"Медуза" раскрыла детали сооружения дворца под Геленджиком

29 января 2021, 19:15

Побережье под Геленджиком, где находится "дворец Путина", до начала 2000-х годов было живописным участком дикой природы, теперь же в скале на мысе Идокопас сооружен уникальный по сложности 16-уровневый бункер. Инженерам и строителям не раскрывали личность заказчика объекта в Прасковеевке, но никто не сомневался, что это резиденция первого лица, говорится в расследовании "Медузы".

Как писал "Кавказский узел", Фонд борьбы с коррупцией* после ареста Алексея Навального опубликовал расследование о дворце под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Владимир Путин или его родственники не называются в фильме владельцами дворца, однако администрация президента прокомментировала расследование ФБК* именно в этом ключе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дворец принадлежит предпринимателям, но отказался назвать их имена. Телеграм-канал Mash выложил сегодня на своем YouTube-канале ролик, в котором продемонстрированы отделочные работы внутри дворца.

Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, утверждает Алексей Навальный. На планах дворца и прилегающей территории команда Навального обнаружила ледовый стадион, театр, кальянную, казино, зал игровых автоматов, аквадискотеку, музыкальную гостиную и «склад грязи» площадью 18 квадратных метров.

История сооружения дворца в Прасковеевке началась, по убеждению местных жителей, в 2002-2003 годах. До этого времени местность с уникальными природными условиями была доступна для туристов, рассказывает создатель краеведческого сайта о Прасковеевке Илья Еременко, который сам отдыхал в Прасковеевке почти 30 лет.

"Облазил все горы и побережье: там зайцы бегали по дорогам, там кабаны ходили мимо тебя, пока в гору поднимаешься. И перестал я ездить только тогда, когда начал строиться этот дворец. В 2006-м на побережье поставили заборчик — сетка и колышки", - цитирует Еременко "Медуза" в опубликованном сегодня расследовании "Если человек — президент, ему все можно".

Жители Кубани считают, что в Кремле узнали о Прасковеевке в 2002 году в связи со стихийным бедствием - тогда на побережье близ Геленджика обрушился тайфун, а тропические ливни спровоцировали сход селей. Погибли 62 человека.

"В Молокановой Щели, где сейчас расположен один из входов в президентский бункер, в дни потопа большим палаточным лагерем жили туристы. Когда на них сошел огромный поток грязи, единственный путь отступления — в горы — оказался отрезан. Приехавшие спасать людей сотрудники МЧС не знали этих мест — и дорогу им показывали местные", - говорится в публикации.

По словам Ильи Еременко, сотрудники МЧС вслух восхищались местной природой. "На следующий же год стали не пускать сюда туристов и построили забор вокруг несуществующего детского лагеря", - отмечает краевед.

На снимках от сентября 2007 года видно, что на вершине скалы подготовлена ровная площадка для будущего строительства. «Грузовики ездили вереницами — хорошие новенькие грузовички — и взрывали горы», - вспоминает он.

Позднее строители дворца занимались работами по проведению коммуникаций и строительству дорог к резиденции. «Места эти были тогда дикие. Природа», - вспоминает инженер-геодезист работавший над возведением объекта в 2009–2011 годах.

Путин бывал в резиденции на мысе Идокопас не меньше четырех раз, утверждают собеседники "Медузы", которые работали в Прасковеевке и реализовывали инженерные решения дворца. По сведениям одного из подрядчиков стройки, Путин трижды приезжал во дворец в период с 2007 по 2014 год. Один из этих визитов состоялся в 2007 или 2008 году.

Все работы в Прасковеевке контролировали сотрудники ФСО, отмечают специалисты, которые участвовали в сооружении дворца. Они обращают внимание, что в расследовании Навального основной акцент сделан на деталях интерьера, но большая часть затрат приходится на сложные капитальные работы.

"Что стены, удерживающие горный массив вдоль дорог, что фундаменты заборов — а это дорогущее сооружение! В фильме не указан еще резервуарный парк, где хранится вода — и пресная, и морская — специально для бассейна. А внизу в Молокановой Щели есть еще поля фильтрации — канализацию мы же не будем в пропасть сбрасывать, там сделаны очистные сооружения. Отдельные наклонные выработки с трубопроводами, которые соединяют ущелье с главным объектом", - объясняет один из инженеров.

Под дворцом находится 16-уровневый подземный комплекс" - "целый муравейник в скале", как описывает его источник. Вестибюль лифта, на котором можно спуститься под землю, расположен в нескольких десятках метров от главного дома и предназначен на случай эвакуации. Возведение шахты в 2007–2011 годах обошлось приблизительно в три миллиарда рублей.

"Мы просто заходим в вестибюль — как мы это каждый день делаем в метро — и начинаем спускаться вниз. На 14–15-м уровне — верхний блок технических помещений. На восьмом — винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения — и стометровый тоннель, который выходит на пляж. Основной VIP-выход в пляжную зону — когда мы строили, там предполагался траволатор — как в Шереметьево (...) Эвакуационная штольня, вертикальный ствол с лифтовой шахтой — это беспрецедентный подземный объект, аналогов по сложности и насыщенности в России просто нет. В мире — может быть, но не в России", - говорит он.

Подрядчики строительства дворца объяснили журналистам назначение объектов, которые после выхода расследования Навального привлекли повышенное внимание прессы. Назначение комнаты, обозначенной как "склад грязи", целиком соответствует названию: в этом помещении хранится лечебная грязь в брикетах. Это сырье для грязевых ванн должно храниться "при правильной температуре".

"Аквадискотека", упомянутая в расследовании Навального, представляет собой светомузыкальный фонтан. Инженер, разрабатывавший этот объект, утверждает, что это "элементарная и не особо дорогая вещь". На территории резиденции под Геленджиком не одна аквадискотека, а две - вторая "находится в соседнем шато при винодельческом хозяйстве в поселке Дивноморское". Шато возводилось в период президентства Дмитрия Медведева и строители между собой прозвали объект "Диминой дачей".

Имени заказчика подрядчикам никто не называл, однако секретом оно не было, утверждают источники. "Мы все равно понимали, что это именно государственная резиденция! Нашего человека, первого лица", - говорит один из инженеров.

Вопреки попыткам Кремля дистанцироваться от объекта под Геленджиком, многие участвовавшие в стройке компании годами держали на своих сайтах отчеты о престижном «правительственном контракте». Не менее восьми организаций писали о работе в Прасковеевке, называя масштабный объект "пансионатом", отмечается в расследовании.

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.