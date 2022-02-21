Принудительное расселение вызвало недовольство студентов ростовского вуза

21 февраля 2022, 14:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководство университета в Ростове-на-Дону обязало студентов общежития переселиться, чтобы освободить комнаты для жителей Донбасса, рассказали учащиеся. Это решение вызвано нежеланием селить вместе студентов и беженцев, пояснил ректор.

Как писал "Кавказский узел", о начале эвакуации жителей в Россию сообщили 18 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). К 12.00 мск 19 февраля в Ростовскую область прибыли из Донбасса 36 тысяч человек, а за следующие сутки, по данным ФСБ, - еще 30 тысяч. Утром 20 февраля, по данным властей, в пунктах временного размещения в Ростовской области находились 6,5 тысячи беженцев, около 2000 человек были перевезены на поездах в другие регионы России.

В Красносулинском районе Ростовской области беженцев с Донбасса разместили в гостиницах, ограничив доступ журналистов к ним. Беженцы рассказали 20 февраля о своих опасениях за близких, которые остались дома, и выразили желание поскорее вернуться к ним.

Руководство Донского государственного технического университета (ДГТУ) в Ростове-на-Дону расселило студентов из общежития №1 на улице Студенческой, чтобы освободить места для беженцев, сообщил 20 февраля Znak.com.

По словам жильцов, вынужденно съехали из общежития около 100 студентов. "В основном под расселение попали выпускники и студенты четвертого курса. Наверное, около трети учащихся съехало. Не всем это понравилось, когда поставили перед выбором: уплотняйся или съезжай. Уплотнения комнат тоже были, к кому-то подселяли одного-двух человек", - привело издание слова одного из студентов.

Другой студент добавил, что студентов переселили в общежитие №10. Оно, по словам студента, оказалось более комфортным, что "снизило градус недовольства". "Там не просто комнаты, а почти квартиры. Ну и вообще, ситуация на Донбассе сложная, все это понимают", - процитировало студента издание.

Основная часть беженцев, заехавших в общежитие, - семейные пары с детьми и пожилые люди. Житель Горловки Николай, приехавший с семьей на машине, рассказал, что в общежитии беженцев встретили "сдержанно, но хорошо".

Мужчина подтвердил, что студенты пребывали в "небольшой панике". "Никто не ожидал такого наплыва жителей ДНР и ЛНР. Понятно, что нужно время, чтобы все организовать. Но нам оперативно выдали постельное белье, еду, туалетные принадлежности. В общежитии в принципе комфортно", - привело слова Николая издание.

Информацию о переселении старшекурсников подтвердил один из студентов вуза. "Вчера (19 февраля) 4-й курс переселяли в общежитие №10, около 80 человек. Студенты уходили, а беженцы сразу заходили", - процитировало 20 февраля студента "161.ru".

Переселение вызвано нежеланием руководства вуза селить вместе постоянных и временных жильцов общежитий, пояснил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. "Людей надо компактно расселять, а потом им помогать. Сразу на месте организовывать и питание, и всё остальное. Поэтому мы стараемся [не смешивать постоянных и временных жителей общежитий] здесь в Ростове. А так, ДГТУ предоставил еще 600 мест в Шахтах, где одно общежитие полностью отдали для беженцев", - сказал он.

По данным пресс-службы ДГТУ, вуз подготовил для беженцев 765 мест в общежитиях Ростова-на-Дону и Шахт. "На 20 февраля уже заселили 138 человек. На данный момент для людей создают условия жизни. В общежитиях дежурят волонтеры, полицейские, медики", - привело издание слова сотрудника пресс-службы.

Напомним, 19 февраля полпредство президента в СКФО отчиталось, что все регионы Северного Кавказа готовы разместить беженцев из Донбасса. О готовности принять беженцев заявили также власти Кубани, Астраханской и Волгоградской областей. 20 февраля в Волжский прибыл из Ростовской области поезд с 433 жителями Донбасса. Для их размещения приготовили три гостиницы и санаторий в Волжском и Волгограде, после оформления людей решено распределить по другим муниципалитетам.

Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице ""Эхо Украины" на Кавказе".