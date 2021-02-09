Пол Гобл объяснил свое участие в обращении черкесов к Навальному

09 февраля 2021, 13:31

Представителям черкесской общественности важно найти союзников среди тех, кто оппонирует Кремлю, пояснил американский политолог Пол Гобл свое решение поставить подпись под открытым обращением черкесских активистов к Алексею Навальному.

Как писал "Кавказский узел", 29 января организация "Группа "Справедливость для Северного Кавказа" опубликовала открытое письмо Алексею Навальному с благодарностью представителей черкесских организаций из разных стран за публикацию расследования о дворце под Геленджиком, который был построен "на исторических землях черкесов". Обращение к Навальному подписано именами черкесских активистов, не известных черкесской общественности, и вызывает сомнения в его подлинности, сказали "Кавказскому узлу" активисты "Адыгэ Хасэ" Рамазан Тлемешок и Аскер Сохт.

Фонд борьбы с коррупцией* в январе обнародовал расследование "Дворец для Путина" о строительстве на мысе Идокопас под Геленджиком самого большого в России частного дома площадью более 17 тысяч квадратных метров. Стоимость стройки - около 100 миллиардов рублей, утверждает Алексей Навальный. 30 января Telegram-канал Mash опубликовал интервью миллиардера Аркадия Ротенберга, который заявил, что уже несколько лет является бенефициаром дворца, строящегося в качестве апарт-отеля.

Бывший специальный советник госсекретаря США, американский политолог Пол Гобл, чье имя значится среди подписантов обращения к Навальному, подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что подписал открытое письмо от имени черкесской общественности.

"В составлении обращения я не участвовал. Но я рекомендовал его отправить. Думаю, черкесам это полезно. Поэтому я подписал его как один из их друзей и сторонников", - сообщил Пол Гобл.

Он также пояснил, почему считает необходимым это обращение к российскому оппозиционеру. "Я считаю важным, чтобы черкесы находили союзников среди тех, кто находится в оппозиции Кремлю", - сказал Гобл.

Алексей Навальный, 17 января вернувшийся в Россию из Германии, где лечился от отравления, был задержан в аэропорту и арестован. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. 2 февраля суд назначил Навальному 3,5 года колонии взамен назначенного ранее условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. Арест Навального и публикация расследования о дворце под Геленджиком вызвали массовые акции протеста по всей России, в том числе на юге страны. Материалы об этих событиях собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Акции Навального".

Отметим, что Пол Гобл и ранее обращал внимание на проблемы черкесов. Так, в 2010 году, когда при подготовке к сочинской Олимпиаде 2014 года Владимир Путин критически высказался о черкесском вопросе, Гобл указал, что гипотетическое объединение черкесов "с учетом того, что за границей живут более пяти миллионов черкесов, неизбежно станет вызовом московскому контролю на Северном Кавказе". О том, как в преддверии Олимпиады развивалась кампания черкесской общественности, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Черкесский вопрос в Сочи: Столица Олимпиады или земля геноцида?".

При этом Алексей Навальный как политик малосимпатичен черкесам, сказал ранее "Кавказскому узлу" председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт. "Я думаю, многие люди симпатизируют его антикоррупционным расследованиям, но его политические заявления националистического толка, естественно, не могут принести в национальных республиках ему какие-то симпатии", - сказал он. Навальный о черкесах негативно не высказывался, но "озвученные им ранее мнения о Кавказе и кавказцах оставили негативный след", подтвердил и председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент" из Адыгеи Рамазан Тлемешок.

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на 10 проблем, связанных с Кавказом.

Напомним, черкесы (адыги, самоназвание - адыгэ) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России они проживают на территории Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев и Северной Осетии. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы - в Карачаево-Черкесии, адыгейцы - в Адыгее, кабардинцы - в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Кавказского узла" "Адыги".

Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.