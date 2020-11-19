19 ноября 2020, 13:45

Российский общественный деятель, координатор некоммерческой организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу». Лауреат премии «Герой Кавказа» - 2016.

И снова нежелательный

18 ноября 2020 года дом Андрея Рудомахи был обыскан, а сам он задержан и увезен на допрос в управление Следственного комитета по Центральному округу Краснодара. По сведениям адвоката Алексея Аванесяна, Рудомаху допрашивают как свидетеля. Подробности обыска он уточнить не смог. «Знаю, что ворота пилили», – отметил Аванесян.

Обыски в доме Рудомахи, а также в квартире депутата Ейского районного совета Александра Коровайного, проведены в рамках возбужденного уголовного дела в отношении краснодарского активиста Леонида Малявина, которого обвинили в участии в нежелательной организации Open Russia. Дело расследуется по статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации».

Покушение

28 декабря 2017 года Андрей Рудомаха был жестоко избит группой неизвестных с причинением тяжких телесных повреждений. У эколога похитили компьютеры, фото- и видеокамеры, и документы. На сегодня, несмотря на давление общественности, в том числе и участие Президентского Совета по правам человека, виновные не найдены.

Случившееся не оставило равнодушным и международное гражданское общество . 307 активистов из разных стран мира осудило жестокое нападение на Андрея Рудомаху и потребовало наказать преступников .

Герой Кавказа

За свою активную природоохранную деятельность Андрей Рудомаха был номинирован на конкурс «Кавказского узла« «Герой Кавказа 2016». В 2016 году Андрей Рудомаха занимался сразу несколькими экологическими проектами. Однако главной задачей года была борьба за спасение Вишняковского сквера – любимого места отдыха жителей Краснодара.

По его данным, территория сквера была сдана в аренду администрацией Краснодарского края сестре бывшего первого вице-губернатора Краснодарского края, депутата Государственной думы России Александра Ремезкова под строительство отеля. Рудомаха опубликовал и распространил результаты расследования, в которых утверждалось, что аренда сквера – далеко не первый захват природной территории в Краснодаре структурами, связанными с Александром Ремезковым. Тем не менее, в итоге, Вишняковский сквер был спасен .

В читательском голосовании Андрей Рудомаха получил 7,35%, впрочем, по условиям премии лауреатами становятся все номинанты.

Биография

Андрей Рудомаха родился 16 сентября 1964 года в селе Логиновская Коношского района Архангельской области. В 1995 году переехал в Майкоп, в Адыгею – его родители были родом с Северного Кавказа. По словам самого активиста, он с детства увлекался борьбой за свободу и даже мечтал поехать в Грецию или Латинскую Америку. Но в юности увлекся природоохранной деятельностью и посвятил ей всю жизнь.

Первым его «экологическим проектом» стало участие в кампании против строительства АЭС в Мостовском районе под Краснодаром в 1987 году .

Высшего образования Андрей не получил – по настоянию соратников он поступил на экологический факультет Майкопского технологического университета, но проучился там всего год, поскольку учеба не позволяла активно заниматься природоохранной деятельностью.

Рудомаха участвовал во многих крупных природоохранных проектах на Северном Кавказе - был инициатором общественной кампании за соблюдение экологических требований при строительстве газопровода «Голубой поток», участвовал в протестах против строительства аммиачного терминала компании «Тольяттиазот» на Таманском полуострове, выступил против идеи строительства порта в Имеретинской низменности и стал одним из вдохновителей кампании против строительства многих объектов Олимпиады-2014, разрушающих природу края.

Андрей Рудомаха стал одним из основателей НКО «Эковахта по Северному Кавказу» в 1997 году и до сих остается ее координатором и руководителем, хотя ряд его бывших соратников покинули организацию, другие, как Сурен Газарян, были вынуждены уехать из России.

«Мы будем бороться, что нам остается еще делать? Мы будем жить и работать здесь. Защищать природу, заниматься делом, которым я всю свою жизнь занимаюсь. За 20 лет деятельности мы многое сумели спасти. И наша цель – продолжать сохранять эту уникальную территорию», – заявил эколог на пресс-конференции в апреле 2017 года .

Занимался Рудомаха и политикой – он был членом партии «Яблоко», одно время даже в качестве заместителя председателя краснодарского регионального отделения партии возглавлял список кандидатов в Госдуму в 2011 году. Однако в 2014 году эколог вышел из партии.

Примечания