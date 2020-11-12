12 ноября 2020, 09:52
Геологи начали поиск подземных вод для снабжения Геленджика
Специалисты Южморгеологии приступили к изучениюподземных трещин для решения проблемы водоснабжения Геленджика. Также планируется строительство новой ветки Троицкого водопровода, которая поможет улучшить снабжение и Геленджика, и Новороссийска.
Как писал "Кавказский узел", летом часть Геленджика осталась без регулярного водоснабжения. Временно решить проблему удалось только в августе, когда городские власти договорились с владельцами местного Церковного озера об использовании его ресурсов. Менее чем через месяц ресурсы озера были исчерпаны, и 15 сентября, подача воды в Геленджике вновь была ограничена полутора часами в сутки. 4 ноября губернатор Вениамин Кондратьев озвучил новый вариант частичного решения проблемы - использование подземных вод, для чего требуется углубление существующих скважин и бурение новых. Предполагается, что это поможет восстановить водоснабжение к июню 2021 года.
Не только в Геленджике, но и на всем Черноморском побережье этим летом сложилась критическая ситуация с водоснабжением, заявил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Проблема существует десятки лет, а сейчас обострилась из-за интенсивной застройки курортов, пояснил он. В компании "Концессии водоснабжения — Геленджик" причинами критической ситуации ранее называли, помимо засухи, ветхость трубопровода. Местные чиновники заявили, что водоснабжение в Геленджике нормализуется только спустя четыре года, когда завершится строительство новой ветки от Троицкого водовода до Геленджика.
Поиском воды занимаются специалисты Южморгеологии, они уже выделили приоритетные участки и уверены, что вода есть, сообщили в мэрии Геленджика.
"Размер запасов пресной воды в границах города в данный момент не определен, точно известно, что вода есть. Она находится в природных так называемых трещенных коллекторах, которые пролегают под Геленджиком и спускаются к морю. На сегодняшний день по результатам анализа архивной и фондовой геологической информации, предварительно выделены пять первоочередных перспективных участков. Они будут предметно изучены путем геолого-геофизических исследований в ближайшее время, работа уже начата", - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Предполагается, что анализ запасов воды и ее качества растянется на четыре месяца. Затем будут пробурены опытные скважины для наблюдений за объемами воды в них в течение года, отмечается в публикации ТАСС от 11 ноября.
План мероприятий по Геленджику предусматривает строительство новой ветки Троицкого водопровода, ремонт действующих участков. Это приведет к повышению подачи воды в Новороссийск, заверил вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.
Губернатор дал на решение проблемы две недели. "Предоставьте алгоритм действий с финансированием и временными сроками, чтобы мы понимали, как и когда решим проблему окончательно. В противном случае не сможем говорить о развитии города в инвестиционной или строительной сферах", – сказал Вениамин Кондратьев.
Он заверил, что уже на неделе после 16 ноября суточная подача воды в Новороссийске будет увеличена. "Мы должны полностью уйти от временного водоснабжения", – приводятся слова губернатора в публикации.