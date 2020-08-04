Пользователи соцсетей раскритиковали власти Геленджика за проблемы с водой

04 августа 2020, 13:12

Нехватка воды в Геленджике принимает очертания чрезвычайной ситуации, жители неделями ожидают ее подачи, а горводоканал не подвозит воду цистернами несмотря на то, что собирает за это деньги, отметили пользователи соцсетей.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Геленджика пожаловались на перебои с подачей воды. По их словам, с 25 июля на нескольких десятках улиц города вода подается всего лишь по полтора часа в сутки. Горожане потребовали от властей закрыть город для туристов, поскольку, по их мнению, вода перенаправляется в гостиницы и пансионаты.

В августе 2019 года жители Геленджика пожаловались, что на Троицком водопроводе, который снабжает питьевой водой три района Кубани, регулярно происходят аварии. Из-за перебоев с водой им приходится отказываться от приема отдыхающих и трудно продать жилье, указали они. 2 августа несколько десятков жителей города записали видеообращение к Владимиру Путину, они указали, что годами получают воду по графику и уже привыкли к этому неудобству. Но в последнее время воды не бывает по 20 часов подряд, а в отдельных частях города по нескольку дней и даже недель.

Комментаторы раскритиковали власти города за массовую застройку

Видео с обращением жителей Геленджика к Владимиру Путину было опубликовано 3 августа на странице Instagram-паблика "ЧП Геленджик". К 12.00 мск 4 августа эта публикация набрала 28 023 просмотра, комментаторы оставили 366 сообщений. Некоторые из них связали нехватку воды с чрезмерной застройкой города новыми зданиями.

"Я живу в Геленджике с пяти лет и не помню, чтобы было такое безобразие! Отдыхающие здесь ни при чем! Только вот странно, когда строились новые объекты, чем думало руководство, когда подписывало документы, что проблемы с водой будут, и это было очевидно. И тем не менее дало добро. А сейчас сидят и говорят, а как вы могли строить объект, если такие проблемы?" – возмутилась attspodinaekaterina.

С ней согласилась ludmilamoisei38302. "Думали Геленджик резиновый, застроили весь, а теперь что? А теперь картина маслом! Молодцы, что вышли на митинг! Беспредел с водой", – написала она. Ей возразил пользователь gryzoperivozki_arhipka_350ryb. "При чем тут застроили город или нет, просто этому водоводу уже конец пришел, он свой ресурс отработал <…>. Они "качают" деньги, а вкладывать никто не вкладывает", – написал он.

Другая часть комментаторов указала на опасность проблем с водой в период эпидемии. "В Геленджике эпидемия, потому что нет воды", – отметил пользователь gudininik. "Правда не реагируют и воды нет! В городе паника, как жить без воды? Скоро инфекция гулять пойдет, иначе никак", – написал также пользователь levarvara.

Комментаторы потребовали от властей наладить подачу воды, поскольку абоненты заплатили за это деньги. "Мы даже оплатили водоканалу доставку воды за август, но по сей день воду так и не привезли. В городе творится беспредел и никому нет до этого дела", – посетовал пользователь soroka2572. "Воды нет двое суток вообще. Водоканал принимает заявление и никакой реакции, не умеете работать идите в отставку", – заявил пользователь cobchenko. "Такого положения с водой не было ни один год! Да, зажимали, не давали, отключали, но чтобы так – это перебор", – отметила tatiana_8384.

Некоторые комментаторы указали на отток туристов из-за проблем с водоснабжением. "Еще год-другой так без воды в сезон посидим, и к нам точно больше не приедут. В морском курортном городе – нет воды", – отметил пользователь zherlicha. "Приезжала к родителям на две недели, невозможно жить. Жарко, искупаться нельзя нормально, то холодной нет, то горячей. Стыдно товарищи! И это в 21-м веке", – написала dianabugatti.

Пользователи соцсети возмутились равнодушием администрации

Видеообращение жителей Геленджика к Владимиру Путину с жалобой на нехватку воды было опубликовано 2 августа на YouTube. К 12.00 мск 4 августа ролик набрал 711 просмотров, комментаторы оставили 23 комментария. Большая часть из них также посетовала на проблемы с водой в городе-курорте. "Конечно, обидно за людей, мы только хотели в Геленджик уехать на отпуск, а тут бац! Интересно, что дальше будет, воздух забирать будут?" – сыронизировала пользователь Софья вулф. "Мы с женой, как говорится, побежали березки обнимать. Ценить воду стали, как никогда. Смотрим на струю из крана по-другому совсем, хоть она идет круглосуточно с давлением в три атмосферы. И счастливы, что живем в краю тысячи озер", – написал пользователь Цитрамон П.

Публикация о проблемах с водой в Геленджике была размещена в Instagram-паблике gelendzhik_public 3 августа. К 12.00 мск 4 августа запись набрала 4327 просмотров, комментаторы оставили под ней 63 сообщения. Большинство из них также подвергли критике власти города.

"Такого в Геленджике бардака еще не было! Нечем помыть ребенка, <…> просто сидим и ждем у крана, а если и дают, то идет кипяток! Если город не справляется, коммуникации, все на износе, закрывайте санатории, отели, ищите выходы", – потребовала svetlanka.shmykova.

Воды по два дня нет, 10-этажный дом, по 25 рублей покупаем питьевую воду <…>. Каждый день сидим под краном и ждем хоть какую-то струйку. Грустно и жалко народ, 21-ц век, а проблема такая масштабная из года в год", – написала katerinakatynka.

"Такое безобразие с водой! Власти города ведут себя как будто их не касается! Позор городу "мечты", – отметила sibiriyachka24.

"Просто безобразие, так относиться к людям, воды лично у нас, на центральной трассе города, на улице Луначарского нет вообще уже четыре недели. [Приходится] покупать воду в бутылках, чтоб ополоснуться", – возмутилась vasyutalyudmila.