Конфликт дагестанца и водителя с московского автобуса. Скриншот видео https://www.ntv.ru/novosti/2660405/

17 января 2022, 15:45

Опубликовано видео с деталями конфликта дагестанца и водителя московского автобуса

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выходец из Дагестана, требуя остановить автобус в неположенном месте, начал оскорблять водителя, тот ответил тем же, используя нецензурную брань. После этого молодой человек вступил в перепалку с пасажирами, следует из обнародованной сегодня видеозаписи, сделанной из кабины водителя автобуса. 

Как писал "Кавказский узел", 16 января было опубликовано видео, на котором уроженец Дагестана, подчеркивая свою национальность, осыпал оскорблениями и нецензурной бранью пассажиров автобуса в Москве. После инцидента возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной вражды, полицейские задержали подозреваемого - 29-летнего мужчину. Ранее в тот же день глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что уроженец Дагестана должен извиниться и перед пассажирами, и перед земляками, от имени которых он пытался выступить. Сегодня молодой человек в коротком ролике принес извинения за свои слова.

Конфликт в московском автобусе был спровоцирован репликами водителя и пассажиров о национальности и вероисповедании, объяснил мужчина, который представился дагестанцем, участвовавшим в инциденте. Его видеообращение, опубликованное в ночь на 17 января, вызвало сочувственные отклики пользователей Instagram.

Видеозапись конфликта с дагестанцем, сделанную из кабины водителя автобуса, опубликовал сегодня Telegram-канал "Ньюсач/Двач". Из видео следует, что молодой человек, подошел к кабине водителя и начал стучать в стекло. призывая водителя сделать остановку. "Подожди, говорю, сейчас я выйду. Подожди, ты что позволяешь себе", - громко говорит он с использованием ненормативной лексики. "Сейчас остановка будет", - спокойно отвечает водитель, следует из видео.

Однако молодой человек продолжил возмущаться и требовать остановки, сравнивая водителя с животным Водитель в ответ на это также уподобил пассажира животному. "Ты не мужчина, понял", - возмутился молодой человек, продолжив брань в его адрес. Водитель нецензурно выражается в его адрес. После того, как дагестанец отходит от кабины водителя и начинает громко говорить в салоне, водитель продолжает оскорблять его, используя ненормативную лексику. В кабине слышна перепалка с пассажирами, следует из видеозаписи. Согласно отметке на записи, она сделана в 16:46 мск 15 января.

Как следует из другой видеозаписи, сделанной одним из пассажиров,  отойдя от окна водителя, пассажир продолжил нецензурно оскорблять водителя. Мужчина попросил его "не выражаться". "А что ты сделаешь?" - спросил в ответ молодой человек. "А что я должен делать? Веди себя как человек!" - попросил мужчина, "Старик, успокойся я тебе говорю. "Веду себя так, как считаю нужным. С вами так надо себя вести", – отвечает на это уроженец Дагестана. "С кем – с нами?" – интересуется пожилой мужчина. "С вами, с русскими", – говорит в ответ уроженец Дагестана, следует из видеоролика, опубликованного ранее  Telegram-каналом Readovka 16 января.

К конфликту подключилась одна из пассажирок. "Почему ты так себя ведешь?" - спросила она. "Как я себя веду? Я у себя дома, я гражданин России". "Рот закрой, - говорит ему мужчина, - у тея нет уважения". "У меня есть уважение. Русский нормальный остановил бы, он нацист!" - кричит дагестанец. "Его оштрафуют, если он остановится", - поясняет ему женщина. "И ты тоже нацистка. Придет время, когда мы вас будем бить". Его спрашивают - "Мы - это кто?" "Мы - это дагестанцы", - поясняет молодой человек, следует из версии видео, сделанной пассажиром автобуса.

"Кавказский узел" не может подтвердить место и точное время съемки двух вышеописанных видеороликов, опубликованных в Telegram-каналах "Ньюсач/Двач" и Readovka.

Напомним, практика публичных извинений, которая распространилась в разных регионах России в последние годы, наиболее активно применяется в Чечне, но начала укореняться в Дагестане. В частности, республиканское МВД неоднократно публиковало в Instagram видеоролики с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки.

"Кавказский узел" не располагает данными о том, добровольно ли мужчина озвучил свое сожаление. На сайтах и в Instagram-аккаунтах ГУ МВД по Москве и столичного управления СКР видео с извинением задержанного, по состоянию на 15.35 мск, не опубликовано.

Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Пользователи соцсетей осудили поведение дагестанца во время конфликта с пассажирами в Москве", "Кадыров подтвердил возможность добиваться извинений от дагестанцев", "Житель Дагестана публично извинился за фотографии с девушками".

Автор: "Кавказский узел"

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