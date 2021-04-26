Грозненский судья согласился с отказом следователей проверять угрозы Кадырова

Суд в Грозном повторно отказался удовлетворить жалобу правозащитников на отказ следствия от уголовного преследования главы Чечни за угрозы в адрес журналистов и пользователей соцсетей, сообщил адвокат Михаил Беньяш.

"Кавказский узел" сообщал, что 22 ноября 2020 года Правозащитный центр "Мемориал"* и Московская Хельсинкская группа указали Следкому России, что угрозы, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию. Следователи отказались выносить постановления по их заявлениям, а Старопромысловский райсуд Грозного 15 января отклонил жалобу на бездействие следователей. Верховный суд Чечни была постановил заново рассмотреть иск правозащитников к следователям.

4 ноября 2019 года Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал наказывать авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. "Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", – так звучит перевод слов главы Чечни на русский язык. По версии другого переводчика, Кадыров заявил: "А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", говорится в статье "Кавказского узла" "Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров". Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что его угрозы убийством не должны восприниматься буквально.

Рассмотрение жалобы на действие сотрудника следствия прошло сегодня в Старопромысловском суде Грозного. В суде присутствовали заявитель, председатель Совета "Мемориала" Олег Орлов, и кубанский адвокат Михаил Беньяш.

По словам Беньяша, следователь сказал в суде, что смотрел видеозапись того самого совещания с участием Кадырова, но не понял его содержания, поскольку не знает чеченского языка. Прокурор Динмагомед Астахов заявил, что Кадыров так реализовывал свободу слова. Судья, в свою очередь, не нашел нарушений закона в действиях следователя, сообщил Беньяш.

"Свобода слова - она такая. Одних сажают за просьбу оказать юридическую помощь, а другим можно гораздо, гораздо больше", - резюмировал Михаил Беньяш в публикации на личной странице в Facebook.

На сайте Старопромысловского райсуда Грозного, по состоянию на 20.03 мск 26 апреля, нет информации об этом решении.