Обращение черкесов к Навальному вызвало недоумение у адыгских активистов

02 февраля 2021, 12:46

Открытое письмо к Алексею Навальному с благодарностью за расследование о дворце на исторических землях черкесов под Геленджиком подписано людьми, не известными черкесской общественности, и вызывает сомнения в его подлинности, указали активисты Рамазан Тлемешок и Аскер Сохт. Дворец построен на бывших адыгских землях, но черкесских поселений там нет со времен Кавказской войны, пояснил историк Самир Хотко.

Как писал "Кавказский узел", Фонд борьбы с коррупцией* в январе опубликовал расследование "Дворец для Путина" о строительстве на мысе Идокопас под Геленджиком самого большого в России частного дома площадью более 17 тысяч квадратных метров. Стоимость стройки - около 100 миллиардов рублей, утверждает Алексей Навальный. 30 января Telegram-канал Mash опубликовал интервью миллиардера Аркадия Ротенберга, который заявил, что уже несколько лет является бенефициаром дворца, строящегося в качестве апарт-отеля.

В фильме ФБК* говорится, что юридически Путин не является владельцем дворца, однако президент и его администрация подали информацию о том, что дворец не записан на Путина или его родных, как опровержение расследования. Пресс-секретарь президента заявил, что здание принадлежит одному или нескольким предпринимателям, но при этом отказался назвать имена. Инженерам и строителям не раскрывали личность заказчика объекта под Геленджиком, но никто не сомневался, что это резиденция первого лица, говорится в опубликованном 29 января расследовании "Медузы".

Обращение к Навальному опубликовано от имени 70 черкесов из разных стран

Представители черкесских организаций из разных стран поблагодарили Алексея Навального за публикацию расследования о дворце под Геленджиком, который был построен "на исторических землях черкесов", сообщил 30 января на своем сайте журнал "Дош".

"Дворец Путина расположен на мысе Идокубас на берегу Черного моря недалеко от Геленджика, на родине черкесов. Он, как и олимпийские объекты в Сочи, был сооружен на территории Кавказского заповедника. [...] Мы заявляем об этом от имени значительной части народа, пережившего огромную беду, депортированного в 1864 году со своей родины с тех самых земель, где были построены постоянные олимпийские стадионы и этот дворец", – приводится в публикации цитата из обращения.

Само обращение, озаглавленное как "Открытое письмо лидеру российской оппозиции Алексею Навальному", размещено 29 января на сайте Justice For North Caucasus Group ("Группа "Справедливость для Северного Кавказа"). Автором публикации значится пользователь под ником Eagle ("Орел"). Согласно информации на этом сайте, к группе может присоединиться "любой желающий". Сведения об организационно-правовой форме группы и сроке ее работы не указаны на сайте. В качестве подписантов открытого письма Навальному указаны 70 человек из стран Европы, Ближнего Востока и США.

Председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент" из Адыгеи Рамазан Тлемешок сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не знает никого из подписантов обращения. "Мне кажется, что выложили его сторонники Навального. Я в первый раз слышу насчет этого «Орла». [...] За рубежом о Навальном, наверное, вообще даже не знали. Никогда я от них (черкесов, живущих в других странах) не слышал, что они переживают, что в Геленджике что-то строят. Что-то нечисто тут", - сказал Тлемешок.

Черкесы (адыги, самоназвание - адыгэ) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России они проживают на территории Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев и Северной Осетии. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы - в Карачаево-Черкесии, адыгейцы - в Адыгее, кабардинцы - в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Кавказского узла" "Адыги".

В свою очередь председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт, который также читал текст заявления и изучил список подписантов, считает его фейком. "Я общался с черкесскими организациями разных стран, никто не в курсе. [...] Мне кажется, это какая-то стряпня группы частных лиц. Причём, я думаю, они не понимали, что подписывают. Это что-то удивительное, невозможно рассматривать серьезно. Но однозначно, что к черкесам это отношения не имеет совершенно. Сам текст, о чем он? Он не имеет ясного содержания, в чем суть обращения к Навальному, что они собственно хотят? [...] Вопросов больше, чем ответов", - сказал Сохт корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Сохта, это заявление нужно рассматривать как провокацию в русле общей внутриполитической борьбы в России. "Если смотреть объективно на вещи, в России идет политическая борьба. Это нормальный политический процесс. Разные стороны в нем участвуют, скажем, Навальный представляет одну политическую группу, у них свои представления, ценности, методы борьбы. Люди выходят на акции протеста, заявляют политические цели, обратная сторона декларирует свои позиции. И каким образом вписывается данное заявление какой-то группы иностранных граждан? Более того, не факт, что она вообще существует в таком полном составе. Мне кажется, это совершенно неуместная провокация, фейк-новость. Но я думаю, что такого рода заявлений будет много", - сказал глава "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края.

Он подчеркнул, что о существовании общественной организации, стоящей за заявлением, не имеет никакой информации. "Если это неправительственная организация, а не спецслужба и не воинское подразделение, то там должны быть публичные открытые личности, которые декларируют свои цели, ясные и известные", - пояснил Сохт.

