Журналисты сочли результатом давления второе голосование о QR-кодах в парламенте Северной Осетии

29 ноября 2021, 19:01

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Повторное голосование парламента Северной Осетии по законопроекту о QR-кодах было организовано под давлением федеральных властей, предположили североосетинские журналисты, назвав неправдоподобной версию о технической ошибке при первом голосовании, по итогам которого парламент отказался поддержать законопроект.

Как писал "Кавказский узел", часть депутатов парламента Северной Осетии 25 ноября проголосовала против законопроекта об обязательном предъявлении QR-кода при посещении общественных мест, и сторонникам поправок не удалось принять закон. Однако в тот же день голосование провели заново, назвав причиной этого "сбой электронной системы подсчета голосов" при первом голосовании. Со второй попытки законопроект был принят.

Против законопроекта при первом голосовании выступили в том числе депутаты "Единой России", рассказал журналист издания "Коммерсант" в Северной Осетии Заур Фарниев. "Парламент не то, чтобы изменил своё решение, это не совсем правильно, так как даже в первом голосовании 30 депутатов проголосовали в поддержку этого законопроекта, 12 были против. То есть, если бы это было обыкновенное голосование, то, конечно, законопроект поддержали бы сразу. Но так как с технической точки зрения нужно было, чтобы поддержали не большинство депутатов, а больше половины состава парламента, то есть 35-36 человек, то получился такой казус. Самое интересное, что было в этом голосовании, - то, что во время прений против выступали не только представители патриотов и коммунистов, но и представители "Единой России". Вот это было для меня действительно очень удивительно. В какой-то момент даже показалось, что люди стали самостоятельными и решили действительно выразить то ли свое мнение, то ли мнение общественности, которое превалирует сейчас в социальных сетях. Как бы там ни было, они это сделали, и Северная Осетия оказалась единственным регионом в России, не поддержавшим законопроект", - рассказал Фарниев корреспонденту "Кавказского узла".

Голосование в Северной Осетии по закону о QR-кодах стало прецедентом, указал политический редактор интернет-СМИ "Основа" Руслан Тотров. "Это совершенно внезапный, незаурядный с политической точки зрения прецедент, когда законодательный орган маленького субъекта федерации вдруг выступил самым натуральным застрельщиком фронта в отношении политики QR-кодов в стране. Конечно же, пережить этого в центре не могли, потому что, наверняка, руководство следовало таким соображениям: уж коль скоро Осетия крошечная себе такое позволяет, то что же (другие регионы). Поэтому, насколько я понимаю, механизм того, как работает эта бездушная государственная машина - позвонили из центра по старой доброй привычке и спустили разнарядку "делайте что хотите, но надобно тем же днём переголосовать так, как следует", - отметил он.

Версия о технической ошибке не выдерживает критики, сказал Тотров. "Говорить о технической ошибке, как об этом заявил изначально спикер парламента Северной Осетии Алексей Мачнев, - это абсолютное лукавство и просто смешно. Все всё прекрасно понимают, и теория вероятности не оставляет шансов поверить в эту фантастическую версию о том, что что-то у них там заело, не сработало, случился лаг программы. Мы все взрослые люди и понимаем, что такое унитарное государство. Россия сегодня - это государство глубоко унитарное, несмотря на то, что гордо именует себя федерацией. О федерализме здесь можно и не вспоминать. Выстроена жесткая вертикаль - позвонили сверху и сказали "ну-ка, не рыпайтесь". Естественно, депутаты осетинские были вынуждены взять под козырек", - заявил журналист.

