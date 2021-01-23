Акции протеста на Кубани стали самыми массовыми за последние годы

23 января 2021, 20:54

Активистов штаба Навального силовики задержали в кофейне по окончанию акции протеста, один из волонтеров штаба арестован на пять суток. В Новороссийске и Армавире задерживали тех, кто выкрикивал лозунги или вышел с плакатами, сообщили участники акций.

Как писал "Кавказский узел", сегодня по всей России, в том числе в городах юга страны, проходят акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. В шествии сторонников Навального в Краснодаре приняли участие несколько тысяч человек, акции прошли также в Ейске, Новороссийске, Геленджике, Сочи. Десятки человек были задержаны в Краснодаре уже после того, как участники протестного шествия стали расходиться, указал местный штаб Алексея Навального, назвав тактику силовиков "подлой".

22 января, накануне акций протеста, анонсированных по всей стране, на юге России прошли задержания сторонников Навального. Координатор краснодарского штаба Анастасия Панченко получила 10 суток ареста. Ее защита заявила, что доказательств организации Анастасией Панченко акции протеста суду предоставлено не было. Задержали и кубанского адвоката Михаила Беньяша, который обещал защищать участников протестных акций и призывал к этому своих коллег - сегодня он был арестован. Других активистов силовики предупредили об ответственности за проведение несанкционированного митинга, лидер партии "Яблоко" в Краснодарском крае Ирэн Ильенкова расценила это как давление на оппозицию. Студенты университета в Краснодаре также получили предупреждения о возможном отчислении в случае участия в протестах. В некоторых городских школах 23 января объявлено учебным днем.

После завершения шествия в центре Краснодара, на которое, по разным данным, собралось от 5 до 10 тысяч человек, были задержаны активисты штаба Навального. Силовики пришли в кофейню, где находились заместитель координатора штаба Навального в Краснодаре София Пилюкова, а также активисты Евгений Тарабрин, Роман Пилипенко, Алипат Султанбегов, Владислав Качеро, Виталий Чорба и Михаил Ковязин, их доставили в отделении Западного округа Краснодара, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель штаба. Ковязина вскоре отпустили, добавил он. Интересы Евгения Тарабрина, Романа Пилипенко и Софьи Пилюковой представляет адвокат Феликс Вертегель.

Ленинский районный суд сегодня арестовал на пять суток административного ареста волонтера краснодарского Штаба Навального Алексея Корабельникова, его также признали виновным в организации несанкционированного митинга, сообщил активист Виталий Вотановский. Сам Вотановский провел в камере для административно задержанных сутки и его также сегодня оштрафовал Ленинский районный суд.

В Новороссийске было задержано не менее шести человек, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" активистка Татьяна Трибрат. Она отметила, что в городе сегодня был самый массовый за последние 25 лет митинг. "Мы на экологические митинги больше 450 человек не собирали. Было больше 1000 человек, мы специально считали",- сообщила Трибрат. Во время шествия по городу колонну подбадривали сигналами, проезжающие мимо автомобилисты, добавила активистка.

Организаторов у акции в Новороссийске не было, люди собирались через соцсети, сообщила активистка. "Сначала полиция вела себя корректно, когда люди пошли к администрации города, полиция требовала разойтись. Возле администрации люди водили хороводы. Задержали тех участников акции, кто стал выкрикивать лозунги и поднял плакаты". - сообщила Трибрат. Задержания производили "люди в штатском, я так понимаю сотрудники центра "Э"", отметила она.

В Армавире также прошла акция протеста, несколько человек были задержаны. Задержаны были участники акции, которые выкрикивали лозунги. "Лично я видел, как задержали пять человек, также забрали людей с плакатами", - сообщил активист Кирилл.

Он отметил, что акция была организована в соцсетях. "Никто не кричал "Свободу Навальному!", люди вышли потому, что так жить уже невозможно. В нищете, без каких-либо перспектив", - сообщил молодой человек.

На сайте краевого управления МВД, по состоянию на 20.30 мск 23 января, не появилось информации о задержании активистов.

По данным "ОВД-инфо" на 20:30 23 января, в Краснодаре задержаны 15 человек, в Армавире - 3 и в Новороссийске один.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 23 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

На акции в Краснодаре требование свободы Навальному также было не основным, сообщил главред телепрограммы "Советская Кубань" Вячеслав Потапов корреспонденту "Кавказского узла" . По его словам, участники акции говорили, что пришли, потому что они стали плохо жить, не видят перспектив, нет хорошей работы, зато вокруг одна коррупция. "Детей не было, было много молодёжи. Были провокаторы, но организаторы справились. Радует, что никого не хватали, не тащили. Автозаки стояли, я думал, что будут тащить. У власти хватило ума не разгонять молодежь",- рассказал Потапов.