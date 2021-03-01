"Новая газета" показала контраст между роскошью "дворца Путина" и жизнью в Геленджике

01 марта 2021, 17:07

Жители Геленджика, в окрестностях которого находится дворец из расследования Алексея Навального, ютятся в нелегальных пристройках к гаражам, страдают от плохих дорог и проблем с водоснабжением, указано в репортаже "Новой газеты". Более трех тысяч человек подписали составленную местной активисткой петицию о сносе "дворца Путина".

"Кавказский узел" писал, что 19 января Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование "Дворец для Путина" о строительстве под Геленджиком самого большого частного дома в России, стоимость которого авторы журналистского расследования оценили в 100 миллиардов рублей. Резонансное расследование, которое только на YouTube-канале оппозиционера Алексея Навального посмотрели более 100 миллионов человек, продолжили журналисты целого ряда российских изданий. "Медуза" выяснила, что в скале на мысе Идокопас сооружен уникальный по сложности 16-уровневый бункер. Рабочие, опрошенные журналистами BBC, рассказали, что роскошная отделка дворца была содрана, когда все здание поразила плесень, а объекты дворцового комплекса неоднократно перестраивались и даже сносились. Поблизости от дворца расположены роскошные усадьбы и земли людей из ближайшего окружения Путина, утверждается в расследовании "Открытых медиа".

"Новая газета" 19 февраля опубликовала репортаж о том, что сооружение дворца на мысе Идокопас лишило жителей села Прасковеевка сельскохозяйственных и охотничьих угодий, пляжа и мест отдыха. Сельчане вынуждены жить по правилам, которые устанавливают для них пограничники и сотрудники ФСО.

По соседству с дворцами находятся обитаемые гаражи

Дорога к пляжу "Сосновка", расположенному всего в пяти километрах от центра Геленджика, перегорожена шлагбаумом, потому что эти места приглянулись олигархам и московским чиновникам, считают местные жители. Леса, состоящие из реликтовых пицундских сосен и можжевельника, поджигаются и затем застраиваются, рассказал руководитель туристского клуба "Юнона" Алексей Голубев, который водит детей в походы в окрестностях Геленджика.

"Как это делается? Хочу это место — [бросаю] сюда спичку, хочу то место — туда спичку. По-хорошему, после пожара лесхоз должен эти места зачистить и сделать новые посадки, но все ждут, пока произойдет отторжение земель у лесхоза и их передадут поселению под дальнейшее строительство. Все очень любят, когда у них из окон видны виноградники до самого моря. У всех одно и то же клише", — приводятся слова Голубева в репортаже Ильи Азара "Без воды виноватые", опубликованном сегодня "Новой газетой".

Между дорогой на "Сосновку" и морем, находится шикарный дворец во французском стиле "Шато де Талю" со 101 гектаром виноградников, построенный на землях совхоза. "Новая газета" связала винодельню с бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. По соседству с этим дворцом находится гаражно-строительный кооператив № 13, где в нелегальных пристройках живут люди. Обитатели ГСК называют его "Гарлемом" и "Мексикой". Вместо канализации здесь септики, газ - привозной, в баллонах. "Все у нас ждут гаражной амнистии, и тогда разрешат оформлять в собственность", — сказал журналистам живущий в гаражном кооперативе Александр Грищенко.

Он назвал "очковтирательством" заявление миллиардера Аркадия Ротенберга о том, что он является бенефициаром "дворца Путина" и строит здание как апарт-отель. "Конечно, это ненормально, но у меня есть семья, и на баррикады я не пойду. Революция — дело молодых", — сказал Александр Грищенко.

В фильме ФБК говорится, что юридически Путин не является владельцем дворца. Уже в конце января друг Путина, миллиардер Аркадий Ротенберг, заявил, что является бенефициаром строительства, а само здание возводится как апарт-отель. Эта версия вызвала недоверие и насмешки. В расследовании "Медузы" отмечается, что инженерам и строителям не раскрывали личность заказчика объекта в Прасковеевке, но никто не сомневался, что это резиденция первого лица.

Кто-то использует гараж как место отдыха в туристический сезон, кто-то ночует там, когда сдает свое жилье туристам, но некоторые остаются в ГСК и на зиму. Владельцев гаражей постоянно проверяют различные инспекции, отметила Елена Колесникова, которая переехала в Геленджик из Краснодара. "Но цена гаража 1,5 миллиона, а однушки (однокомнатные квартиры. - Прим. "Кавказского узла") — от 3,5 миллиона, поэтому люди тут живут", - пояснила она.

Многоэтажки строятся в Геленджике без разрешения

Автор репортажа назвал "квинтэссенцией происходящего в городе" 20-этажную высотку, которая строится на улице Гринченко. По словам Алексея Голубева, это бывшая территория школы, а разрешение имеется только на индивидуальное жилищное строительство. "Дом стоял недостроенным 10 лет, его должны были сносить по суду, но первого застройщика обанкротили, а новый решил вопрос. В итоге совершенно незаконное жилье, которое построено с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм на территории школы", - заявил Голубев.

При этом другая многоэтажка, на престижном Толстом мысу, осталась недостроенной. Люди, купившие там квартиры, регулярно, но безрезультатно выходят на одиночные пикеты к администрации Геленджика. Они пояснили, что этот дом, как и другие, строился на основании устной договоренности с властями, которые потом эту договоренность нарушили. Покупатели квартир в недострое из последних обещаний администрации о компенсации заключили, что на здание претендует один из российских министров.

С этим согласен и Алексей Голубев. "Он скупает по кварталам полностью весь город. Геленджик делают российским Монако", - считает местный житель.

Жители Геленджика особо отметили проблему с водой и дорогами, часть которых до сих пор не имеет никакого покрытия.

Не только в Геленджике, но и на всем Черноморском побережье этим летом сложилась критическая ситуация с водоснабжением, заявил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Проблема существует десятки лет, а сейчас обострилась из-за интенсивной застройки курортов, пояснил он. В компании "Концессии водоснабжения — Геленджик" причинами критической ситуации ранее называли, помимо засухи, ветхость трубопровода. Местные чиновники заявили, что водоснабжение в Геленджике нормализуется только спустя четыре года, когда завершится строительство новой ветки от Троицкого водовода до Геленджика.

Петиция за снос "дворца Путина" собрала 3670 подписей

Активистка Светлана Тережоль создала на Change.org петицию, в которой требует снести "дворец Путина", заплатить городу штраф, восстановить вырубленный массив пицундской сосны и вернуть всем россиянам доступ для прогулок в лес и на пляж.

"Я уверена, что надо судиться сейчас [с Ротенбергом] — по крайней мере, пусть хоть заплатит штраф городу за вырубку сосен. У нас нет ни театров, ни других больших развлечений, поэтому наш главный семейный отдых — это прогулки через лес к морю", — приводятся в публикации слова Тережоль.

К 17.07 мск 1 марта петиция "Требуем снести «дворец Путина» под Геленджиком" собрала 3670 подписей.

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