При этом Тотров подчеркнул, что и первое голосование не было по сути "против". "Если посмотреть на статистику, посмотреть на то, как голосовали с утра, вы увидите что, по большому счету, это не голосование "против", там против 12 человек, для осетинского парламента такое количество несогласных - уже небольшое событие. Вся соль в том, что часть депутатов просто не пришла. То есть это такая любопытная форма сопротивления – ты против, но и боязно эту кнопочку нажать и тогда ты просто самоустраняешься", - рассказал Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

Заур Фарниев добавил, что перед вторым голосованием с депутатами провели работу: "Естественно, перед вторым голосованием с этими людьми проводилась работа – я в этом не просто уверен, я это точно знаю. Не знаю, какими словами их убеждали, но получается, что убедили. И так вышло, что несколько человек, которые изначально голосовали против, они изменили свое решение и на повторном голосовании уже голосовали в поддержку этого законопроекта. Естественно, это были представители "Единой России", которые не пришли или проигнорировали первое голосование или на первом заседании проголосовали против. Ну, а на следующем они уже одумались и проголосовали так как надо", - подчеркнул он.

За четыре голоса "против" развернулась борьба, рассказал Тотров. "Говорить, что кто-то переобулся и переметнулся, нельзя. Самое главное, что согнали по команде этих недостающих депутатов от партии власти и, по моей информации, кто-то из тех 12 изначально несогласных просто не пришел голосовать. За четыре оставшихся протестных голоса яростная борьба развернулась, потому что депутаты от "Справедливой России" и "Патриотов России" говорят, что это они. Коммунисты себе приписывали эти четыре голоса. Голосование не тайное, поэтому было бы очень любопытно посмотреть, кто действительно голосовал против. Но не велика заслуга, и очень смешно, как так называемые народные избранники пытаются прибиться к собственному народу, рассказывая, что это они и их партия продолжили идти курсом сопротивления", - подчеркнул он.

Тимур Ортабаев, глава фракции "Единой России" подал в отставку после голосования. По его словам, решение принято по собственному желанию, сообщил 25 ноября "15-й регион".

Отставка Ортабаева была его собственным решением, отметил Заур Фарниев. "То, что Тимур Ортабаев подал в отставку, было ожидаемо уже давно, потому что как человек Битарова он давно должен был уйти с руководства фракции. Это был вопрос времени. Я не совсем понимаю, зачем это делать сейчас, потому что до выборов в парламент Северной Осетии осталось совсем немного времени. Возможно, это связано с тем, что уж слишком вопиющий случай оказался и Северная Осетия привлекла к себе внимание всей страны. Законопроект не поддержали только у нас. Вернее, не поддержали с первого раза, остальные поддерживали с первого. Я думаю, что это его абсолютно решение было. Я общался с людьми, которые имеют отношение к "Единой России". Естественно, его бы попросили уйти, но на тот момент, когда он написал заявление об уходе, его никто об этом не просил. Не успели ", - указал журналист.

Ортабаев совершил роковую ошибку для своей карьеры, не обеспечив нужное центру голосование, подчеркнул Тотров: "Лидер фракции "Единая Россия" допустил неслыханное - допустил инакомыслие в парламенте Северной Осетии, чего в унитарном государстве быть не может. Здесь все берут под козырек, идут строем и никаких электоральных шараханий предусмотрено быть не может в принципе. Он не обеспечил результаты голосования и лишился этого номинального, но почётного в их кругу поста. Никакой конспирологии здесь нет. Это, безусловно, не гусарский жест депутата Оратбаева из серии – я против QR-кодов и поэтому я не согласен и ухожу. Нет, конечно. Решение приняли в центральном аппарате партии и все, его отставили, такая показательная порка", - предположил Тотров.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло объяснил ситуацию плохой подготовкой должностных лиц к заседанию. "У депутатов были вопросы, на которые они сразу не получили ответ". Потом до них довели аргументы, разъяснили",— процитировал его слова "коммерсант" 25 ноября.

Позицию Меняйло журналист назвал "совершенно циничной". "То есть Меняйло даже не пытается хорошую мину при плохой игре делать и демонстрировать наличие федерализма. Он четко своими сентенциями показывает, что это унитарное государство и что в стране выстроена жесткая вертикаль, даже не хочет притвориться, что существует хотя бы какое-то формальное разделение между исполнительной и законодательной властью – поговорили, приказали и всё", - заключил Руслан Тотров.

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