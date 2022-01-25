Хасан Халитов, стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=m-9tLsyQvxk&feature=emb_logo

25 января 2022, 02:23

Не менее двух родных Халитова остаются в заложниках в Чечне

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родная сестра оппозиционного чеченского блогера Хасана Халитова Хасима Халитова и ее супруг Адлан Дадаев остаются в заложниках у чеченских силовиков, сообщил блогер. Он заявил об угрозах изнасилования сестры, поступающих ему от анонимов в мессенджерах.

Как писал "Кавказский узел", проживающий в Турции критик властей Чечни Хасан Халитов 24 декабря 2021 года сообщил о похищении по меньшей мере пяти родственников, в том числе отца и братьев. 7 января министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал видео, на котором родственники Халитова заверяют, что их никто не похищал. Власти Чечни показали спектакль, при этом информации о местонахождении родных до сих пор нет, сообщил после этого Хасан Халитов. 24 января Халитов получил фото обнаженной сестры, ранее похищенной в Чечне, с требованием прекратить критику чеченских властей. Халитов, тем не менее, намерен продолжить оппозиционную деятельность, несмотря на угрозы

Хасан Халитов рассказал сегодня, 24 января корреспонденту "Кавказского узла", что как минимум двое его родственников - сестра Хасима Халитова и зять Адлан Дадаев - находятся в заложниках у чеченских силовиков. От него требуют прекратить информационную деятельность против Рамзана Кадырова.

В связи с отсутствием связи с родными Халитов не располагает достоверной информацией о том, был ли похищен кто-то еще из его родных. «Я не контролирую, информация до меня не доходит и количество удерживаемых ими родных мне неизвестна. Но то, что похищены мои сестра и зять - они сами об этом говорили. Они уже собрали моих родственников, как мне сообщают, снимают ролики, где они должны сообщить, что у них все хорошо. На роликах будут присутствовать мои братья, сестра, зять. Очевидно, они не ожидали, что я это озвучу. Они отправляли мне фотографии обнаженной сестры, угрожали совершить в отношении нее насильственные действия и прислать эти фото мне, а также выложить их в сеть», - сообщил Халитов.

Напомним, в декабре 2021 года о похищениях родственников в Чечне сообщали также правозащитник Абубакар Янгулбаев, блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 18 января в списке удерживаемых после похищения оставались 11 человек. С учетом информации о похищении матери Янгулбаева Заремы Мусаевой, на сегодня в Чечне по-прежнему удерживаются не менее 11 членов семей критиков Кадырова.

Похищения родственников чеченских активистов в декабре 2021 года стали возможными из-за уверенности Кадырова в том, что эти действия останутся для него безнаказанными, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и активисты.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Участники митингов в Норвегии и Австрии призвали власти отреагировать на похищения в Чечне", "Тумсо сообщил о похищении родственниц жены в Астрахани", "Ахмед Дудаев сводит счеты с критиками режима вопреки позиции Путина".

Автор: Арслан Коч источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 января 2022, 09:26

25 января 2022, 08:34

  • Азербайджан передал Армении останки солдата

    Азербайджан передал в Шуши армянской стороне останки военнослужащего. Общее число тел и останков, найденных в зоне конфликта после боевых действий в ноябре 2020 года, достигло 1707, сообщила служба ЧС Нагорного Карабаха.

25 января 2022, 07:27

  • Сочинцы потребовали остановить строительство здания в микрорайоне Мамайка

    Чиновники в Сочи не реагируют на жалобы, что в микрорайоне Мамайка продолжается строительство здания, которое перекрыло дорогу и выход к морю. Эти факты подтвердила независимая экспертиза, заявили местные жители. Застройщик здания отверг нарушения правил строительства, а чиновники объявили о проведении проверки.

25 января 2022, 06:43

  • Политологи поспорили о мотивах отставки Армена Саркисяна

    Армен Саркисян стал президентом Армении в дореволюционных реалиях, его взаимоотношения с действующей властью всегда были сложными, считает Александр Искандарян. Полномочия президента и ранее были ограничены, поэтому заявление Саркисяна об этом как мотиве отставки не выдерживает критики, отметил Беньямин Погосян. На отставку Саркисяна могла повлиять Россия, заявила Наира Айрумян.

25 января 2022, 05:13

  • Саят Ширинян столкнулся с обвинением в краже

    В Ереване представителя оппозиционного блока "Айастан", полковника полиции запаса Саята Шириняна доставили в Мартунинское управление полиции по подозрению в краже кофеварки, произошедшей полгода назад, указал его адвокат. Саят Шириняном назвал смешной и оскорбительной причину привода и связал ее с преследованием со стороны Ваге Казаряна, начальника полиции Армении.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи