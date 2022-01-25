Родственники Халитова назвали недостоверными данные о похищении его сестры

25 января 2022, 15:58

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Сестру Хасана Халитова не похищали в Чечне и не фотографировали в обнаженном виде, заявили в видеообращении родственники блогера, призвав его прекратить критику руководства республики.

Как писал "Кавказский узел", 24 января стало известно, что живущий в Турции блогер Хасан Халитов получил фото обнаженной сестры, похищенной в Чечне вместе с мужем в декабре 2021 года. Человек, который представился "кадыровцем", но не назвал своего имени, угрожал обнародовать эти фотографии, если блогер не прекратит критику чеченских властей, рассказал Хасан Халитов. Сегодня он сообщил "Кавказскому узлу", что как минимум двое его родственников - сестра и зять – удерживаются чеченскими силовиками.

"Что похищены мои сестра и зять - они сами об этом говорили. Они уже собрали моих родственников, как мне сообщают, снимают ролики, где они должны сообщить, что у них все хорошо. На роликах будут присутствовать мои братья, сестра, зять", - рассказал Хасан Халитов "Кавказскому узлу".

Видеоролик с обращением родственников Хасана Халитова размещен в ночь на 25 января в Instagram-паблике "Про Чечню и не только", на который подписаны 424 тысяч пользователей.

"Братья, сестра и зять Халитова Хасана записали видео с опровержением чудовищной лжи, возведенной против них. Вчера Хасан Халитов заявил, что ему якобы прислали фотографию его сестры без одежды, затем сразу ее удалили, а потом сказали, что распространят ее фотографию, если он не перестанет записывать видео. Большей чуши сложно придумать. Кому вообще придет в голову так подставляться, зная, что он сразу начнет на весь мир кричать об этом?" – говорится в аннотации к видео.

22 декабря 2021 года другой блогер и критик Кадырова Минкаил Мализаев сообщил о похищении своих родственников, проживающих в Чечне. "Забрали всех моих родственников и по отцовской, и по материнской линии - мужской пол, женский пол... Мне прислали несколько фотографий моих голых родственников-женщин. Где они находятся, никто не знает", - сказал тогда Мализаев.

Видео записано в интерьере кухни, в нем родственники Хасана Халитова выступают поочередно, говоря на чеченском языке. На кадрах видно, как в это время молодая женщина наливает в чашку воду из чайника и ставит чашку на стол. "Эти (в женском роде) опять начали сплетничать о нас, что задержали, забрали. Ради Бога, заткнитесь, уйдите оттуда, не говорите о нас, съемки и все остальное про нас. Какие-то фотографии, говорят. Нас никто не фотографировал и ничего не делал... Мы нормально живем, свободно перемещаемся, занимаемся своими делами", - говорит, в частности, один из родственников Халитова, перевод слов которого привел читатель "Кавказского узла" marivel в комментарии к новости о похищенных близких блогера.

Аналогичное заявление сделал на видео другой родственник Халитова, предположительно, муж его сестры. "Эта женщина на моей ответственности. Если ее нужно контролировать и что-то еще делать, я это сделаю. Что нас забрали, сделали фотографии, не рассказывайте о нас. Никто нас не забирал, не фотографировал. Мы тут свободно жили, пока вы не включились... Если вы действительно хотите сделать для нас что-то хорошее, если бы вы заткнулись, у нас бы все беды и проблемы закончились", - перевел читатель "Кавказского узла" слова мужчины на видео.

В свою очередь женщина в ответ на просьбу "сказать что-нибудь" говорит: "Я не знаю, что говорить. Он не оставил нам места, чтобы ходить. Если бы они замолчали, мы бы нормально жили".

Напомним, 24 декабря 2021 года Хасан Халитов сообщил о похищении по меньшей мере пяти родственников, в том числе отца и братьев. 7 января министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал видео, на котором родственники Халитова заверяют, что их никто не похищал. Власти Чечни показали спектакль, при этом информации о местонахождении родных до сих пор нет, рассказал после этого Хасан Халитов.

В декабре 2021 года о похищениях родственников в Чечне сообщали также правозащитник Абубакар Янгулбаев, блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 61 фамилии похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 25 января в списке удерживаемых после похищения остаются 10 человек. В список не включена Зарема Мусаева, которая была задержана, вывезена в Чечню, а позже арестована судом на 15 суток. Блогер Тумсо Абдурахманов 17 января сообщил, что все его родственники в Чечне освобождены. 18 января он уточнил "Кавказскому узлу", что по состоянию на 12 января в списке похищенных были пять его родственников, в том числе дядя по матери Саламбек Хасаров. При этом Саламбек Хасаров был в числе тех родственников Абдурахманова, которые в видео, опубликованном в чеченских Instagram-пабликах 8 января, клеймили позором правозащитников и уверяли, что не подвергаются репрессиями со стороны властей.

В похищении своих родственников Халитов обвинял чеченских силовиков и в сентябре 2021 года. По его данным, тогда похищенных отпустили через несколько дней. После этого родственники Халитова по меньшей мере трижды записывали видеообращения к нему. Так, 14 октября брата Хасана Рамзан Халитов в своем видеообращении в резких выражениях осудил блогера за критику в адрес руководства Чечни.

30 ноября 2021 года было опубликовано видеообращение отца Хасана Халитова –- Гани Халитова. Он обвинил сына в клевете на руководство республики и заявил, что хочет убить его. Это видео, в частности, перепостил на своей странице в соцсети депутат чеченского парламента Магомед Ханбиев.

3 декабря 2021 года братья Хасана Халитова в новых видеообращениях настойчиво призвали его прекратить критику руководства Чечни. Видеообращения братьев и отца Халитова сделаны под давлением, чеченские власти используют семью для запугивания своих критиков, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Ранее Хасан Халитов также заявлял, что власти Чечни стоят за объявлением ему и нескольким семьям в республике кровной мести. Он призвал главу Чечни прислать представителя в Турцию, чтобы "разобраться". В октябре 2021 года Кадыров побывал в Турции со своим помощником, министром печати Ахмедом Дудаевым. Тот заявил, что они "исходили вдоль и поперек несколько турецких городов", но так и не встретили никого из заявлявших о готовности к встрече с главой Чечни. Халитов, в свою очередь, упрекнул приближенных Кадырова в трусости, заявив, что те намеренно избегали встречи с ним.

В Турцию Рамзан Кадыров приезжал после того, как там были задержаны и арестованы подозреваемые в шпионаже и подготовке покушения на убийство шесть человек, в том числе четыре чеченца с российскими паспортами. Одной из предполагаемых целей киллеров был Хасан Халитов, в 2020 году оказавшийся свидетелем подготовки покушения на грузинского журналиста Георгия Габунию, говорится в справке "Кавказского узла" "Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции".

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".