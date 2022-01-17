Силовики задержали угрожавшего пассажирам московского автобуса выходца из Дагестана

17 января 2022, 00:37

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В Калужской области сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, который угрожал пассажирам в автобусе в Москве.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Дагестана, подчеркивая свою национальность, осыпал оскорблениями и нецензурной бранью пассажиров общественного транспорта в Москве, следует из видео, обнародованного 16 января в Telegram-канале "Что там у дагестанцев?". Оскорбивший пассажиров московского автобуса уроженец Дагестана должен извиниться и перед ними, и перед земляками, от имени которых он пытался выступить, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. По факту видео с оскорблением пассажиров автобуса в Москве возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной ненависти Подобные ситуации портят впечатление обо всех кавказцах, считают пользователи дагестанских пабликов.

На кадрах видеоролика видно, как молодой мужчина ходит по салону и осыпает пассажиров нецензурной бранью. В ответ на упреки он заявляет, что "с вами, с русскими" так и следует себя вести, а о себе говорит "мы, дагестанцы".

Сотрудники полиции задержали в Калужской области 29-летнего мужчину, который угрожал пассажирам в автобусе в Москве, сообщил поздно вечером 16 января со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России ТАСС.

"В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции личность правонарушителя была установлена. 29-летний мужчина задержан на территории Калужской области", - сказал представитель пресс-службы, отметив, что личность подозреваемого в оскорблениях пассажиров установили в течение суток.

Главное Следственное управление Следкома по городу Москве подтвердило задержание мужчины, подозреваемого в разжигании межнациональной ненависти во время инцидента в общественном транспорте на севере Москвы.