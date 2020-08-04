Власти признали проблему с подвозом питьевой воды жителям Геленджика

04 августа 2020, 16:22

Из-за низкого давления в трубах часть жителей Геленджика вообще не получает воду, а ее подвоз затруднен недостатком спецмашин, сообщили в водоснабжающей компании. Засухой и ветхостью трубопровода пояснили в компании причину критической ситуации с водой в городе. Администраторы некоторых гостиниц также пожаловались на плохое водоснабжение.

Как сообщал "Кавказский узел", с 25 июля вода на нескольких десятках улиц Геленджика подается всего лишь по полтора часа в сутки, в некоторых микрорайонах города, а также в ряде курортных поселков - не более чем на два с половиной часа. При этом мэрия не разрешила жителям Геленджика провести 11 августа митинг с требованием устранить дефицит воды в городе. 2 августа горожане собрались на стихийный митинг, на котором заявили, что график подачи воды не соблюдается - ее приходится ждать сутками и даже неделями. Кроме того, они потребовали закрыть город для туристов, поскольку, по их мнению, вода перенаправляется в гостиницы и пансионаты. В соцсетях местные жители указали на равнодушие местных чиновников и потребовали от властей наладить хотя бы подвоз воды.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев признал, что не только в Геленджике, но и на всем Черноморском побережье этим летом сложилась критическая ситуация с водоснабжением. Как указал глава региона, проблема существует десятки лет, а сейчас обострилась из-за интенсивной застройки курортов. Он еще 28 июля обещал восстановить водоснабжение "до конца суток". Местные чиновники заявили, что водоснабжение в Геленджике нормализуется только спустя четыре года, когда завершится строительство новой ветки от Троицкого водовода до Геленджика.

Водовозки не справляются с потоком заявок

Как пояснила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы компании "Концессии водоснабжения — Геленджик", из-за небольшого количества подаваемой воды часто не хватает давления, чтобы поднять воду на второй и последующие этажи многоквартирных домов, особенно в горных районах города. В этих случаях воду разводят с помощью машин-водовозок, отметила она. В компании сообщили, что удается выполнять чуть больше половины заявок. Остальные переносятся на следующие дни, что и вызывает жалобы. Представительница компании признала, что водовозок недостаточно, и некоторым горожанам приходится ждать подвоза воды по шесть суток.

В компании подтвердили распространенную мэрией Геленджика информацию о том, что в город направлены дополнительные машины-водовозы, и теперь их число достигло 20. "Так и было, но лишь пока ликвидировали аварию. Потом число машин опять упало. 2 августа их было семь. 3 августа несколько побольше — 10, но этого все равно недостаточно", - отметили в пресс-службе компании.

По словам представительницы "Концессий водоснабжения", за график подачи воды отвечают конкретные управляющие компании. "Управляющая компания делает нам заявку на необходимое количество кубометров, мы привозим и сливаем в накопительный бак. Однако здесь возникает проблема дисциплины управляющих компаний. Часть из них подают воду только в оговоренные часы, когда все об этом знают, а часть - как получится. В последнем случае водой по полной пользуются счастливчики, оказавшиеся дома, зато пришедшим с работы людям не остается ничего, что, конечно, вызывает поток жалоб", - посетовала сотрудница "Концессий водоснабжения".

Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов 21 июля на своей странице в Instagram раскритиковал "Концессии водоснабжения" из-за того, что у компании "нет единой линии в решении сегодняшних проблем с подачей ресурса, нет плотного взаимодействия с населением, график подачи воды не соблюдается, как следствие горожане ждут воду в своих квартирах часами и сутками". Он сообщил, что обязал компанию "довести актуальный график подачи воды в дома через УК и ТСЖ, проинформировать население и СМИ".

Администраторы гостиниц Геленджика подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что ситуация с водой остается нестабильной. Если в отелях "Геленджик" и "Яхта" сказали, что вода поступает без перебоев, то в мини-гостинице на улице Островского администратор предупредила туристов о необходимости экономить воду. Администратор Guest house Raf, в свою очередь, признала, что постояльцам "приходится ужиматься", а самой гостинице - заказывать воду и ожидать, когда ее привезут, из-за чего несколько туристов даже уехали из Геленджика раньше срока.

