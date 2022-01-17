Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

17 января 2022, 20:30

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Единогласным решением членов Совета думы России правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест снят с рассмотрения, сообщил сегодня председатель российского парламента.

Как писал "Кавказский узел", Госдума России 16 декабря 2021 года приняла в первом чтении и направила для обсуждения в регионы, Совет Федерации и правительство законопроект об обязательном использовании в общественных местах QR-кодов о вакцинации против коронавируса. На повторное обсуждение проекта закона был отведен месяц.

В ряде регионов обсуждение законопроекта в региональных парламентах проходило на фоне акций протеста. Однако поддержали его во всех регионах юга России. Лишь депутаты Северной Осетии 25 ноября 2021 года проголосовали против его одобрения, однако в тот же день собрались повторно и поддержали законопроект. Причиной повторного голосования был назван "сбой электронной системы подсчета голосов" при первом голосовании. Повторное голосование по законопроекту было организовано под давлением федеральных властей, предположили североосетинские журналисты. Отметим, что в первом чтении против проекта закона проголосовали лишь восемь депутатов Госдумы от регионов юга России.

О том, что законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест снят с рассмотрения, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил сегодня в своем Telegram-канале. Он отметил, что Совет Государственной думы принял такое решение единогласно. Подробности он не сообщали.

Однако вчера, 16 января, Володин анонсировал это решение. "Правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки. Этот вопрос обсудим в понедельник на Совете Государственной думы. Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это", - написал он.

14 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство и "Единая Россия" решили отложить рассмотрение законопроекта из-за изменения эпидемиологической ситуации в стране. По ее словам, предложенные в законопроекте меры были направлены на борьбу со штаммом "дельта", однако они утратили актуальность, и сейчас ожидаются новые вызовы из-за активного распространения в России "омикрон"-штамма что передает ТАСС.

А 13 января информированный источник в парламенте сообщил, что проект закона, как ожидается, будет отложен по совокупности факторов. "Во-первых, правительство не заявляет его как приоритетный, кроме того, в регионах в настоящее время и так губернаторы и санитарные врачи могут использовать имеющиеся полномочия и вводить в случае необходимости QR-коды для посещения общественных мест", - сказал источник, слова которого привел "Интерфакс".

Практически во всех регионах юга России действует запрет для непривитых жителей на посещение заведений общепита, кинотеатров, фитнес-центров, салонов красоты, театров, музеев и других культурно-досуговых учреждений, а также МФЦ. Вход в них разрешен только при наличии сертификата о прививке или отрицательном тесте на коронавирус, сделанном в течение последних трех суток. Наиболее активно против системы QR-кодов протестуют жители Волгоградской области, которые проводят в связи с этим пикеты, собирают подписи под петициями, направляли обращения в прокуратуру и областную думу. Введение QR-кода никак не защищает от заражения и к медицине не имеет никакого отношения, заявил один из участников пикета, прошедшего в Волгограде 10 декабря. Акции против QR-кодов малочисленны, поэтому власти не примут их во внимание, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Поправки о введении QR-кодов, принятые Госдумой в первом чтении, дублируют неэффективные и антиконституционные меры, введенные в Волгоградской и Астраханской областях, указали ранее региональные представители партий "Родина" и ЛДПР.

Напомним, 13 декабря 2021 года Совет Госдумы снял с рассмотрения другой предложенный правительством законопроект - об использовании QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте, который в регионах юга страны поддержали лишь депутаты астраханской облдумы. При этом законопроект не окончательно был снят с повестки Госдумы, его решено доработать.