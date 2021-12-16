Госдума повторно направила в регионы законопроект о QR-кодах

16 декабря 2021, 21:04

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Депутаты Госдумы России приняли сегодня в первом чтении законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. Ко второму чтению законопроект получит оценку в регионах, правительстве России и Совете Федерации, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта - об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В регионах юга России депутаты поддержали законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. Проект закона об использовании QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте) поддержала на юге страны лишь Астраханская облдума, 13 декабря он был снят с рассмотрения депутатов Госдумы.

В ряде регионов обсуждение законопроекта в региональных парламентах проходило на фоне акций протеста. Однако поддержали его во всех регионах юга России. Лишь депутаты Северной осетии 25 ноября проголосовали против его одобрения, однако в тот же день собрались повторно и поддержали законопроект. Причиной повторного голосования был назван "сбой электронной системы подсчета голосов" при первом голосовании. Повторное голосование по законопроекту было организовано под давлением федеральных властей, предположили североосетинские журналисты.

Госдума сегодня на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении в России об обязательном использовании QR-кодов для посещения общественных мест.

Согласно законопроекты, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание. , сообщила сегодня пресс-служба Госдумы.

Законопроект предусматривает введение ограничений на посещение общественных мест для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса (или не имеет справки о перенесенном коронавирусе или медотводе от вакцинации) до 1 июня 2022 года. Решение о перечне объектов, где потребуется предоставлять такой сертификат, будут принимать региональные власти, говорится в сообщении на сайте парламента России.

Перед вторым чтением законопроект вновь пройдет обсуждение в регионах, сообщил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, правительство РФ. Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Среди регионов юга страны наиболее активные протесты инициатива правительства вызвала в Волгоградской и Ростовской областях. Материалы об этом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".