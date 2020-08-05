Проблемы с подачей воды затронули отдыхающих в Геленджике

05 августа 2020, 16:24

Ситуация с водоснабжением в ряде районов Геленджика несколько улучшилась, указали местные жители, связав это с приездом в город краевой комиссии. Проблемы с водой испытывают не только горожане, но и отдыхающие в гостевых домах и мини-гостиницах. Власти должны объявить в Геленджике режим чрезвычайной ситуации, считает юрист Наталья Баянова.

"Кавказский узел" информировал, что с 25 июля вода на нескольких десятках улиц Геленджика подается по жесткому графику, причем до части жителей вода из-за низкого давления не доходит вовсе. Спецмашин для подвоза воды не хватает, людям приходится ждать водовозок сутками. Мэрия не разрешила жителям Геленджика провести 11 августа митинг с требованием устранить дефицит воды, но горожане собрались 2 августа на стихийную акцию. Они записали видеообращение к Владимиру Путину и предложили закрыть город для туристов, поскольку, по мнению активистов, вода перенаправляется в гостиницы и пансионаты. Местные чиновники заявили, что водоснабжение в Геленджике нормализуется только спустя четыре года, когда завершится строительство новой ветки от Троицкого водовода до Геленджика.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев признал, что не только в Геленджике, но и на всем Черноморском побережье этим летом сложилась критическая ситуация с водоснабжением. Как указал глава региона, проблема существует десятки лет, а сейчас обострилась из-за интенсивной застройки курортов. В компании "Концессии водоснабжения — Геленджик" (КВГ) причинами критической ситуации назвали продолжающуюся второй сезон засуху и ветхость трубопровода.

Организатор несостоявшегося митинга в Геленджике заявил, что отказался от дальнейших попыток собрать людей. Мэрия Геленджика не согласовала проведение митинга, поскольку в заявке не были указаны данные тех людей, которые должны исполнять распорядительные функции во время акции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" автор заявки, житель Геленджика Валерий Миронов.

"Я отказался от идеи проведения митинга, поскольку никто не захотел быть распорядителем, все побоялись. А я не такой уж и революционер, чтобы все брать на себя. Люди кричат в соцсетях, в группах, а когда дело касается действий, нет никого", - посетовал активист.

Воды нет в гостевых домах и мини-отелях

Владелец частной мини-гостиницы Максим рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вынужден отказать гостям и закрыть отель, потому что нет воды. "Я не могу принять гостей без воды. У меня два бака больших, но своей скважины нет. Раньше они успевали наполняться - это было в начале лета, - но сейчас не успевают. Когда была вода, не было туристов, а сейчас наоборот. Думаю бизнес продать и уехать, потому что такая ситуация второй год", - сказал предприниматель.

Хозяйка гостевого дома Карина вынуждена покупать воду у водоканала для того, чтобы обеспечить отдыхающих. "Раз в два дня я плачу по три тысячи рублей за машину, потому что по-другому не получается - скважина у нас есть, но она стоит пустая. Дождей нет давно, грунтовые воды ушли. В крупных отелях и санаториях воды много - у них и аквапарки, и газоны они поливают", - отметила предпринимательница.

Владелец гостевого дома Валерий Никитин снизил цены, чтобы отдыхающие не разъехались. "200 рублей с человека я беру. Это фактически бесплатно. Туристы на пляже моются, там самотеком душ льется - мойся, не хочу. Стирают в прачечных. Столовую я закрыл", - рассказал предприниматель корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Новосибирска Юрий Трутнев сообщил, что впервые всей семьей приехал в Геленджик отдыхать, но уже через неделю принял решение перебраться в Сочи. "Всегда мы отдыхали за границей - даже не могли подумать, что в курортном городе проблемы с водой. Уехали в Сочи, здесь нет таких проблем", - рассказал сибиряк.

Семья Максима Петрова приехала в Геленджик из Якутска. Они сменили несколько отелей, пока не поселились там, где есть вода. "Мы сняли номер в крупном санатории. Вода есть круглосуточно, бассейн, бани, сауны, аквапарк небольшой. Очень все прилично, но дорого. Поэтому отпуск придется сократить", - заключил мужчина.

Жители Геленджика рассказали о трудностях из-за нехватки воды

Многодетная мать Ирина Серопян, проживающая в Геленджике в многоквартирном доме по улице Кузнецова, 24, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что с начала лета вода в ее квартире появляется лишь по 10-15 минут дважды в день - утром и вечером.

"Вчера за 15 минут успели помыться втроем, это тот еще квест. Вот за 10 минут нам нужно помыть детей, набрать тазики, ведра. Я живу в квартире, у меня нет бочек (чтобы сделать запас воды. - Прим. "Кавказского узла"). 3 августа утром дали воду - мы быстро набрали, муж успел помыть ребенка, я намылила голову, и тут ее отключили", - рассказала Ирина Серопян.

Жительница Геленджика утверждает, что к их жилому комплексу ни разу не был организован подвоз воды. "Даже если бы он был организован, сколько можно принести воды на четвертый этаж? Мы живем в антисанитарных условиях - нечем помыть руки. У меня машинка вещи стирает по два дня", - пожаловалась Серопян.