Навальный как политик малосимпатичен черкесам

Говоря об отношении к деятельности Навального среди черкесской общественности, Аскер Сохт охарактеризовал его как неоднозначное. "Мы видим, что в регионе акции протеста были, но в целом Кавказ это не затронуло. Не из-за того, что политическая ситуация в республиках чем-то отличается от соседних других регионов. Я думаю, многие люди симпатизируют его антикоррупционным расследованиям, но его политические заявления националистического толка, естественно, не могут принести в национальных республиках ему какие-то симпатии", - сказал Сохт.

31 января акции протеста сторонников Навального прошли в том числе в регионах юга России – на Кубани, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях. В столице Дагестана акция протеста собрала лишь полтора десятка молодых людей. При этом большинство из них объяснили свою активность не поддержкой Алексея Навального, а недовольством политикой властей. Популярность Алексея Навального в Дагестане невысока, но жители республики положительно относятся к его антикоррупционной деятельности, пояснил ранее "Кавказскому узлу" политолог Эдуард Уразаев. В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на 10 проблем, связанных с Кавказом.

Вместе с тем действия властей в отношении оппозиционера также не находят у черкесов поддержки, добавил Сохт. "Никто не может какие-то противоправные действия в отношении него оправдывать. Это ненормальное явление. Все-таки он гражданин РФ, отец семейства, общественный деятель. Как-то цивилизовано надо и ему соблюдать закон и по отношению к нему соблюдать", - сказал он.

Сам Навальный конкретно о черкесах не высказывался, но озвученные им ранее мнения о Кавказе и кавказцах оставили негативный след, согласился Рамазан Тлемешок. "Я слышал, что он негативно в целом отзывался вообще о Кавказе, не о черкесах. Но лично я его серьезно не воспринимаю и не слежу за ним", - сказал он.

Адыгских поселений под Геленджиком не осталось после Кавказской войны

В районе Геленджика до конца Кавказской войны жили натухаевцы и жантеевцы, но сейчас адыгских поселений там нет, сообщил Рамазан Тлемешок.

О том, что до окончания Кавказской войны район Геленджика был заселен адыгами-натухаевцами, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" и главный научный сотрудник отдела этнологии Адыгейского государственного института гуманитарных исследований, доктор исторических наук Самир Хотко.

"Шапсуги жили начиная с Туапсе и выше. Убыхи - от реки Шахе, где сейчас Головинка, до Сочи. Там еще и шапсуги жили, убыхи над ними. А субэтнос или территориальный союз Натхо куадж (куадж - это обозначение территориального общества) жили от устья Кубани до Геленджика. Жили они в районе Нижней Кубани, Анапы. Если прочертить прямые линии, то получался треугольник такой. Это был северный Натухай. Компактное большое население вплоть до левого берега Кубани, а вниз до побережья они тоненькой полосой жили почти до Сочи. А к югу от Геленджика они жили узкой полосой несколько километров от побережья, где пять, где 2-3 километра - до реки Боул, это район современного большого Сочи. А над ними уже убыхи жили. Получается, сначала шапсуги жили на значительной дистанции от побережья над натухаевцами. А дальше убыхи жили над натухаевцами. Если сравнивать, то на Балканах похожее расселение у хорватов. У них тоже в районе Загреба компактный такой район, а потом тоненькой полосой тянется чуть ли не 1000 километров до Черногории и Албании по побережью", - рассказал историк.

Число натухаевцев резко сократилось после Кавказской войны, и все они были выселены с мест обитания, сказал Самир Хотко. "По самым скромным оценкам, после Адрианопольского мирного договора, когда Османская империя передала Черкесию Российской империи - это сентябрь 1829 года - натухаевцев было 150 тысяч человек. В конце финальной части Кавказской войны, когда их оттуда уже выселяли, по официальным данным – 50 тысяч. Они сильно пострадали, потому что они жили на очень открытой местности, это самый запад Кавказа, где низкие горы, открытые для вторжения и с суши и с моря. Они весь период Кавказской войны тянули эту лямку и сильно пострадали. [...] Причем в диаспоре они растворились в шапсугах, который более 200 тысяч выселилось. Сейчас натухаевцы полностью потеряли идентичность. Людей, которые говорят про себя "натухаевец", я не встречаю, такой идентичности уже нет. Есть люди, которые знают, что фамилия имеет истоки натухаевские, но они говорят о себе как о шапсугах", - рассказал он.

Хотко добавил, что не читал заявление от имени черкесской общественности и не может его комментировать, но, в то же время, не считает его уместным. "История натухаевцев сейчас не имеет отношения ни к дворцу [под Геленджиком], ни к этой проблематике. На бывших адыгских землях существует Краснодарский край. Кто хочет, тот себе и строит (не спрося у адыгов)", - отметил ученый.

Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос", а новости о протестах сторонников Навального - на тематической странице "Акции Навального".

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