого человека из числа занимавшихся проектом.

По данным издания, в одной из справок, датированной февралем 2011 года, указано, что "формальным владельцем компаний, задействованных в реализации проекта, выступает физическое лицо (Ш.), это же физическое лицо осуществляет оперативное руководство проектом (далее — Управляющий)". Справка готовилась для совещания с представителями власти, уточняет издание со ссылкой на свой источник, не исключив, что "Ш." или "ШНТ" во внутренних документах мог обозначаться Шамалов, чье полное имя — Шамалов Николай Терентьевич.

В том же документе отмечается, что "масштабы проекта (объем строительных работ и объем привлеченных средств) не соответствуют имущественному и социальному статусу Управляющего", сообщается в публикации.

Шамалов входил в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes лишь однажды: в 2011 году он занял 198-е место с капиталом в 500 миллионов рублей, отмечается в статье BBC. "Бывший врач-стоматолог, 15 лет проработавший в российском представительстве компании Siemens, Шамалов официально имел лишь один крупный актив — 10-процентный пакет в банке "Россия". Этого, судя по внутренней справке, было недостаточно, чтобы быть владельцем объекта", — говорится в ней.

В качестве решения проблемы составители справки предлагали "продать активы Новому владельцу, обладающему необходимыми финансовыми и организационными возможностями", которым в итоге стал предприниматель и совладелец "Шереметьево" Александр Пономаренко. Он, в отличие от Шамалова, в 2011 году был на 57-м месте в списке Forbes с состоянием в 1,7 миллиарда долларов. "Почему Пономаренко? Я думаю, дело в том, что у него был легальный доход для финансирования такого объекта, а у Шамалова — нет", — приводит автор статьи слова человека, непосредственно занимавшегося строительством дворца.

Уже после покупки объектов структура Пономаренко наняла компанию Шамалова "Ногата" в качестве управляющего, утверждает BBC. "Иначе говоря, покупатель сразу же отдал свое приобретение в управление продавцу. Первым на это обратил внимание Алексей Навальный в своем расследовании. В массиве есть два договора управления — дворцом и виноградниками. Согласно им, "Ногата" получила максимальное количество прав — в том числе право самостоятельно привлекать займы, принимать инвестиционные решения, использовать прибыль и в целом управлять проектами. Главная задача такой необычной конструкции в массиве не скрывается: это было "сохранение максимального контроля ШНТ над проектом". За аббревиатурой ШНТ, напомним, в документах, скорее всего, скрывался сам Шамалов", — говорится в материале.

Сам Пономаренко появился на объекте лишь однажды, а его люди в проект не входили, пишет издание со ссылкой на одного из знакомых предпринимателя. "Судя по массиву, сохранить проект в управлении команды Шамалова было критически важно: до сдачи дворца в эксплуатацию оставалось чуть более полугода. Дворец торопились сдать к 8 октября 2011 года, рассказывал ранее Би-би-си сотрудник одной из подрядных организаций. "Должен был приехать "папа", — рассказывал он. "Папой", по его словам, называли владельца дворца", — отмечается в публикации.

По данным издания, в массиве документов дворец называется "пансионатом". "Причем название пишется уважительно — с большой буквы: "Пансионат". Главная задача, которая ставилась перед юристами проекта при регистрации прав, — "обеспечить конфиденциальность сведений о функциональном назначении и технических характеристиках строящихся объектов". Существующий порядок регистрации, сетовали авторы документа, предполагает, что в Росреестр и другие органы подается вся информация о постройках. Чтобы избежать этого, планировалось провести инвентаризацию объектов лишь на основе документов — без детального обследования и обмера на месте", — пишет автор статьи.

BBC не раскрывает источник происхождения массива из соображений безопасности, подчеркивается в материале. "По этой же причине мы не называем компанию, чьи внутренние документы оказались в распоряжении редакции. Собеседник, занимавшийся строительством дворца, подтвердил Би-би-си, что эта фирма действительно занималась административным сопровождением проекта", — указал автор статьи, пояснив, что подлинность массива подтверждается, в том числе метаданными в свойствах компьютерных файлов в формате Word и скринами подлинных документов с подписями и печатями.

Напомним, строительство на мысе Идокопас уже 17 лет привлекает внимание кубанских экологов. Они несколько раз пытались проводить инспекции в этом районе, но встречали противодействие со стороны силовиков — экоактивистов задерживали и даже жестоко избивали. За три года в деле о нападении на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху так и не появилось подозреваемых.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.