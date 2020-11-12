Размер запасов пресной воды в границах города в данный момент не определен. Фото: пресс-служба администрации Геленджика https://gelendzhik.org/

12 ноября 2020, 09:52

Геологи начали поиск подземных вод для снабжения Геленджика

Специалисты Южморгеологии приступили к изучениюподземных трещин для решения проблемы водоснабжения Геленджика. Также планируется строительство новой ветки Троицкого водопровода, которая поможет улучшить снабжение и Геленджика, и Новороссийска.

Как писал "Кавказский узел", летом часть Геленджика осталась без регулярного водоснабжения. Временно решить проблему удалось только в августе, когда городские власти договорились с владельцами местного Церковного озера об использовании его ресурсов. Менее чем через месяц ресурсы озера были исчерпаны, и 15 сентября, подача воды в Геленджике вновь была ограничена полутора часами в сутки. 4 ноября губернатор Вениамин Кондратьев озвучил новый вариант частичного решения проблемы - использование подземных вод, для чего требуется углубление существующих скважин и бурение новых. Предполагается, что это поможет восстановить водоснабжение к июню 2021 года.

Не только в Геленджике, но и на всем Черноморском побережье этим летом сложилась критическая ситуация с водоснабжением, заявил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Проблема существует десятки лет, а сейчас обострилась из-за интенсивной застройки курортов, пояснил он. В компании "Концессии водоснабжения — Геленджик" причинами критической ситуации ранее называли, помимо засухи, ветхость трубопровода. Местные чиновники заявили, что водоснабжение в Геленджике нормализуется только спустя четыре года, когда завершится строительство новой ветки от Троицкого водовода до Геленджика.

Поиском воды занимаются специалисты Южморгеологии, они уже выделили приоритетные участки и уверены, что вода есть, сообщили в мэрии Геленджика.

"Размер запасов пресной воды в границах города в данный момент не определен, точно известно, что вода есть. Она находится в природных так называемых трещенных коллекторах, которые пролегают под Геленджиком и спускаются к морю. На сегодняшний день по результатам анализа архивной и фондовой геологической информации, предварительно выделены пять первоочередных перспективных участков. Они будут предметно изучены путем геолого-геофизических исследований в ближайшее время, работа уже начата", - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Предполагается, что анализ запасов воды и ее качества растянется на четыре месяца. Затем будут пробурены опытные скважины для наблюдений за объемами воды в них в течение года, отмечается в публикации ТАСС от 11 ноября.

В этом году, который стал одним из самых засушливых в обозримой истории региона, обмелели собственные источники водоснабжения и Новороссийска. Бесперебойное водоснабжение Новороссийска на 70% зависит от Троицкого группового водопровода, на остальные 30% - от собственных источников, среди которых Неберджаевское водохранилище, уровень воды в котором достиг критического значения, и обмелевшие ранее Пенайские источники. Потребность Новороссийска - 140 тысяч кубов в сутки, а Троицкий водопровод сейчас может дать только 90 тысяч кубов, сообщила мэрия города на своем сайте 11 ноября.

План мероприятий по Геленджику предусматривает строительство новой ветки Троицкого водопровода, ремонт действующих участков. Это приведет к повышению подачи воды в Новороссийск, заверил вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Губернатор дал на решение проблемы две недели. "Предоставьте алгоритм действий с финансированием и временными сроками, чтобы мы понимали, как и когда решим проблему окончательно. В противном случае не сможем говорить о развитии города в инвестиционной или строительной сферах", – сказал Вениамин Кондратьев.

Он заверил, что уже на неделе после 16 ноября суточная подача воды в Новороссийске будет увеличена. "Мы должны полностью уйти от временного водоснабжения", – приводятся слова губернатора в публикации.

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