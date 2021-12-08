Депутаты парламентов Юга России пренебрегли мнением противников QR-кодов

08 декабря 2021, 05:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Парламенты большинства регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов поддержали законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах на фоне критики со стороны местных жителей. В ряде регионов активисты организовали кампании по сбору подписей против новых ограничений.

Как писал "Кавказский узел", правительство России 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта - об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Рассмотрение Государственной Думой законопроекта о системе QR-кодов состоится 14 декабря, указано на сайте федерального парламента.

Ставропольский край

Обсуждение законопроекта в Ставропольской краевой думе прошло 26 ноября, оно не значилось в повестке, обсуждение было незапланированным, сообщил 7 декабря корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник краевого парламента. Вопрос был сразу поставлен на голосование.

Население Ставрополья политически неактивно, что делает регион удобной для Кремля площадкой по обкатыванию инициатив и законопроектов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший глава ставропольского отделения «Яблока», глава Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской.

По его мнению, губернатор пролоббировал скорейшее рассмотрение законопроекта в думе. «Стоит учитывать, что губернатор Владимир Владимиров - это ставленник Владимира Путина. Губернатор абсолютно лоялен президенту. Очевидно, что краевая дума находится в руках «Единой России», и все проекты от Путина и Мишустина на федеральном уровне будут приняты. При этом учитывая, что это существенное добавление ограничений, происходит обсуждение в региональных парламентах с целью доказательства легитимности таких действий. Аналогично обсуждались поправки к Конституции РФ. Ставропольский край известен своей очень низкой политической активностью, поэтому на нём в первую очередь проводят пилотные проекты неоднозначных инициатив, которые связаны с репутационными рисками для власти, чтобы можно было потом от таких регионов, и якобы мнения их жителей, оттолкнуться и распространить их в качестве федерального стандарта», - рассказал Ледовской.

Председатель общественного движения "Родительский комитет" Северо-Кавказского федерального округа" Кира Моисеева рассказала 7 декабря корреспонденту "Кавказского узла", что после того, как стало известно о том, что планируется принять закон о QR-кодах, активисты обратились в Ставропольскую краевую думу.

"Написали письма и в аппарат думы, и в комитеты. Просили, прежде всего, чтобы сначала были проведены общественные слушания по данному вопросу до голосования, либо чтобы депутаты пригласили общественных деятелей, когда будет проходить заседание, на котором они будут голосовать", - рассказала Моисеева.

После этого активисты решили провести общественные слушания в Пятигорске. "Мы об этом сообщили в краевую думу, сказали: "Давайте вы приедете к нам, послушаете волю своих избирателей". Для слушаний мы пригласили различных спикеров, в том числе из Москвы и Петербурга. Слушания планировались на 27 ноября", - сообщила Моисеева.



Сначала слушания планировалось провести в гостинице "Бештау". "Помещение было забронировано, но за день до мероприятия, 26-го мне позвонили оттуда и сказали, что у них якобы прорвало трубу. Тогда я обратилась в гостиницу "Интурист". "В "Интуристе" всё было хорошо, народ уже даже собрался, но за 15 минут до начала мероприятия нам сказали предъявить QR-коды", - рассказала Моисеева. Она отметила, что в гостинице в этот момент было много охраны, полиции и казаков, которые им "всячески препятствовали". По мнению активистки, им не дали провести слушания намеренно.



Кроме того, по словам Моисеевой, накануне слушаний ей позвонили из полиции и попросили о встрече. На встрече полицейские вручили ей предостережение о недопустимости нарушения законодательства о проведении пикетов и митингов.



Когда провести мероприятие в "Интуристе" не удалось, депутат краевой думы от КПРФ Михаил Макуха, пришедший на слушания, предложил провести собрание в ином формате - как встречу с избирателями в одном из близлежащих жилых дворов.



По словам Моисеевой, изначально на мероприятие пришли порядка 200 человек, но из-за попыток силовиков помешать проведению, в том числе во дворе жилого дома, часть людей разошлась. В итоге было около 150 участников. "Мы просили Макуху довести до сведения парламента, что народ против. Мы против этой сегрегации, против разделения людей на вакцинированных и невакцинированных. Если наш президент говорит о добровольности, почему на местах этой добровольности лишают? Макуха нас услышал и предложил собрать подписи", - рассказала Моисеева.



Таким образом, сбор подписей начался еще на собрании. На слушаниях присутствовали жители разных районов Ставропольского края, и они взяли подписные листы, уезжая домой, а потом собирали у себя подписи и переправляли листы активистам. "В итоге было собрано 1000 подписей, часть из них я 6 декабря отвозила в горком (КПРФ). Сколько дополнительно подписей было собрано непосредственно самой фракцией - не могу сказать точно", - отметила Моисеева. Сбор подписей проходил с 27 ноября по 6 декабря.



