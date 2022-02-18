Житель Кабардино-Балкарии осужден по делу о ячейке ИГ* в калмыцкой колонии

18 февраля 2022, 18:32

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к девяти годам в колонии особого режима уроженца Кабардино-Балкарии Рената Жигунова, признав его виновным в участии в террористическом сообществе в калмыцкой колонии.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Следком сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии. Пятеро из них были задержаны в Дагестане, на Кубани и в Волгоградской области, еще трое после освобождения из заключения в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления, остальные продолжают отбывать наказание, в том числе в ИК №2 в Калмыкии. Позже сообщалось о задержании по этому делу еще нескольких человек, среди которых были жители разных регионов юга России. В мае 2021 года адвокаты рассказали, что в производстве находятся дела около 40 человек, и число обвиняемых по этому делу может расти. 12 августа 2021 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил по этому делу к девяти годам колонии уроженца Кабардино-Балкарии Сослана Беева, 1 ноября 2021 года Военный суд утвердил приговор. 9 сентября 2021 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к аналогичному сроку уроженца Кабардино-Балкарии Александра Сагданова.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой ИК №2, создал в колонии террористическую организацию, и в нее впоследствии вошли более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества в колонии Калмыкии следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель исправительной колонии №2 Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

42-летний уроженец Нальчика Ренат Жигунов обвинялся в участии в террористическом сообществе и оправдании терроризма."Установлено, что в 2015 году подсудимый в период отбытия уголовного наказания в исправительном учреждении по Республике Калмыкия добровольно вступил и участвовал в террористическом сообществе, которое было создано на территории колонии. Жигунов склонял несколько лиц к участию в деятельности данного террористического сообщества", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного военного суда.

Также подсудимый неоднократно "проводил религиозные лекции, в ходе которых оглашал выдержки религиозной литературы, признанной экстремистской, осуществлял призывы к оправданию и поддержке идеологии международной организации "Исламское государство"*, демонстрировал видеозаписи с проповедями и символику данной организации, указывая на необходимость оказания помощи незаконным вооруженным формированиям и террористическим организациям, а также призывал распространять идеи радикального ислама в исправительной колонии", рассказал сотрудник пресс-службы суда.

Суд признал Жигунова виновным. "Ему назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Чегемского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 13 июля 2018 года и по настоящему приговору в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщили в пресс-службе. Жигунов и его защита не стали обжаловать приговор и он вступил в законную силу, добавили в суде.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.