Она добавила, что семья купила квартиру в новом доме в ипотеку и заселились в нее лишь в феврале. "Мы хотим достучаться до властей. Почему крупные отели и пансионаты с водой? Они там газоны поливают, а мы не можем жить нормально", - указала женщина.

Участники акции 2 августа возмущались тем, что потоки воды регулируются с помощью задвижек, и в результате вода уходит по трубам в местные пансионаты и крупные гостиницы, а "до простых смертных вода не доходит".

Сегодня в городе работает комиссия администрации Краснодарского края, и вода в кранах появилась, указала Ирина Серопян. "Значит, вода в городе есть, но нам ее не дают почему-то. Сегодня с утра бежит. Сейчас уже 13 часов, я перемыла всю квартиру", - сказала женщина. Она отметила, что у жилищного управления есть свой накопитель, из которого насосом вода подается в квартиры, но из-за отсутствия воды в системе накопитель не наполнялся.

Жительница ЖК "Гоголь" Маргарита рассказала, что в жилом комплексе имеются накопительные баки. В мае и начале июня, когда воды хватало, баки успевали наполниться, и жители ЖК не замечали, что вода в городе дается по графику. "А с середины июня - в июле начались проблемы. Напора нет, накопительные баки не успевают наполняться, воду дают на час вечером, верхние этажи вообще не получают воду. Несколько дней не было воды ни днем, ни вечером", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она сообщила, что с началом работы комиссии администрации края 4 августа воду стали давать по графику, утром и вечером. "И напор нормальный. Значит, могут дать воду людям. В общем, нервы у людей на пределе! Мы уже собирались перекрыть улицу Луначарского, но полицейские нас предупредили о недопустимости таких действий", - отметила Маргарита.

"Концессии водоснабжения" обещали подавать воду по полтора часа утром и вечером, но вместо трех часов вода идет не больше часа, заявила жительница улицы Маяковского в Южном микрорайоне Геленджика.

"На верхних этажах вообще тонкой струйкой идет. Как можно успеть помыться семье из шести человек, сделать все бытовые дела, связанные с водой, за это время. С работы приходим в 21.00 - воды нет", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина, не пожелавшая представиться.

Жительница Геленджика Раиса сообщила, что воду в ее доме отключили в начале июня. "Платим "Концессии", а воду отключают. Водоканал деньги взял вперед за водовозку, а возить не хочет. Говорят, нерентабельно - бегайте по улице, собирайте заказы", - пожаловалась она.

Как пояснила ранее корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы компании "Концессии водоснабжения — Геленджик", воду разводят с помощью машин-водовозок, но из-за недостатка спецтехники удается выполнять чуть больше половины заявок. Остальные заявки переносятся на следующие дни.

Местная жительница Галина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что на Южной улице, на которой она живет, воду в июле давали только на 15 минут в сутки. "На первых трех этажах немного есть, а выше вообще ее нет, или иногда по тазику в сутки собираем. Мы устали так жить", - заявила женщина.

Жительница дома по улице Южной, 35 рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на верхних этажах многоэтажного дома нет воды три недели, жители заказывают платные водовозки. "Получается, мы платим за воду дважды. К нам даже платная вода не попадает, не говоря уже о городской. Обращаемся во все инстанции - всем все равно. Хамят, говорят, что вода идет, но наши баки не успевают набираться, потому что давление 0,2 атмосферы. На обращение в КВГ проверить наши задвижки - ноль внимания, две недели уже ждем", - посетовала женщина.

Местные власти обязаны решать проблему с водой

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов относится организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер в случае, если поставщик не справляется со своими функциями, указала корреспонденту "Кавказского узла" член Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова, сославшись на статью 6 федерального закона № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Баянова также отметила, что согласно постановлению правительства РФ "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" №354, "допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды восемь часов (суммарно) в течение одного месяца, четыре часа единовременно, при аварии в централизованных сетях холодного водоснабжения в соответствии с требованиями РФ о техническом регулировании".

"Но это все нормы, которые действуют в обычной жизни, то что происходит в Геленджике – это чрезвычайная ситуация. Давайте не будем забывать, что у нас в крае продолжает действовать режим повышенной готовности и продолжается ежедневный прирост выявленных коронавирусных больных. А жители города и гости даже не имеют возможности помыть руки", - отметила Баянова.

На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Юрист считает, что власти должны объявить режим ЧС и закрыть город для туристов, пока проблема не будет решена. "Непонятно, где Роспотребнадзор, ведь ситуация на самом деле опасная. Из-за отсутствия нормального водоснабжения не может быть нормального водоотведения, отходы жизнедеятельности не вымываются из труб. Из-за невозможности часто мыть руки на такой жаре возникает опасность не только распространения коронавируса, но и кишечных инфекций", - отметила Баянова.

Она подчеркнула, что надзорные органы обязаны срочно принять меры. "Возможно, власти города и края не хотят скандала в разгар курортного сезона и перед выборами губернатора, поэтому ЧС не объявляют", - предположила Баянова.

Она также указала, что ситуацию можно квалифицировать по статье 215.1 УК РФ "Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения". "В этой статье говорится, что незаконное прекращение или ограничение подачи электричества либо отключение от других источников жизнеобеспечения, совершенное должностным лицом, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия, наказываются штрафом, ограничением или лишением свободы до двух лет", - пояснила Баянова.