Она подчеркнула, что не выступает против вакцинации как таковой. "Кто хочет - пожалуйста, пусть вакцинируются. У нас есть право выбора - или то, или другое, Конституцию пока никто не отменял. А QR-код таким образом делит людей на группы: у одной группы есть привилегии, у другой их нет. QR-код никак не связан с безопасностью людей", - заявила Моисеева.



По ее мнению, предлагаемые меры нелогичны. "Почему я в общественный транспорт не могу зайти без QR-кода, а в аптеку могу? А вот случай - маленькая аптека, других поблизости нет, люди идут с работы - и образуется большое скопление, все стоят вплотную. Но там QR-код не нужен. Я не понимаю, почему? Чем это отличается от автобуса? Или магазины - почему в торговый центр я не могу зайти без QR-кода, а в какой-нибудь сетевой магазин - могу? Логика в чем?" - задается вопросом Моисеева.



По ее словам, 6 декабря депутат Михаил Макуха взял собранные подписи и улетел в Москву, в ближайшее время он должен представить их на круглом столе в Госдуме.

Кабардино-Балкария

30 ноября депутаты парламента Кабардино-Балкарии поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов. За федеральный законопроект проголосовали 43 депутата, 11 выступили против. Он сделали это в угоду федеральному центру, а не с учетом ситуации в регионе, указали пользователи Facebook и Instagram. Их также возмутили штрафы за нарушение ограничений в связи с COVID–19.

Против федерального законопроекта о введении QR-кодов проголосовала вся фракция КПРФ из девяти человек и еще три депутата из других фракций. По словам лидера Кабардино-Балкарского республиканского отделения политической партии КПРФ Бориса Паштова, коммунисты в целом не против вакцинирования. "В Советском Союзе был накоплен большой опыт вакцинирования населения, и тем самым были преодолены множество болезней. Но мы против деления людей на привитых и непривитых. Тем более что мы все видим, что прививка не спасает от возможности заболеть, и что привитые люди тоже болеют. В таком случае почему следует настаивать на прививках?" - сказал Паштов корреспонденту "Кавказского узла".

Введение QR-кодов, по его мнению, также не поможет решить проблему с коронавирусом. «QR-кодирование вводится из-за недостаточного уровня вакцинации, но на мой взгляд, причина этого в другом – в недоверии людей. Оно вызвано противоречивыми заявлениями, которые звучат со всех сторон. В результате люди растеряны и не знают, кому верить», - сказал депутат.

Лидер региональных коммунистов отметил, что он выступает за то, чтобы прежде, чем человека направлять на вакцинирование, доктора его обследовали, посмотрели его состояние, можно ему вводить вакцину или нет, а не вводить вакцину всем подряд, не зная, кто как отреагирует.

Говоря о самом факте передачи законопроекта на обсуждение в региональные парламенты, Паштов отметил, что тем самым Госдума переложила ответственность на них. «Но если вы передали законопроект региональным парламентам, то дайте нам хотя бы время, чтобы мы могли посоветоваться с народом, обсудить с ним его, получить от него какой-то наказ», - предложил депутат.

Паштов отметил, что аналогичным образом Госдума поступила и при обсуждении пенсионной реформы. «Мы это уже проходили», - отметил он.

Принятие указанного закона, по мнению Паштова, не решит проблему, однако может вызвать недовольство людей.

В ходе обсуждения законопроекта в Парламенте выступили министр здравоохранения Рустам Калибатов, руководитель Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии Жирослан Пагов, которые убеждали депутатов в необходимости поддержать законопроект.

Руководитель Роспотребнадзора по КБР Жираслан Пагов сообщил, что смертность от коронавирусной инфекции в республике значительно выросла. Заболевают и умирают в основном люди старше 65 лет. При этом число вакцинированных среди лиц указанной возрастной категории составляет 35%.

Министр здравоохранения Рустам Калибатов представил сравнительные данные по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции по миру, стране и Кабардино-Балкарии. «В республике на 30 ноября процент исполнения общего плана вакцинации составляет всего 44,1, ее темпы ежедневно снижаются. По этому показателю республика на 82 месте по стране, а по доле вакцинированных – на 84 позиции. Ниже всего доля вакцинированных среди людей старше 60 лет. Такая ситуация сложилась и в других северокавказских республиках, где за последние две-три недели наблюдается увеличение смертности», - заявил министр.

По данным за сутки 7 декабря в Кабардино-Балкарии выявлено 103 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число зараженных достигло 39 668. За сутки умерли 11 человек из числа инфицированных, всего с начала пандемии - 1251, пишет "Стопкоронавирус.рф".

Выступающие призвали депутатов поддержать федеральный законопроект, напомнив, что он носит временный характер.

В день, когда обсуждался данный законопроект, несколько членов КПРФ вышли с одиночными пикетами к парламенту.

Краснодарский край

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали принятие изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", которые вводят использование системы QR-кодов в общественных местах, 25 ноября, пишет РБК.

По словам заместителя председателя ЗСК Николая Петропавловского, 23 ноября состоялось расширенное обсуждение законопроекта с участием чиновников, ученых, врачей, и подавляющее большинство участников поддержали законопроект.

Активисты КПРФ собрали в Сочи свыше тысячи подписей против системы QR-кодов, сообщили в партии. Опрошенные «Кавказским узлом» подписанты отметили, что их позиция связана с недоверием государству, которое понуждает всех вакцинироваться, ограничивая непривитых в правах.

Ростовская область

Законодательное собрание Ростовской области поддержало федеральный законопроект о введении QR-кодов большинством голосов 25 ноября. Инициативу поддержали 42 депутата от "Единой России", 10 членов фракции КПРФ и "Справедливой России" выступили против, два депутата от ЛДПР воздержались, пишет 161.ru.

Требование QR-кодов ограничивает права не привитых от коронавируса, в том числе на медицинскую помощь и свободу передвижения, и нарушает принцип добровольности вакцинации, указали 8 ноября жители Ростова-на-Дону в обращении к Владимиру Путину. 6 декабря акцию протеста против введения QR-кодов в Шахтах сорвали полицейские.

По словам доцента Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета Дмитрия Абросимова, обсуждение инициативы по введению QR-кодов в Ростовской области не было экстренным, поскольку "заседания проходили одновременно по всей стране, даже осетины сначала отвергли, потом переголосовывали". "Это массовая тема, которую запустила Москва, чтобы показать, что QR-коды - "не только решение московское, федеральное, а была поддержка по всей стране, что местные заксобрания поддержали эту идею", - считает он.

Абросимов затруднился сказать, была ли сессия парламента плановой или депутатов собирали для голосования специально. Голосование в парламенте не было единодушным, отметил он. "Двое воздержались, десять против, "за" проголосовала только фракция "Единой России". Поэтому я бы не сказал, что депутаты голосовали единодушно. Коммунисты (члены КПРФ - прим.) реально объявили, что они эту тему будут использовать в политической борьбе", - отметил он.

Голосование не было попыткой снижения общественного протеста, считает политолог. "Если бы хотели приглушить, этого (публичного голосования) вообще бы не делали, плюс коммунисты "раздули" эту тему еще ранее", - добавил он.

Попыток со стороны парламентской оппозиции и общественных деятелей в регионе оспорить голосование не было, уточнил Абросимов. "Попыток оспорить не было, но когда голосование шло, если смотреть трансляцию, (председатель Заксобрания Александр) Ищенко смотрел, чтобы каждый лично поднимал руку и лично просматривал, кто как голосовал", - сказал он.

Адыгея

В комитете по социальной политике, делам семьи, здравоохранению и культуре Госсовета – Хасэ Адыгеи корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что 6 декабря на очередной сессии депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», направленный на урегулирование порядка предоставления гражданам услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции. По словам представителя комитета, законопроект был полностью принят большинством голосов и не предполагал дополнительного рассмотрения. Согласование законопроекта уже доведено до федерального центра.

Ингушетия

Депутаты народного собрания Ингушетии 25 ноября поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, пишет РИА "Новости".

Дагестан

25 ноября депутаты парламента Дагестана большинством голосов одобрили законодательные поправки, предполагающие обязательное предъявление QR-кодов при посещении общественных заведений. По мнению активистов, закон о введении QR-кодов при посещении общественных мест нарушает права людей.

На прошедшей 25 ноября сессии Народного Собрания Дагестана депутаты обсудили вопрос «Об отзыве на проект федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции) и приняли решение поддержать его, говорится в опубликованной материале на сайте республиканского парламента.

В опубликованном на сайте дагестанского парламента материалах по итогам пятой сессии также имеется постановление № 112 - VII НС об отзыве только на данный проект федерального закона.

Рассмотрев проект федерального закона, Народное Собрание республики постановляет поддержать принятие данного проекта, говорится в документе. Данное постановление направлено в Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Как пояснили корреспонденту «Кавказского узла» в информационно-аналитическом отделе дагестанского парламента, депутатами рассматривался один законопроект о QR-кодах.

«Проект федерального закона был прислан для рассмотрения и предложения своих замечаний и предложений. Весь проект был поддержан», - пояснил сотрудник аппарата. В ведомстве не смогли уточнить, будет ли представлен на рассмотрение депутатов и второй законопроект о введении QR-кодов на транспорте на следующей сессии (№ 17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»» (об обеспечении мероприятий по защите населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении перевозок внутренними и международными авиарейсами и в поездах дальнего следования)).

По данным картотеки законопроектов на сайте Государственной Думы России, срок предоставления отзывов, предложений и замечаний в ответственный Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры установлен до 14 декабря. Сессии Народного Собрания Дагестана, как правило, проводятся раз в месяц – в последний четверг месяца. Информации об утверждении повестка предстоящей сессии, пока не обнародована на сайте.

Северная Осетия

Часть депутатов парламента Северной Осетии 25 ноября проголосовала против законопроекта об обязательном предъявлении QR-кода при посещении общественных мест, и сторонникам поправок не удалось принять закон. Однако в тот же день голосование провели заново, назвав причиной этого "сбой электронной системы подсчета голосов" при первом голосовании. Со второй попытки законопроект был принят. Повторное голосование по законопроекту было организовано под давлением федеральных властей, предположили североосетинские журналисты.

Карачаево-Черкесия

Парламент Карачаево-Черкесии поддержал 2 декабря федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. "За" проголосовали 36 депутатов, семь выступили против.

В комитете по законодательству Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте не обсуждался. «К нам законопроект не поступал и не обсуждался», - сообщил сотрудник комитета, добавив, что пока он не стоит в повестке дня.

Волгоградская область

Депутаты Волгоградской областной Думы проголосовали 1 декабря за федеральный законопроект о проверке QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Активисты, собравшиеся у здания облдумы, назвали эти ограничения нарушением Нюрнбергского кодекса. Жители Волгоградской области активно протестуют против системы QR-кодов, но пикеты, петиции, обращения в прокуратуру и областную думу не помешали депутатам одобрить законопроект.

Волгоградская облдума рассмотрела только законопроект о QR-кодах в общественных местах, законопроект о QR-кодах в транспорте не поступал в облдуму, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе думы.

Сотрудник пресс-службы пояснил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах - это законопроект совместного ведения субъектов и федерального центра, а законопроект о QR-кодах в транспорте - это прерогатива федерального центра, поэтому в облдуму он не поступил.

Калмыкия

С 1 декабря QR-код, справка о перенесенном COVID-19 или результат ПЦР-теста потребуется для заселения в гостиницы, посещения кафе и ресторанов, непродовольственных магазинов, сообщила пресс-служба главы республики. Активисты движения «Наша Калмыкия» призвали депутатов Народного хурала проголосовать против закона о введении в стране обязательных QR-кодов на сессии 9 декабря.

Астраханская область

Астраханская областная дума в конце ноября поддержала законопроекты о введении QR-кодов. При этом против закона о QR-кодах 6 декабря выступила Общественная палата Астраханской области, члены которой считают, что массовое введение кодов может привести к большой коррупции из-за широкого использования поддельных сертификатов без соответствующих мер борьбы с ними. Также против законопроекта выступила Астраханская торгово-промышленная палата, члены которой считают, что закон о кодах не гарантирует, что обладатель сертификата безопасен для окружающих и не является носителем вируса.

Чечня

Обсуждение проекта Федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции) было запланировано на 2 декабря, говорится в проекте повестки заседания парламента пятого созыва, опубликованном на сайте нацсобрания республики. При этом в информации об итогах заседания не указано, поддержал ли республиканский парламент законопроект.

"Были поддержаны федеральные законопроекты, законодательные инициативы и обращения субъектов страны", - сообщила пресс-служба парламента, не раскрывая деталей обсуждения.

Отметим, что в Чечне уже действуют ограничительные меры. С 11 октября для посещения общественных мест потребуется QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании. Код нужно предоставлять в транспорте, магазинах, культурно-развлекательных центрах, в общепите и других местах.

При наличии медотвода посещение общественных мест разрешено только при наличии маски. Без масок нельзя ездить на общественном транспорте и посещать места массового скопления людей.

Протестная кампания показала уровень раздражения в обществе

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина считает поведение жителей регионов Северо-Кавказского федерального округа, которые практически не выступают с протестами против введения QR-кодов, благоразумным.

«Вероятно, их занимают другие проблемы. А вместе с тем в каком-то смысле побеждает разум. Может быть, как и везде, понимая, что ничего хорошего не стоит ожидать от власти, они понимают, что дело в этом случае не во власти, а в самой ситуации», - полагает она.

Ганнушкина связывает выступления против QR-кодов с общим раздражением в обществе. «Поэтому хочется возложить вину на кого-то», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Члена Совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов предположил, что протестные акции против введения QR-кодов могут быть впереди.

«Год назад в Северной Осетии были активные протесты против ограничительных мер от распространения ковида. Были даже столкновения с полицией», - напомнил он.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов.

Кроме того, отметил Орлов, в целом на Северном Кавказе к ограничительным мерам было негативное отношение. "Не власти, а население Северного Кавказа проявляет на редкость наплевательское отношение к разным мерам безопасности в ходе пандемии – и к ношению масок, и недоверие к прививкам, и тому подобное", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".