Поставщик воды назвал причины кризиса

Проблема с водоснабжением Геленджика вызвана рядом факторов, в том числе засухой, которая сохраняется второй сезон подряд, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы компании "Концессии водоснабжения — Геленджик". По ее словам, в городе по-прежнему действует жесткий график подачи воды - по полтора часа утром и вечером.

Проблема с засухой не уникальна для Геленджика, указала представительница водоснабжающей компании. "Такую же катастрофу переживает Новороссийск, где также высохло водохранилище", - подчеркнула она, добавив, что дальнейшее развитие ситуации в регионе зависит от долговременных осадков.

По данным компании, в июне через очистные сооружения Геленджика ежесуточно проходило 21 000 кубометров воды, что более чем в два раза меньше, чем в 2019 году, когда было 45 000 кубометров. Из-за засухи была остановлена 21 артезианская скважина из 35. "Городу, по самым скромным подсчетам, не хватает 14 тысяч кубов воды в сутки. Из минимальных 50 тысяч кубов сейчас, в общей сложности, Геленджик получает всего 36 тысяч кубов", - заявил директор "Концессии водоснабжения - Геленджик" Алексей Сорокин еще 23 июля, на заседании оперативного штаба по проблеме водоснабжения.

Еще одной проблемой, как указали в компании, стала ветхость водопроводных сетей, построенных в 1970-х годах или даже ранее. Только в июне-июле было отмечено четыре крупных прорыва водопроводов.

Самая крупная авария произошла 28 июля у села Кабардинки, когда прорвало Троицкий водопровод, идущий к Геленджику через Новороссийск. Без воды при этом остались 14,5 тысячи домохозяйств, сообщили в компании.

Год назад, в августе 2019 года, жители Геленджика пожаловались, что на Троицком водопроводе, который снабжает питьевой водой три района Кубани, регулярно происходят аварии. Из-за перебоев с водой им приходится отказываться от приема отдыхающих и трудно продать жилье, указали они.

Еще одна причина проблем с водой состоит в том, что многие прибрежные города перенаселены, новое жилье строится там без создания соответствующей инфраструктуры. Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов 28 июля заявил в связи с этим, что уже два года не выдавал ни одного разрешения на многоквартирную застройку. В тот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, прибывший в Геленджик на совещание по проблемам подачи воды заявил, что в Геленджике, начиная с 2010 года, было возведено 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Глава региона предложил ввести мораторий на подобное строительство в тех населенных пунктах, где существует дефицит воды и электроэнергии.

Вина за перебои с водой лежит на властях, поставщике воды и управляющих компаниях, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Владимир Новицкий, председатель российской секции Международного общества прав человека. При том, что поставщик воды, допустивший нарушение качества предоставления коммунальной услуги, и освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления коммунальных услуг, если докажет, что такое нарушение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, отметил юрист, сославшись на пункт 150 "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных постановлением правительства РФ №354 от 06.05.2011, указал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

"Вообще-то поставщик должен предусматривать возможность подобной ситуации и создавать под нее резервы. То же самое относится к водопроводам - нужно регулярно осматривать и ремонтировать их, чтобы не допускать прорывов. Здесь уже поставщик воды может разделять ответственность с городскими властями. То же самое относится к организации поставок воды. Что касается управляющих компаний, то они ответственны за соблюдение дисциплины поставок на последнем участке пути, обеспечивая всем равный доступ к воде в оговоренные часы", - подчеркнул адвокат.

Решение проблемы с водой отложено на годы

Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов в своем выступлении 28 июля упомянул проблему с владельцами Церковного озера, которые требуют от города выплат. Как уточнили в пресс-службе "Концессий водоснабжения", озеро, а точнее, искусственное водохранилище, оказалось в частной собственности в 2013 году. "Чтобы мы могли покупать у них воду, они должны были получить тариф, а для этого выполнить ряд условий, в том числе обнести объект забором, поставить очистительные фильтры, пройти госприемку. Этого не было сделано, и потому они не получили тарифа, а мы не можем покупать у них воду", - пояснила представительница пресс-службы.

1 августа первый заместитель главы Геленджика Павел Блинов заявил о начале строительства нового водозабора, использующего запасы подземных вод под рекой Пшада, для строительства которого требуется несколько лет. Еще один проект — строительство нового Троицкого водопровода, параллельного существующему, но без захода в Новороссийск, должен завершиться раньше, в 2022 году, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе "Концессий водоснабжения". Там уточнили, что пока из почти 70-километрового водопровода готов участок длиной 18 километров.