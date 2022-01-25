Не менее двух родных Халитова остаются в заложниках в Чечне

25 января 2022, 02:23

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Родная сестра оппозиционного чеченского блогера Хасана Халитова Хасима Халитова и ее супруг Адлан Дадаев остаются в заложниках у чеченских силовиков, сообщил блогер. Он заявил об угрозах изнасилования сестры, поступающих ему от анонимов в мессенджерах.

Как писал "Кавказский узел", проживающий в Турции критик властей Чечни Хасан Халитов 24 декабря 2021 года сообщил о похищении по меньшей мере пяти родственников, в том числе отца и братьев. 7 января министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал видео, на котором родственники Халитова заверяют, что их никто не похищал. Власти Чечни показали спектакль, при этом информации о местонахождении родных до сих пор нет, сообщил после этого Хасан Халитов. 24 января Халитов получил фото обнаженной сестры, ранее похищенной в Чечне, с требованием прекратить критику чеченских властей. Халитов, тем не менее, намерен продолжить оппозиционную деятельность, несмотря на угрозы

Хасан Халитов рассказал сегодня, 24 января корреспонденту "Кавказского узла", что как минимум двое его родственников - сестра Хасима Халитова и зять Адлан Дадаев - находятся в заложниках у чеченских силовиков. От него требуют прекратить информационную деятельность против Рамзана Кадырова.

В связи с отсутствием связи с родными Халитов не располагает достоверной информацией о том, был ли похищен кто-то еще из его родных. «Я не контролирую, информация до меня не доходит и количество удерживаемых ими родных мне неизвестна. Но то, что похищены мои сестра и зять - они сами об этом говорили. Они уже собрали моих родственников, как мне сообщают, снимают ролики, где они должны сообщить, что у них все хорошо. На роликах будут присутствовать мои братья, сестра, зять. Очевидно, они не ожидали, что я это озвучу. Они отправляли мне фотографии обнаженной сестры, угрожали совершить в отношении нее насильственные действия и прислать эти фото мне, а также выложить их в сеть», - сообщил Халитов.

Напомним, в декабре 2021 года о похищениях родственников в Чечне сообщали также правозащитник Абубакар Янгулбаев, блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 18 января в списке удерживаемых после похищения оставались 11 человек. С учетом информации о похищении матери Янгулбаева Заремы Мусаевой, на сегодня в Чечне по-прежнему удерживаются не менее 11 членов семей критиков Кадырова.

Похищения родственников чеченских активистов в декабре 2021 года стали возможными из-за уверенности Кадырова в том, что эти действия останутся для него безнаказанными, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и активисты.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".