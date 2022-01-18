18 января 2022, 20:27

Уроженец Дагестана арестован после конфликта в автобусе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участник резонансного конфликта в московском автобусе Шугаиб Болатукаев арестован на два месяца по делу о разжигании межнациональной розни.

Как писал "Кавказский узел", 16 января было опубликовано видео, на котором уроженец Дагестана, подчеркивая свою национальность, осыпал оскорблениями и нецензурной бранью пассажиров автобуса в Москве. В связи с инцидентом столичное управление СКР возбудило уголовное дело о разжигании межнациональной вражды, полицейские в тот же день задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину. Сегодня следствие потребовало арестовать задержанного, Шугаиба Болатукаева, подозреваемого в разжигании межнациональной розни во время конфликта в автобусе.

Дело расследуется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам  национальности с применением насилия или с угрозой его применения), предусматривающей до шести лет лишения свободы.

Суд в Москве сегодня поместил под арест выходца из Дагестана, который подозревается в разжигании межнациональной розни, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

"Коптевским районным судом Москвы 18 января избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Болатукаева Шугаиба Данияловича, (...) сроком на 2 месяца, то есть до 16 марта 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Комментариями арестованного или его официальных представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что ранее уроженец Дагестана пояснил в видеообращении, что конфликт в автобусе был спровоцирован репликами водителя и пассажиров о национальности и вероисповедании. Позднее было опубликовано второе видео, в котором мужчина извинился за инцидент. При этом из видеозаписи, сделанной из кабины автобуса, следует, что уроженец Дагестана начал оскорблять водителя, требуя остановить автобус в неположенном месте, а водитель также ответил нецензурной бранью, после чего к перепалке подключились пассажиры.

Примечание:

"Уроженец Дагестана извинился за оскорбления пассажиров автобуса в Москве", "Меликов потребовал от дагестанца извиниться за поведение в Москве", "Пользователи соцсетей осудили поведение дагестанца во время конфликта с пассажирами в Москве".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

18 января 2022, 21:59

  • Пользователи соцсети осудили обнародование извинений родителей Болатукаева

    Родители уроженца Кизилюртовского района Дагестана Шугаиба Болатукаева, обвиненного в разжигании межнациональной розни из-за конфликта в автобусе в Москве, принесли извинения за поведение сына. Пользователи Instagram упрекнули чиновников за публикацию видео об этом и высказали несогласие с распространившейся модой на публичные извинения.

18 января 2022, 21:06

18 января 2022, 19:52

18 января 2022, 19:00

18 января 2022, 18:25

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