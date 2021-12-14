Отказ Госдумы рассмотреть законопроект о QR-кодах на транспорте вызвал скепсис в Instagram

14 декабря 2021, 10:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Совет Госдумы снял с рассмотрения проект закона о требовании QR-кодов у пассажиров самолетов и поездов. Часть посетителей ростовских и волгоградских Instagram-пабликов связали решение депутатов с протестами людей, но большинство предположили, что законопроект всего лишь решено доработать.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта - об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В большинстве регионов юга России депутаты поддержали законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. Проект закона № 17358-8 об использовании QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте ("при осуществлении перевозок внутренними и международными авиарейсами и в поездах дальнего следования") поддержала на юге страны лишь Астраханская облдума, следует из информации на сайте государственной автоматизированной системы «Законотворчество».

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, сообщил вечером 13 декабря в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня на заседании Совета Думы Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение", - написал он.

Второй законопроект - о QR-кодах в общественных местах - решено рассмотреть в Госдуме 16 декабря, сообщил по итогам Совета Думы первый вице-спикер Александр Жуков. "В четверг в первом чтении будет рассмотрен законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, или о санитарных пропусках, как его сегодня называли", - привело 13 декабря его слова ТАСС.

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте не окончательно снят с повестки Госдумы, его планируется доработать, сообщил источник, близкий к правительству. "Планируется продолжить проработку законопроекта о сертификатах на транспорте, а законопроект о праве вводить сертификаты в общественных местах будет рассмотрен в Госдуме", - привело в ночь на 13 декабря его слова РБК.

Эту информацию подтвердили в Минтрансе и в Госдуме, подчеркнуло издание. "Это совместное решение Госдумы и Минтранса с учетом позиции президента и консультаций министра с председателем правительства", - сказал сотрудник пресс-службы Минтранса. "[Законопроект] не будет рассмотрен в первом чтении. Но мы не будем [процедурно] возвращать законопроект. Мы продолжим работу над ним совместно с Минтрансом. Надо просто взвешенно подойти ко всем тонким вопросам, которые необходимо [решить в интересах] пассажиров", - сообщил изданию глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли решение по законопроекту о QR-кодах на транспорте реакцией на отклики людей, сообщил, что власти страны "людей слышат и анализируют де-факто ситуацию". "И при продолжающейся настоятельной необходимости принятия мер по предотвращению распространения [коронавируса] и защите людей от ковида все-таки это должно сочетаться с тем, чтобы не рождать существенных неудобств и неприятностей для людей", - процитировало 13 декабря Пескова ТАСС.

Парламенты регионов юга России поддержали законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах на фоне критики со стороны местных жителей. Среди регионов юга страны наиболее активные протесты инициатива правительства вызвала в Волгоградской и Ростовской областях. Материалы об этом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

Сообщение о снятии законопроекта с рассмотрения в Госдуме вызвало множество настороженных откликов у посетителей Instagram-паблика "Ростов-на-Дону Главный", насчитывающего 156 тысяч подписчиков.

"Победа! Маленькая, но все же. Спасибо всем причастным!" – написала anna_dovgan. Другие пользователи в ответах на ее комментарий скептически отозвались о решении Совета Госдумы. "Это очередная уловка, чтобы временно снизить давление, чтобы дать им время для придумывания дальнейших планов. Они не остановятся", - написал, в частности, green_human_life. "Кинули кость народу для отвлечения внимания. И потом, снят с рассмотрения не значит отклонен. Его могут рассмотреть позже по датам", - согласилась katarina.levkina.

"Да, если уж мысль проскочила - то они её просто под другим соусом подадут", - высказала мнение marina_shevkunova. "Здравый смысл все же победил, пока победил!" – написал sawin_ramzes. "Не радуйтесь, они держат баланс давления, но продолжают делать своё", - ответил на это green_human_life. "Это не здравый смысл, это понимание того, что инфраструктура общественного транспорта в [неготовом состоянии] и это просто нереально выполнить. Пока", - высказал мнение lariartdolls.

Скептически восприняли заявление Вячеслава Володина и посетители Instagram-паблика "Привет, Волгоград!", на который подписаны 149 тысяч пользователей. "Да просто не знают, как все это можно реализовать! Вот и всё. Никто мнение не слушает. Потому что люди не только об этом высказываются", - написала, в частности, bel_arina. "Снимут, чтобы доработать", - предположила inna_inna_zimina.

"Первая маленькая победа здравого смысла", - порадовалась marina_permanent_volgograd. "Надолго ли", - заметил mihail_134. "Надолго ли хватит этого здравого смысла", - согласилась и lyudmila34rus. "Новый год на носу. Зачем лишние волнения", - предположил, комментируя решение Совета Госдумы, dsvlg6015.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".