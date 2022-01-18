18 января 2022, 18:25

Следователи потребовали арестовать уроженца Дагестана за разжигание розни Москве

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В один из районных судов Москвы поступило ходатайство следствия об аресте уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева, подозреваемого в разжигании межнациональной розни во время конфликта в автобусе.

Как писал "Кавказский узел", 16 января было опубликовано видео, на котором уроженец Дагестана, подчеркивая свою национальность, осыпал оскорблениями и нецензурной бранью пассажиров автобуса в Москве. В связи с инцидентом столичное управление СКР возбудило уголовное дело о разжигании межнациональной вражды, полицейские в тот же день задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину.

Дело расследуется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам  национальности с применением насилия или с угрозой его применения), предусматривающей до шести лет лишения свободы.

Следователи подали в суд ходатайство об аресте приезжего из Дагестана, который подозревается в разжигании межнациональной розни во время перепалки с пассажирами автобуса в Москве, сообщил сотрудник пресс-службы Коптевского райсуда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Шугаибу Болатукаеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта. Он проходит по делу, возбужденному по статье 282 УК РФ", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Напомним, ранее уроженец Дагестана пояснил в видеообращении, что конфликт в автобусе был спровоцирован репликами водителя и пассажиров о национальности и вероисповедании. Позднее было опубликовано второе видео, в котором мужчина извинился за инцидент. При этом из видеозаписи, сделанной из кабины автобуса, следует, что уроженец Дагестана начал оскорблять водителя, требуя остановить автобус в неположенном месте, а водитель также ответил нецензурной бранью, после чего к перепалке подключились пассажиры.

Примечание:

"Журналисты объяснили резонанс вокруг инцидентов с участием кавказцев", "Уроженец Дагестана извинился за оскорбления пассажиров автобуса в Москве", "Пользователи соцсети поверили словам уроженца Дагестана о конфликте в Москве".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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