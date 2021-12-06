Правозащитники оценили угрозу для жизни Халитова после заявлений его родных

06 декабря 2021, 21:16

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Видеообращения братьев и отца живущего в Турции блогера Хасана Халитова сделаны под давлением, чеченские власти используют семью для запугивания своих критиков, отметили Олег Орлов и Екатерина Сокирянская. Высказанная отцом Халитова угроза развязывает руки любому человеку, уверена Светлана Ганнушкина. Высказывание отца можно интерпретировать как разрешение на убийство блогера, считает представитель Telegram-канала 1Adat.

Как писал "Кавказский узел", родственники Хасана Халитова по меньшей мере дважды записывали видеообращения к нему. Так, 14 октября министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал видеообращение брата Хасана, Рамзана Халитова, в котором тот в резких выражениях осудил Хасана за критику в адрес руководства Чечни. 30 ноября было опубликовано видеообращение отца Хасана Халитова - Гани Халитова. Он обвинил сына в клевете на руководство республики и заявил, что хочет убить его. 3 ноября братья Хасана Халитова в новых видеообращениях настойчиво призвали его прекратить критику руководства Чечни. Некоторые пользователи Instagram сочли обращения братьев к Халитову неискренними.

Проживающий в Турции блогер Хасан Халитов в сентябре обвинил чеченских силовиков в похищении его родственников в Чечне. По его данным, похищенных отпустили через несколько дней. Халитов также заявил, что власти Чечни стоят за объявлением ему и нескольким семьям в республике кровной мести. Он призвал главу Чечни прислать представителя в Турцию, чтобы "разобраться". В октябре Кадыров побывал в Турции со своим помощником, министром печати Ахмедом Дудаевым. Тот заявил, что они "исходили вдоль и поперек несколько турецких городов", но так и не встретили никого из заявлявших о готовности к встрече с главой Чечни. Халитов, в свою очередь, упрекнул приближенных Кадырова в трусости, заявив, что те намеренно избегали встречи с ним.

По мнению члена Совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова, отец "и в мыслях не держит причинить вред сыну", однако "ничего хорошего" от угроз родственника "ждать не стоит".

"Ни положительно, ни нейтрально к данной ситуации относиться невозможно… Любая такая угроза убийством – от нее отмахнуться неправильно", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Олег Орлов.

Один из братьев Халитова – Рамзан – ранее уже записывал обращение к родственнику, отметил Орлов. По мнению правозащитника, второй раз это делается для подстраховки. "Думаю, что Рамзан считает – лишним не будет, если еще раз запишу видео. Это страх от наказания властью. То, что она использует семью критиков режима с целью запугать критиков - мерзко, противно и безобразно. И делается это на глазах у всего мира", - сказал Орлов.

Он в связи с этим напомнил жесткую фразу Кадырова в адрес критиков властей Чечни, сказанную им два года назад.

Репортаж о расширенном совещании в правительстве Чечни 4 ноября 2019 года, на котором Рамзан Кадыров выступил с речью о провокаторах, создающих негативный информационный фон вокруг республики, был показан в ночных новостях телеканала "Грозный" и размещен на сайте ЧГТРК. "Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", - сказал Кадырова на чеченском языке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку угрожающим этому высказыванию. Сам Кадыров спустя 10 дней заявил о "провокаторах", которые неправильно трактуют его высказывания. По словам Кадырова, угрозы побить и убить соответствуют адатам, говорится в статье «"Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров», в которой "Кавказский узел" привел дословный перевод речи Кадырова, и проверил, действительно ли его слова были искажены в прессе.

За прошедшие годы, отметил Орлов, жестокость чеченских властей усугубилась. "И убийства, и избиения, и запугивания – программа Кадырова воплощается в жизнь. Правозащитники на протяжении длительного времени пытались заставить российские власти хотя бы проверить слова Кадырова на предмет содержания оснований для возбуждения уголовного дела. На наш взгляд, основания есть. Но нам отказали даже в проверке [слов Кадырова]. Мы обжаловали в судах, но безуспешно", - рассказал Орлов.

По его словам, сейчас готовится жалоба в ЕСПЧ по данному кейсу. "В ней мы говорим о невозможности в России надеяться на защиту от диких слов Кадырова", - сказал Орлов.

В ходе видеообращения братья Халитова перечисляют достижения руководства Чечни, обратил внимание Орлов. Он считает, что запись сделана специально для Кадырова. "Вообще, все видео – это для Кадырова и его окружения. Думаю, Халитов понимает своих родственников - почему и зачем они это делают", - сказал Орлов.

Нечеткая граница угрозы убийством, исходящая от отца, развязывает руки любому человеку, желающему убить Халитова, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

"Безусловно, это так. Если кто-то что-то с ним сделает, то будет считать, что с благословения отца", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ганнушкина.

Записывая обращение к брату повторно, мужчины подтверждают лояльность режиму Кадырова, однако данное отношение навязано, уверена правозащитница.

Перечисление достижений руководства Чечни сделано "для всего мира", конкретного таргета нет, заявила Ганнушкина. В частности, видео направлено и на чеченцев, проживающих за пределами России, добавила она. "Другая, вне России, аудитория – это те, кто живет за границей. В том числе лояльные Кадырову. Я с удивлением выяснила, что в Германии проживает представитель Кадырова. Что уж говорить про восточные страны", - отметила Ганнушкина.

Для любого желающего убить человека в Чечне сдерживающим фактором является кровная месть, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. При этом она добавила, что не думает, что подобные телевизионные выступления полностью нивелируют угрозу кровной мести.

"Если какой-то человек захочет убить Халитова по личному мотиву, не связанному с его конфликтом с руководством Чечни, он будет понимать, что все-таки от Халитова его семья не отказалась. И через 10 лет семья может объявить ему кровную месть. Другое дело, что убийство может быть кем-то инспирировано, заказано. Заказным убийцам не нужны никакие заявления отца, чтобы иметь развязанными руки. Никто из убийц критиков режима пока не спрашивал у отцов жертв – можно ли с ними расправиться", - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Сокирянская.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

Видео было записано повторно, так как критик "не останавливается", считает она. "Как можно надавить на человека, который вне досягаемости чеченских властей? Можно запугать, что руки до него дотянутся и за пределами России. А что делать в случае, если человек не боится? Есть и еще один традиционный способ надавить на человека – запугать его родственников. Я никогда не слышала, чтобы отец отказывался от сына за то, что тот несет чушь в эфире ютуб-канала. Отец пожурит, отругает, но не станет записывать видео с угрозами убийствами. Обычно, если человек ведет себя неадекватно, такие ситуации обсуждаются внутри семьи, скорее, скрываются от общественности. Если человек «позорит» семью и необходимо нейтрализовать негативный эффект от его действий, такие ситуации не раскручиваются в Интернете. Очевидно, что эти записи делаются под давлением", - сказала Сокирянская.

Восхваление власти - это специфический жанр, видимо, извиняющимся говорят, что им нужно сказать на видео: отругать и оскорбить родственника и восхвалить руководство, подчеркнула Сокирянская.

"Такие ролики - идеологическая пропаганда для широкой аудитории – для Чечни и ее жителей. Если СМИ следят за ситуацией - то и для них", - добавила Сокирянская.

Высказывание отца может быть интерпретировано как разрешение на убийство сына, считает представитель Telegram-канала 1Adat, который ведет оппозиционное движение "Адат".

"У чеченцев есть выражение: «дозволение крови». Это означает, что семья отказывается от претензий на кровную месть. В данном случае отца Хасана заставили не только отказаться от претензий на кровную месть, но и косвенно попросить об убийстве своего сына, таким образом, в случае убийства, будет считаться, что убийца оказал услугу семье Халитова", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, симбиозом Кремля и чеченских властей выработана практика: родственников под угрозой расправы над семьей заставляют давать разрешение на убийство своего родственника или прощать убийство, если оно уже совершено.

Записанное братьями видео – "очевидный способ давление на оппонентов Кадырова", сказал собеседник корреспондента "Кавказского узла".

"Суть заключается в том, что в данном конфликте между Хасаном и Кадыровым представлять сторону Кадырова на постоянной основе заставили семью Хасана, не только Рамзана Халитова, но и младшего брата, и отца… Что касательно похвалы в адрес наместников, то это делается по той же причине - Хасан критикует, оппоненты Хасана, то есть семья, нахваливают… Обращены данные постановки, как и всегда, всему чеченскому народу с недвусмысленным намеком тем, кто хочет выступить против режима наместников, что за их действия будут отвечать их родственники", - рассказал сотрудник канала 1Adat.

Убежден в том, что родные Халитова записывали видео под давлением чеченских властей, и блогер Тумсо Абдурахманов.

"Очевидно, что родственники Хасана находятся под очень серьезным террором со стороны власти, и многочисленные ролики тому подтверждение. Их заставляют снимать ответы на каждый ролик Хасана", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Тумсо Абдурахманов.

По его мнению, восхваление "успехов" чеченских властей в своих видео родственники делают для Кадырова. "Перечисление достижений власти делается для власти. Это обязательное условие подобных роликов", - заключил Абдурахманов.

Напомним, Рамзан Кадыров приезжал в Турцию в октябре этого года после того, как там были задержаны и арестованы подозреваемые в шпионаже и подготовке покушения на убийство шесть человек, в том числе четыре чеченца с российскими паспортами. Одной из предполагаемых целей киллеров был Хасан Халитов, в 2020 году оказавшийся свидетелем подготовки покушения на журналиста Георгия Габунию, в прямом эфире телевидения нецензурно оскорбившего российского президента Владимира Путина, говорится в справке "Кавказского узла" "Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции".

Еще в 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни. В последние годы за рубежом были убиты несколько оппонентов Кадырова. В пригороде Вены 4 июля 2020 года был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, который критиковал и оскорблял с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. Похожий стиль критики Кадырова использовал убитый во Франции блогер Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый. Его тело с ножевыми ранениями было найдено 1 февраля 2020 года в отеле, сказано в справке "Кавказского узла" справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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