Задержан координатор "Эковахты" Андрей Рудомаха

18 ноября 2020, 11:40

Силовики провели обыски в доме координатора "Эковахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомахи и задержали его в рамках дела об участии в работе организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России, рассказал адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", активисты сегодня рассказали, что силовики проводят обыски в квартире ейского депутата Александра Коровайного по делу об участии в организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. Обыски также проходят и в офисе "Эковахты". В постановлении о проведении обысков также фигурировало имя Андрея Рудомахи.

Андрей Рудомаха стал одним из основателей НКО "Эковахта по Северному Кавказу" в 1997 году и до сих остается ее координатором и руководителем, хотя ряд его бывших соратников покинули организацию, другие, как Сурен Газарян, были вынуждены уехать из России, говорится в биографии Андрея Рудомахи, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". После того, как Рудомаха защитил сквер в природоохранной зоне реки Кубань, он был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за то, что в общественных интересах отстаивал свою позицию.

Силовики задержали Андрея Рудомаху увезли на допрос в управление Следкома по Центральному округу Краснодара, рассказал адвокат Алексей Аванесян со ссылкой на информированный источник в следственных органах. Он добавил, что в доме активиста также был проведен обыск.

Допрос будет проводиться в рамках того же дела, по которому сегодня прошли обыски у депутата из Ейска Александра Коровайного. (Копия постановления об обыске у Коровайного имеется в распоряжении "Кавказского узла").

У Рудомахи обыск был по тому же делу. Его допросят по этому делу как свидетеля, пояснил адвокат. Подробности обыска он уточнить не смог. "Знаю, что ворота пилили", – отметил Аванесян.

У Рудомахи нет адвоката, добавил он. "Возможно, сам допрос пройдет без него (адвоката), что по закону допустимо", – сказал Аванесян.

Напомним, что обыски в квартире депутата Ейского районного совета Александра Коровайного проведены в рамках возбужденного уголовного дела в отношении краснодарского активиста Леонида Малявина, которого обвинили в участии в нежелательной организации Open Russia. Дело расследуется по статье 284.1 УК РФ "Осуществление деятельности организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации".

Статья 284.1 УК РФ "Осуществление деятельности организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации", предусматривает до шести лет лишения свободы.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" размещена подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи.